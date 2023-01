Khánh Hòa “chạy đà” cho năm 2023 bằng mùa du lịch Tết

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ước tính trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch 2023 (từ ngày 31/12/2022 đến 2/1/2023), toàn tỉnh đón khoảng 355.200 lượt khách du lịch. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 105.200 lượt (6.950 lượt khách quốc tế, 98.250 lượt khách nội địa), tăng 280,53% so với cùng kỳ năm trước và khách tham quan là 250.000 lượt. Tổng thu ước đạt hơn 358 tỉ đồng.

SẴN SÀNG CHO MÙA DU LỊCH TẾT

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa, cho hay do thời tiết Khánh Hòa ba ngày nghỉ lễ vừa qua khá lạnh nên các tour biển đảo chưa được khai thác hết, nhìn chung vẫn là nguồn khách nội địa với các nhóm khách lẻ. Do Tết dương lịch năm nay gần với Tết âm lịch nên lượng khách du lịch nội địa đến du lịch cũng không nhiều, công suất phòng của các cơ sở lưu trú ở Nha Trang trong dịp Tết Dương lịch không quá cao. "Tuy nhiên, dự kiến lượng khách du lịch vào Tết Nguyên đán sẽ tăng", ông Đức nhận định.

Đặc biệt, chuyến bay đầu tiên của du khách quốc tế khởi hành từ TP Incheon (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa lúc 9 giờ 50 phút ngày đầu năm mới - Tết Dương lịch tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, với 152 hành khách, đã được đông đảo lãnh đạo địa phương, các ban, ngành chào đón, đón tiếp với nhiều nghi thức chu đáo. Ngoài ra, trong chiều ngày 1/1, địa phương cũng đón 180 du khách từ TP. Almaty (Kazakhstan) đến Khánh Hòa với những nghi thức tương tự.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Sự kiện chào đón du khách quốc tế đến Khánh Hòa sẽ là hoạt động mở màn đầu tiên cho năm mới 2023, hy vọng Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm nhiều chuyến bay quốc tế, thu hút nhiều thị trường khách du lịch đến với Khánh Hòa. Từ đó khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế ngày càng tăng trưởng mạnh cho ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới”.

Khánh Hòa dự kiến lượng khách du lịch vào Tết Nguyên đán sẽ tăng.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch Tết Nguyên đán, từ tháng 11/2022, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chào bán các tour du lịch Tết trong nước và quốc tế. Các cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao cũng “tung” ra các chương trình hấp dẫn trong dịp này. Theo đó, các tour du lịch biển đảo, tham quan Vịnh Nha Trang, tham quan Tháp bà Ponagar hay trải nghiệm Vinwonders Nha Trang; Viện Hải dương học,.. là những điểm đến hấp dẫn tại Nha Trang vào dịp Tết Nguyên đán.

Ông Lê Dũng Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách du lịch đến Đảo Khỉ, Suối Hoa Lan do công ty quản lý trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng mạnh. Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh chương trình kích cầu quảng bá dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM để thu hút du khách. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang cải tạo sửa chữa lại một số sản phẩm du lịch như: Bãi lặn ngắm san hô cho du khách tham quan; check in leo núi tại Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan; cải tạo mở rộng một số không gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh cho du khách.

Về thị trường khách quốc tế, Bà Đỗ Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Amega chia sẻ. "Dịp Tết Nguyên đán năm nay chúng tôi rất vui khi các chuyến bay từ Kazakhstan đã lấp đầy hoàn toàn. Hiện chúng tôi đang triển khai 2 chuyến/tuần dự kiến đến tháng 4/2023 sẽ tăng tần suất bay lên 3 chuyến/tuần. Chúng tôi cũng rất mong hai nước Nga và Việt có nhiều biện pháp xúc tiến để khai thác thị trường này, vì họ đang có nhu cầu rất lớn trong khi chuyến bay đi rất ít hoặc họ phải quá cảnh tại Kazakhstan. Nếu đón được khách Nga dự kiến mỗi tuần sẽ nâng lên khoảng 1.900 khách đến Khánh Hòa", bà Hằng nói.

Đánh giá về thị trường du lịch Tết năm nay, ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng, giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán có thể nói là thời điểm đẹp để du xuân: “Việc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch Tết là đòn bẩy tái tạo lại thị trường, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. Các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, đón đầu xu hướng thì chương trình kích cầu du lịch mới đạt hiệu quả”.

CẦN THÊM GIẢI PHÁP LINH HOẠT, ĐỒNG BỘ

Mặc dù năm 2022, doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 13,5 nghìn tỷ đồng, số lượt khách lưu trú hơn 2,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 250 nghìn lượt (vượt xa năm 2021), nhưng so với những năm trước khi có dịch Covid-19 thì vẫn còn khiêm tốn, nhất là đối với khách quốc tế, bởi phụ thuộc khá nhiều vào hai thị trường lớn là Trung Quốc và Nga đang tạm “đóng băng” do dịch bệnh và chiến sự. Do đó, năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách, khai mở các thị trường khách mới, phù hợp với “sở trường” và khả năng của địa phương.

Một trong những giải pháp đó là đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác trong phát triển du lịch mà thời gian vừa qua tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện và thấy những hiệu ứng tích cực. Tỉnh Khánh Hòa đã tham gia nhiều Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Việt Nam, kết hợp tổ chức chương trình “Kết nối doanh nghiệp kích cầu du lịch Nha Trang – Khánh Hòa”; triển khai quảng bá, kết nối hợp tác du lịch với các địa phương, doanh nghiệp của Ấn Độ, Hàn Quốc; phối hợp với các địa phương trong khu vực thực hiện Hội thảo “Tour 1 hành trình 3 điểm đến Bình Định – Phú Yên – Khánh Hòa nhằm phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc” tại Bình Định; phát triển và mở rộng thị trường du khách Trung Á…

Năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách phù hợp với khả năng của địa phương.

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, để thu hút khách quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cần phải chung tay kết hợp các doanh nghiệp lữ hành cùng với các doanh nghiệp lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch, duy trì vận hành các chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng và khai thác đa dạng các sản phẩm du lịch.

Ngoài ra khi xây dựng sản phẩm du lịch các doanh nghiệp cần phải hiểu được nhu cầu và định hình được những sản phẩm phù hợp, kể cả các yêu cầu đặc thù của từng loại du khách ở mỗi thị trường khác nhau, như về thói quen, tâm linh, ẩm thực… để có thể có những sản phẩm phục vụ phù hợp.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP từ 15% - 17%, tạo việc làm cho hơn 160 nghìn lao động trực tiếp trong du lịch. Phấn đấu thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm, trong đó khách quốc tế là 25%/năm. Do vậy, nếu không linh hoạt, năng động, đổi mới, Khánh Hòa sẽ khó đạt được những mục tiêu như đã đề ra.