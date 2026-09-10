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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy 2026

M Minh Hiếu - TTXVN

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác, hiểu biết giữa các dân tộc và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều tối 9/9 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Cùng dự có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam - một dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, lao động và sáng tạo. Tinh thần đó hài hòa với tư tưởng nhân văn của đại văn hào Lev Tolstoy.

Tổng thống Nga đánh giá cao quyết định của Hội đồng Giải thưởng trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm nay cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong không khí trang trọng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đã trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Trân trọng đón nhận Giải thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy là giải thưởng quốc tế do Nga khởi xướng, được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật cho hòa bình, an ninh, hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Quỹ Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy do Hội Lịch sử Nga, Quỹ Hòa bình Nga và Hội Lịch sử Quân sự Nga sáng lập.

Giải thưởng được trao cho những thành tựu nổi bật trong hoạt động nhằm bảo đảm an ninh chung và bình đẳng trên cơ sở luật pháp quốc tế, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh và thảm họa hạt nhân, thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực và phi bạo lực, đồng thời tăng cường hiểu biết, tin cậy, hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Năm 2023 – 2024, Giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể cho việc củng cố hòa bình; năm 2025, Giải được trao cho Tổng thống ba nước: Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

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