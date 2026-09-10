Việt Nam - Nga trao 14 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Các văn kiện gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga về chuyển đổi số của các cơ quan tư pháp; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga về tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước.
Hai bên cũng trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực ngành giao thông vận tải; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga.
Trong lĩnh vực đầu tư, Bộ Tài chính Việt Nam và Công ty cổ phần Công ty quản lý Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) trao Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổ hợp nhà thầu Zarubezhneft Asia, VSP, PVEP trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Giám sát môi trường, công nghiệp và hạt nhân Liên bang Nga ký thỏa thuận hợp tác về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Các văn kiện về khoa học, công nghệ và đào tạo gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moskva; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Saint Petersburg; Lộ trình hợp tác về các công nghệ chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn AFK Sistema.
Trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam và RosatomAT ký Thỏa thuận phát triển dự án thành lập trung tâm công nghệ bồi đắp và chuyển giao công nghệ sản xuất mực in 3D; Petrovietnam và Zarubezhneft ký Thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô chiến lược tại Việt Nam.
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Zarubezhneft Asia cũng ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư.
Ngoài ra, Công ty TNHH Khoáng sản Biển Đông và Công ty TNHH Morion ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu địa chất, điều tra, đánh giá và thăm dò tài nguyên khoáng sản tại các vùng biển của Việt Nam.
Sau hội đàm tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với báo chí về kết quả hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, đồng thời mở rộng hợp tác năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
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