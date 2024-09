Khắc phục ảnh hưởng sau bão Yagi, đảm bảo giao thông thông suốt

Tiếp nhận báo cáo nhanh từ các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và các Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang và Điện Biên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tính đến sáng ngày 8/9, giao thông trên tuyến quốc lộ bảo đảm thông suốt an toàn, chưa có thiệt hại do mất an toàn giao thông.

TÌNH HÌNH GIAO THÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I, cho biết có 4 biển báo chỉ dẫn vào đường Tân Vũ - Lạch Huyện lắp đặt trên đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị hư hỏng. Cầu Đình Vũ - Cát Hải (đường Tân Vũ - Lạch Huyện) đã được thông xe vào lúc 22h ngày 7/9.

Trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh có một số vị trí cây đổ ra phần mặt đường, các lực lượng đang phối hợp cắt cây giải phóng mặt đường.

Các tuyến BOT bao gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng, Cao Bồ - Mai Sơn - Hầm Tam Điệp không có thiệt hại. Trên quốc lộ 5, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Về vận tải, Cục Đường bộ đã chủ động có phương án tạm dừng các hoạt động vận tải đường bộ trong thời gian bão số 3 đổ bộ, đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản, sẵn sàng phương án chuyển tải hành khách trong trường hợp nếu có sự cố đặc biệt.

Vì vậy, vận tải trong khu vực bão số 3 được đảm bảo an toàn không xảy ra sự cố mất an toàn nào đối với phương tiện và hành khách.

Để có được kết quả trên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì tuyến đường thực hiện công tác ứng trực, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông; khẩn trương khắc phục để thông xe, nhất là đối với các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như ứng cứu cho người dân tại các khu vực bị cô lập; tổ chức các đoàn công tác đến ngay các vị trí sạt lở có địa hình phức tạp đề ra các giải pháp khắc phục để thông xe nhanh nhất.

Cây đổ trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: VGP.

Ngoài lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị của lực lượng tại chỗ của các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ, CụcĐường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải huy động thêm vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị cũng như nhân lực trong và ngoài ngành để triển khai công tác khắc phục.

Ngoài ra, thông tin từ các Sở Giao thông Vận tải cho thấy đã xảy ra sạt lở nhỏ trên quốc lộ 15, quốc lộ 16, tỉnh Thanh Hoá, quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn và một số quốc lộ các tỉnh phía Bắc. Xuất hiện hiện tượng đá lăn, đá lở trên quốc lộ 6 địa phận tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

Trên một vài tuyến ở một số địa phương, gió mạnh làm đổ biển báo hiệu đường bộ và cây đổ, đứt dây diện, mái tôn nhà dân bay ra đường, nhiều vị trí đèn tín hiệu không hoạt động do mất điện lưới và tốc mái trạm thu phí.

Công tác dọn dẹp, cắt cây, lắp đặt biển báo đã bắt đầu được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt an toàn.

HÀ NỘI KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC GIAO THÔNG

Theo Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, đối với 2 tuyến đường sắt, hiện công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đang kiểm tra dọc đường ray và các nhà ga, để vận hành khi đảm bảo điều kiện an toàn ngay sau khi bão Yagi quét qua. Còn đối với các tuyến buýt, các đơn vị cũng đang kiểm tra điều kiện vận hành dọc tuyến. Hiện còn nhiều tuyến đường cây đổ chắn ngang đường. Căn cứ tình hình giao thông từng tuyến để đưa vào vận hành dần các tuyến khi đủ điều kiện.

Từ đêm ngày 7 và sáng ngày 8/9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã huy động 321 cán bộ, nhân viên của các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải để hướng dẫn phân luồng giao thông, hỗ trợ đơn vị cây xanh thu dọn chướng ngại vật, cây đổ trên đường tại 159 vị trí.

Ngoài ra, Thanh tra Sở huy động 32 xe ô tô (tuần tra và cẩu kéo xe) tuần tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình giao thông trên các tuyến đường, phố để kịp thời phối hợp giải quyết sự cố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Huy động 6 xe cẩu kéo, 36 xe ô tô bán tải phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khắc phục hậu quản do cơn bão số 3 gây ra.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị cản trở do cây xanh đổ. Ảnh: VGP

Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, cho biết để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, trong ngày 8/9, Thanh tra Sở bố trí 100% lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khắc phục các sự cố cây đổ ra đường trả lại mặt đường cho các phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực xảy ra đổ cây và úng ngập.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải trực thuộc tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường và các đơn vị chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí có sự cố về cây đổ và các đoạn đường bị úng ngập sâu.