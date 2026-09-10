Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nước Nga luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Việt Nam

Sau hội đàm tại Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với báo chí về kết quả hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga được gắn kết bởi quan hệ hữu nghị, đồng chí bền chặt, lâu dài. Hai bên đã trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều tăng tích cực, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và trao đổi công nghệ. Bên cạnh dầu khí, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thủy điện, điện hạt nhân, đóng tàu và du lịch.

Tổng thống Nga đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nước Nga có vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin sớm thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027.

Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã phát triển tích cực, thực chất, toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại là lĩnh vực tiên phong; quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược; năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược; khoa học - công nghệ và giáo dục là động lực để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, việc tiếp tục định vị và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng lợi ích và chiến lược phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường ủng hộ lẫn nhau về chính trị, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở phù hợp với đường lối, chính sách của mỗi nước, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Về kinh tế, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột, động lực chính của quan hệ song phương; mở rộng nghiên cứu chung, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, lượng tử, công nghệ vũ trụ và tự động hóa.

Hai nước xác định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là dự án chiến lược, biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Nga; tiếp tục làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.

Hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của công dân hai nước; tăng các chuyến bay thẳng; phát triển các tuyến vận tải biển, đường bộ và đường sắt.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Nga nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế. Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống và Chính phủ Liên bang Nga đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nga; mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con sinh sống, học tập, làm việc và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.