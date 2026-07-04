Quyết định 1129/QĐ-TTg về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, trở thành căn cứ đánh giá chất lượng công việc, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) vừa đưa vào vận hành dự án điện mặt trời mái nhà có công suất gần 28 MWp tại Khu Công nghệ cao TP.HCM...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Đồng Nai ước tăng 9,81% so với cùng kỳ. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, trong khi thu hút đầu tư và thu ngân sách duy trì kết quả tích cực, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm...
Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tinh thần khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những con số tích cực...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
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