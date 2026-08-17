Tàu di sản Huế - Phong Nha giảm 50% giá vé trong tuần lễ khai trương

Từ ngày 29/8 đến 5/9, ngành Đường sắt giảm 50% giá vé tàu HQ1/HQ2 trên hành trình Huế - Phong Nha, đưa giá vé trải nghiệm xuống còn 210.000 - 380.000 đồng/lượt...

Nội thất của 1 toa tàu trong đôi tàu di sản Huế - Phong Nha. Ảnh: VNR

Từ ngày 17/8, ngành Đường sắt bắt đầu mở bán vé đôi tàu HQ1/HQ2 với tên gọi “Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới”, kết nối Cố đô Huế với Phong Nha, Quảng Trị. Đây là sản phẩm đường sắt được định hướng kết hợp vận tải với trải nghiệm du lịch, mở rộng kết nối giữa các điểm đến di sản tại miền Trung.

Trong tuần lễ khai trương từ ngày 29/8 đến 5/9/2026, hành khách được giảm 50% giá vé ở tất cả các hạng. Theo đó, giá vé trải nghiệm chặng Huế - Phong Nha, điểm đến tại ga Thọ Lộc, dao động từ 210.000 - 380.000 đồng/lượt.

Sau tuần lễ khai trương, từ ngày 6/9 đến 31/12/2026, mức giảm giá được áp dụng ở mức 15%. Hành khách mua vé khứ hồi trong giai đoạn này được giảm thêm 10% giá vé lượt về. Ngành Đường sắt đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khách đoàn, doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch và các đối tượng chính sách.

Theo lịch trình, tàu HQ2 xuất phát từ ga Huế lúc 7h15, đến ga Thọ Lộc lúc 11h55. Ở chiều ngược lại, tàu HQ1 rời ga Thọ Lộc lúc 13h15 và đến ga Huế lúc 17h25. Hành trình dài khoảng 190 km, thời gian di chuyển hơn 4 giờ, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc.

Điểm đáng chú ý của hành trình là các ga dừng được kết nối với những điểm đến du lịch, di sản quan trọng của khu vực. Từ ga Huế, hành khách có thể tiếp cận quần thể di tích Cố đô Huế; ga Đông Hà kết nối với Thành Cổ Quảng Trị; ga Mỹ Trạch là điểm tiếp cận địa đạo Vịnh Mốc; trong khi ga Thọ Lộc được định hướng là cửa ngõ tới quần thể hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các nhà ga trên hành trình cũng được định hướng trở thành điểm check-in, đồng thời giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, qua đó bổ sung trải nghiệm cho hành khách thay vì chỉ đóng vai trò là điểm đón, trả khách.

Đoàn tàu được thiết kế với nhận diện riêng, tập trung khai thác các giá trị văn hóa, du lịch và di sản thế giới của thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Theo thiết kế, đoàn tàu gồm 8 toa, có khả năng phục vụ hơn 300 hành khách.

Trong đó, 5 toa ghế xoay được bố trí để hành khách có thể thuận tiện quan sát cảnh quan hai bên đường. Đoàn tàu có một toa VIP với 24 chỗ ngồi, một toa cộng đồng phục vụ giao lưu và một toa dịch vụ giải trí được giới thiệu là loại hình trải nghiệm mới trên đường sắt Việt Nam.

Việc đưa đôi tàu HQ1/HQ2 vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm một sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng đường sắt, đồng thời mở rộng không gian liên kết giữa các điểm đến của miền Trung. So với phương thức di chuyển thuần túy, mô hình này đặt trọng tâm vào việc biến hành trình trên đường sắt thành một phần của trải nghiệm du lịch.