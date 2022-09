iPhone 14 series tại Việt Nam có thể sẽ rẻ hơn, giá từ 22,99 triệu đồng

Apple đã chính thức ra mắt iPhone 14 series tại sự kiện “Far Out” rạng sáng 8/9 (giờ Việt Nam) tại Steve Jobs Theater Hoa Kỳ với 4 phiên bản: iPhone 14, iPhone 14 Plus (phiên bản mới), iPhone 14 Pro, iPhone14 Pro Max.

ẨN SỐ IPHONE 14 PLUS TĂNG MẠNH

Tại Việt Nam, các đại lý bán lẻ đã bắt đầu công bố giá bán của kiến của 4 siêu phẩm này và dự kiến sẽ mở bán sớm hơn mọi khi, cuối tháng 9 đầu tháng 10. Nhiều chương trình ưu và dịch vụ tốt dành cho iFan được cân nhắc để hút lượng khách hàng trung thành đợt đầu như tặng thêm 2 năm bảo hành, thu cũ đổi mới, trả góp,…

“Dòng sản phẩm iPhone 14 Plus với màn hình lớn tương đương iPhone Pro Max tiền nhiệm cùng mức giá hợp lý hơn chắc chắn là một chiến lược hay của Apple được phần lớn khách hàng đón nhận. Và đây cũng là dòng sản phẩm ẩn số của Apple trong năm nay” Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông di động Hệ thống FPT Shop & F.Studio.

Đánh giá về iPhone 14 series mới, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông di động Hệ thống FPT Shop & F.Studio cho biết, việc thay đổi trên iPhone mới dù chỉ là một chi tiết nhỏ đối với Apple ở một quy mô sản xuất khủng là điều không hề dễ dàng. Nên nâng cấp thay đổi màn hình từ tai thỏ sang đục lỗ trên iPhone 14 là một nỗ lực đột phá và tạo sự khác biệt về nhận diện và trải nghiệm sau 5 đời iPhone kể từ iPhone X.

“Với xu hướng được định hình ngày càng rõ ràng trong việc yêu thích sử dụng màn hình lớn, đặc biệt với khách hàng người Việt thì việc bỏ iPhone mini và ra mắt dòng sản phẩm iPhone Plus với màn hình lớn tương đương iPhone Pro Max tiền nhiệm cùng mức giá hợp lý hơn chắc chắn là một chiến lược hay của Apple được phần lớn khách hàng đón nhận. Và đây cũng là dòng sản phẩm ẩn số của Apple trong năm nay”, ông Kha khẳng định.

Theo dự báo của đại diện Hệ thống FPT Shop & F.Studio, sự đổi mới trong thiết kế, thời thượng về màu sắc và đặc biệt dòng sản phẩm màn hình lớn, giá hợp lý như iPhone 14 Plus. Quan trọng, sự trải nghiệm đồng nhất, Apple đang ghi nhận tăng trưởng rất ấn tượng tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp, điều này minh chứng cho một lượng cầu lớn và bền vững với hệ sinh thái. Hệ thống FPT Shop dự báo doanh số bán iPhone mới năm nay được kỳ vọng sẽ tăng từ 50% - 100%.

Hệ thống CellPhoneS cũng ghi nhận iPhone 14 có giá khởi điểm thấp hơn 30 USD so với iPhone 13 khi ra mắt, đặc biệt giá 14 Pro/Pro Max chỉ tương đương với giá 13 Pro/Pro Max. Đây được cho là điều tương đối bất ngờ và thể hiện sự quyết tâm của Apple khi đã có nhiều đồn đoán về việc iPhone 14 có giá tăng so với trước đó.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện Truyền thông CellphoneS cho rằng, 14 Plus mới nằm giữa phân khúc giá 14 và 14 Pro (799 USD và 999 USD). Vì không phải ai cũng có nhu cầu về chip mới nhất và camera. 14 Plus tạo ra nét khác biệt khi cấu hình tương đối, camera vừa đủ nhưng cải thiện tốt về màn hình và thời lượng pin. Dự kiến doanh số 14 Plus sẽ cao hơn iPhone 14 khoảng 50%. Bản Mini được khai tử được cho là hợp lý vì doanh số dòng này luôn nằm vị trí cuối bảng.

Ngoài iPhone 14 series, Apple Watch SE có giá khởi điểm 249 USD, rẻ hơn 30 USD so với phiên bản tiền nhiệm và giá khởi điểm từ 7,99 triệu cũng khá hấp dẫn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Apple Watch Ultra sẽ là nhân tố gây nhiều bất ngờ trên thị trường trong thời gian tới. Theo đại diện CellPhoneS, vì trước giờ Apple Watch tập trung nhiều vào tính năng theo dõi sức khoẻ và thời trang, chưa thật sự có 1 phiên bản đồng hồ thông minh nào đúng nghĩa thiết bị tập luyện thể thao chuyên dùng (độ bền, thời lượng pin). Airpod Pro 2022 cũng có nhiều cải tiến, mức giá không đổi.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt, nhận định: Sự quan tâm dành cho iPhone 14 series riêng tại thị trường Việt Nam đang khá lớn, dự đoán flagship mới của Apple sẽ làm nóng thị trường di động trong những tháng cuối năm. Dự kiến lượng quan tâm dành cho series này tăng 30-35% so với thế hệ tiền nhiệm và hình thức Trade-in thu cũ đổi mới sẽ tăng khoảng 30% cho người mua iPhone 14 series mới.

Một đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR) khác vừa công bố mức giá dự kiến của iPhone 14 lần lượt là 22,99 triệu đồng, 25,99 triệu đồng và 31,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB, 256GB và 512GB; iPhone 14 Plus lần lượt là 25,99 triệu đồng, 28,99 triệu đồng và 34,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB, 256GB và 512GB; iPhone 14 Pro sẽ có giá lần lượt là 31,99 triệu đồng, 37,99 triệu đồng và 43,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, 512GB và 1TB. Phiên bản cao cấp nhất iPhone 14 Pro Max sẽ có giá lần lượt là 34,99 triệu đồng, 41,99 triệu đồng và 46,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, 512GB và 1TB.

NHIỀU CẢI TIẾN CAMERA, CHỐNG RUNG, THIẾT KẾ

Thay đổi thiết kế đáng chú ý đầu tiên với các mẫu iPhone 14 Pro là màn hình. Apple vẫn sẽ có hai lựa chọn kích thước màn hình là 6.1 inch và 6.7 inch tuy nhiên phần “tai thỏ” đã được thay thế bằng một đường cắt hình viên thuốc (pill shaped notch) là nơi chứa camera Face ID và một đường cắt hình tròn thứ hai cho camera trước.

Ngoài ra, bên trong tích hợp công nghệ camera TrueDepth và cảm biến tiệm cận nằm dưới màn hình. Camera iPhone 14 Pro/Pro Max hỗ trợ chế độ quay phim chống rung tốt hơn. Tính năng quay video chân dung (cinematic) hỗ trợ quay 4K ở 30 fps hoặc 24 fps.

Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Plus camera chính có khẩu độ mở F/1.5. Điều này giúp thiết bị cho ảnh chụp sáng hơn 49% so với thế hệ tiền nhiệm, trong những điều kiện phức tạp. Trong khi đó, camera phía trước vẫn có độ phân giải 12 MP, cùng khẩu độ F/1.9 với khả năng tự động lấy nét.

Giao diện của iPhone 14 Pro cũng được thay đổi tối ưu lỗ khuyết mới. Cách hiện thông báo với hiệu ứng phần mềm sẽ phóng to thông báo từ lỗ khuyết (Dynamic Island) như sạc pin, bật chế độ rung, gọi điện, hình ảnh album và trạng thái cuộc gọi…

Apple đang thúc đẩy sự phổ biến của eSIM. Công ty gọi đây là công nghệ an toàn và khó bị đánh cắp hơn và iPhone mới bán ra tại Mỹ sẽ không hỗ trợ khe cắm SIM. Tính năng phát hiện tai nạn trên iPhone 14 series dành cho người dùng khu vực Mỹ, Canada có thể chọn một vệ tinh và gửi tin nhắn khẩn cấp. Tính năng này sẽ khả dụng từ tháng 11 và miễn phí trong 2 năm đầu với người dùng iPhone 14.

Năm nay, Apple giới thiệu iPhone 14 Plus có màn hình 6,7 inch tương tự 14 Pro Max và dòng mini chính thức bị khai tử. iPhone 14 Plus được trang bị chip đời cũ A15 Bionic 5 nhân GPU, tăng khả năng xử lý đồ họa.

iPhone 14 bắt đầu được bán ra từ 16/9, với giá 799 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Plus có hàng từ 7/10. iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 999 USD, trong khi iPhone 14 Pro Max là 1.099 USD, bộ nhớ trong lựa chọn tối đa 1 TB.