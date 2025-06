Khác với những gì ông Trump hứa, sản lượng dầu thô của Mỹ có nguy cơ giảm sút

Nhận định này đặt ra những hoài nghi mới xung quanh chủ trương của Tổng thống Donald Trump muốn thiết lập “sự thống trị năng lượng” của nước Mỹ.

Báo cáo định kỳ hàng tháng do Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố vào ngày 11/6 nói rằng sản lượng dầu thô của nước này sẽ giảm từ mức kỷ lục 13,5 triệu thùng/ngày hiện nay xuống còn khoảng 13,3 triệu thùng/ngày trước cuối năm 2025. Cơ sở của dự báo này là giá dầu giảm gây áp lực lên ngành dầu khí.

“Với số giàn khoan hoạt động giảm xuống, chúng tôi dự báo các nhà vận hành giàn khoan Mỹ sẽ khoan tìm và khai thác ít giếng dầu hơn trong năm 2026”, IEA viết trong báo cáo, và nói rằng số lượng giàn khoan dầu còn hoạt động ở Mỹ hiện tại đã giảm nhiều hơn so với kỳ vọng trong lần báo cáo trước.

Dự báo ảm đạm này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống mang theo một lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ “giải phóng” hoạt động khoan tìm dầu khí, thúc đẩy sản lượng khai thác dầu, và kéo giá năng lượng xuống. Đến nay, dường như ông đã thực hiện lời hứa kéo giá năng lượng xuống, nhưng chính điều này lại đặt ra thách thức đối với lời hứa tăng sản lượng dầu.

Sản lượng dầu đá phiến tăng vọt trong 2 thập kỷ qua đã đưa Mỹ trở thành nước sản xuất dầu thô và khí đốt lớn nhất thế giới, dẫn tới những thay đổi lớn trên thị trường hàng hóa cơ bản toàn cầu, đồng thời mang lại cho nền sản xuất công nghiệp trong nước của Mỹ một nguồn cung năng lượng giá rẻ và ổn định.

Lần gần đây nhất sản lượng dầu thô của Mỹ giảm là vào năm 2021, trong đại dịch Covid và trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Sau đó, sản lượng dầu của nước này đã hồi phục khi giá dầu tăng mạnh thời Tổng thống Joe Biden.

Dự báo mới của Chính phủ Mỹ về sản lượng dầu - tương đồng với dự báo của các nhà điều hành trong lĩnh vực dầu đá phiến - cho thấy sức ép mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải đương đầu trong bối cảnh OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu và có một sự bất định lớn từ cuộc chiến thương mại của ông Trump đang phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Thuế quan mà ông Trump áp lên thép và nhôm nhập khẩu cũng làm gia tăng mạnh chi phí đầu. vào đối với ngành dầu khí, khiến cho biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngành trở nên mỏng hơn.

Tuần trước, công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes dự báo số lượng giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ giảm còn 442 giàn, giảm 9 giàn chỉ trong vòng 1 tuần và giảm 50 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York - giá tiêu chuẩn của thị trường dầu Mỹ - hiện ở mức khoảng 65 USD/thùng, giảm 17% so với mức cao của năm nay và thấp hơn nhiều so với mức giá cần thiết để các công ty khai thác dầu đá phiến hòa vốn. IEA dự báo giá dầu sẽ giảm xuống dưới mức 60 USD/thùng trong năm 2026.

“Các chính sách của chính quyền hiện tại đang gây ra nhiều xáo trộn. Tôi thực sự lo ngại về tình trạng chẳng có một một kế hoạch nào”, ông Wil VanLoh - người đứng đầu công ty đầu tư cổ phần tư nhân Quantum Capital Group, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực dầu đá phiến, phát biểu tại một hội thảo năng lượng ở Houston vào tuần trước.

Một số nhà phân tích thậm chí dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm nhanh hơn trong những tháng tới. Tuần này, công ty nghiên cứu S&P Global Commodity Insights dự báo từ giữa năm nay đến cuối năm tới, tổng sản lượng dầu của nước này sẽ giảm 640.000 thùng/ngày - mức giảm lớn hơn so với sản lượng khai thác dầu của một số nước thành viên OPEC.