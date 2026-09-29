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Askonomy

Sắp diễn ra Vietnam Innovation Summit 2026 tại TP. Hồ Chí Minh

N Như Quỳnh

Vietnam Innovation Summit 2026 lần thứ năm dự kiến có hơn 4.000 người tham dự, 100 diễn giả cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học và tổ chức quốc tế từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung vào kết nối vốn, công nghệ và thị trường cho Việt Nam…

Vietnam Innovation Summit 2025. Ảnh: InnoLab Asia
Vietnam Innovation Summit 2025. Ảnh: InnoLab Asia

Vietnam Innovation Summit (VIS) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10 tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các dòng chảy đang định hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ vốn đầu tư, công nghệ lõi đến chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường khu vực.

Đây là mùa tổ chức thứ năm liên tiếp của VIS, do InnoLab Asia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến có hơn 4.000 người tham dự, 100 diễn giả cùng đại diện Chính phủ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học và các tổ chức quốc tế.

Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch InnoLab Asia. Ảnh: InnoLab Asia
Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch InnoLab Asia. Ảnh: InnoLab Asia

Sự cộng hưởng là chìa khóa cốt lõi để đổi mới sáng tạo tạo nên những bước chuyển mình mang tính đột phá. Khi chúng ta kết nối được những cá nhân, tổ chức chia sẻ chung tầm nhìn, khát vọng và nguồn lực, hành trình đó không chỉ đơn thuần là tìm kiếm giải pháp mà còn là khai phóng những con đường phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp, toàn ngành và cả nền kinh tế.

Với chủ đề “Critical Mass - The New Currents of Innovation” (Điểm bứt phá - Những dòng chảy mới của đổi mới sáng tạo), VIS 2026 tập trung vào bốn nhóm nội dung gồm dòng vốn xuyên biên giới, đổi mới và tăng trưởng, công nghệ lõi và công nghiệp tương lai, cùng kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng.

Các phiên thảo luận dự kiến đề cập đến vốn xuyên biên giới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút đầu tư. Trong khi đó, các nội dung công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, tài chính, giáo dục và sản xuất thông minh.

Khu vực trưng bày dự kiến có hơn 150 không gian dành cho doanh nghiệp, startup, trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Hoạt động này được thiết kế để kết nối các giải pháp với nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý, qua đó mở rộng cơ hội thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Theo ban tổ chức, hơn 200 doanh nghiệp và startup từ hơn 30 quốc gia dự kiến tham gia các hoạt động kết nối, với hơn 250 phiên gặp gỡ 1:1 giữa doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tập đoàn, trường đại học và đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình “ASEAN Cross Connect: Cầu nối Đầu tư & Đổi mới Sáng tạo Malaysia - Việt Nam” dự kiến có hơn 20 quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư doanh nghiệp của Malaysia tham gia, cùng các hoạt động giới thiệu doanh nghiệp và kết nối đầu tư.

VIS 2026 cũng có các chương trình hợp tác với RMIT University và đối tác Hàn Quốc, tập trung vào phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục, kết nối công nghệ và doanh nghiệp.

Theo ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch InnoLab Asia, sự cộng hưởng giữa các cá nhân và tổ chức có chung tầm nhìn, nguồn lực và mục tiêu có thể mở ra những hướng phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thông qua các hoạt động diễn đàn, triển lãm, kết nối doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, VIS 2026 hướng tới tạo thêm kênh để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo vào thị trường.

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