Thứ Năm, 10/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Việt Nam - Nga trao 14 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực

H Hà Lê -TTXVN

Chiều tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao 14 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ đến đào tạo nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các văn kiện gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga về chuyển đổi số của các cơ quan tư pháp; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga về tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Hai bên cũng trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực ngành giao thông vận tải; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong lĩnh vực đầu tư, Bộ Tài chính Việt Nam và Công ty cổ phần Công ty quản lý Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) trao Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổ hợp nhà thầu Zarubezhneft Asia, VSP, PVEP trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Giám sát môi trường, công nghiệp và hạt nhân Liên bang Nga ký thỏa thuận hợp tác về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các văn kiện về khoa học, công nghệ và đào tạo gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moskva; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Saint Petersburg; Lộ trình hợp tác về các công nghệ chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn AFK Sistema.

Trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam và RosatomAT ký Thỏa thuận phát triển dự án thành lập trung tâm công nghệ bồi đắp và chuyển giao công nghệ sản xuất mực in 3D; Petrovietnam và Zarubezhneft ký Thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô chiến lược tại Việt Nam.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Zarubezhneft Asia cũng ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Ngoài ra, Công ty TNHH Khoáng sản Biển Đông và Công ty TNHH Morion ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu địa chất, điều tra, đánh giá và thăm dò tài nguyên khoáng sản tại các vùng biển của Việt Nam.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư giữa Việt Nam và Nga VnEconomy hợp tác Việt Nam - Nga VnEconomy

Chủ đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Nga, Pháp

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt, thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mông Cổ

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt, thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Mông Cổ; đề nghị nghiên cứu, triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao kim ngạch thương mại song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng…

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy