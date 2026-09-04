Dự kiến bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính về dịch vụ việc làm

Bộ Nội vụ đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ. Đồng thời, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đang thực hiện ký quỹ được rút tiền ký quỹ tại ngân hàng nhận ký quỹ, mà không phải có văn bản đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2025, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ việc làm không còn thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm không còn phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, ký quỹ và không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

CHUYỂN TỪ TIỀN KIỂM SANG HẬU KIỂM

Bộ Nội vụ đánh giá, việc cắt giảm các điều kiện và thủ tục nêu trên, đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh và giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cần thực hiện đồng thời với việc hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động này.

Bởi dịch vụ việc làm có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và sự vận hành của thị trường lao động. Do đó, cần có cơ chế quản lý phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP chỉ có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2027. Bộ Nội vụ cho rằng, nếu không kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 352/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm, từ ngày 1/3/2027 có thể phát sinh khoảng trống pháp lý, hoặc thiếu thống nhất trong việc áp dụng các quy định về hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 352, nhằm thể chế hóa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa đang được thực hiện theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sửa đổi cũng để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định về hoạt động dịch vụ việc làm với Luật Đầu tư 2025. Đồng thời, hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, dựa trên nghĩa vụ thông báo, công khai thông tin, báo cáo, quản lý dữ liệu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết phạm vi điều chỉnh của dự thảo được kế thừa từ Nghị định số 352, không phát sinh nội dung mới.

Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Trong đó, có sửa đổi nội dung quy định về dịch vụ việc làm tại Luật Việc làm, theo hướng chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tức chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động. Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định cũng không thay đổi, được kế thừa từ Nghị định số 352.

TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THUẬN LỢI, MINH BẠCH

Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 352 lược bỏ các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, tiền ký quỹ.

Lược bỏ các quy định liên quan đến giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm quy định về thời hạn hoạt động của chi nhánh gắn với thời hạn của giấy phép, thông báo công khai giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, niêm yết bản sao giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Đồng thời, lược bỏ các quy định về thẩm quyền, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Lược bỏ các quy định về ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm.

Hoạt động dịch vụ việc làm sẽ được cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Dự thảo Nghị định cũng kế thừa và sửa đổi, hoàn thiện 3 nội dung quy định tại Nghị định số 352 để đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và thực tiễn.

Cụ thể, sửa đổi quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, theo hướng bãi bỏ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Sửa đổi hình thức thông báo hoạt động dịch vụ việc làm bằng văn bản sang thông báo qua Sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo theo hướng đơn giản hóa, đa dạng hóa hình thức để tạo thuận tiện cho doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

Xác định rõ Sở Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền về dịch vụ việc làm tại địa phương. Việc quy định thực hiện các thủ tục thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung 3 nội dung. Theo đó, quy định doanh nghiệp thực hiện thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm thông qua Sàn Giao dịch việc làm Quốc gia, nhằm đảm bảo cơ quan quản lý nhà nước kịp thời cập nhật tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp, thống kê, quản lý dữ liệu khi không còn thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Bổ sung quy định kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu người lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm và người sử dụng lao động đăng ký tuyển lao động với Sàn giao dịch việc làm quốc gia, nhằm bảo đảm dữ liệu được cập nhật, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Tại Điều khoản chuyển tiếp, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đang thực hiện ký quỹ được rút tiền ký quỹ tại ngân hàng nhận ký quỹ, mà không phải có văn bản đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với việc bãi bỏ quy định về ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm.

Đồng thời, quy định ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Nội vụ, khi doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Dự thảo Nghị định cũng dự kiến bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 352, gồm: Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ.

Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm. Nội dung thông báo này nhằm thực hiện trách nhiệm thông tin của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ việc làm.

Nội dung thông báo trên không yêu cầu việc trả kết quả, không quy định phí, lệ phí, không quy định quy trình giải quyết. Vì vậy, đây không phải thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 352 là cần thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; duy trì liên tục cơ chế quản lý Nhà nước; chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu bằng điều kiện, giấy phép sang quản lý thông qua thông báo, công khai thông tin, quản lý dữ liệu, thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp.