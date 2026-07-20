Những quốc gia có lượng du khách quốc tế tăng và giảm nhiều nhất 6 năm qua

Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...

Bức tranh du lịch quốc tế đã thay đổi đáng kể trong 6 năm qua. Trong khi nhiều quốc gia thu hút lượng khách cao hơn hẳn so với trước đại dịch Covid-19, một số thị trường vẫn chật vật phục hồi.

Theo báo cáo Xu hướng và Chính sách Du lịch năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Saudi Arabia dẫn đầu trong số các nền kinh tế thành viên và đối tác của OECD, với lượng khách quốc tế năm 2025 tăng 67% so với năm 2019.

TRUNG ĐÔNG VÀ BẮC PHI DẪN ĐẦU ĐÀ TĂNG

Đà tăng mạnh của Saudi Arabia phản ánh nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế theo chiến lược Tầm nhìn 2030. Những năm gần đây, quốc gia này đã nới lỏng chính sách thị thực du lịch, mở rộng năng lực hàng không và đầu tư lớn vào các điểm tham quan văn hóa cũng như hoạt động giải trí.

Hai quốc gia Bắc Phi là Morocco và Ai Cập lần lượt ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 53% và 47%. Kết quả này được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng lớn đối với các điểm đến ở Địa Trung Hải và Bắc Phi.

Tại Nam Mỹ, Brazil và Colombia cũng nổi lên như những thị trường tăng trưởng mạnh, với lượng khách lần lượt cao hơn 46% và 45% so với năm 2019. Chile đứng sau với mức tăng 33%.

Nhật Bản là một trong số ít điểm đến tại châu Á ghi nhận sự bứt phá rõ rệt, khi lượng khách quốc tế tăng 34% so với trước đại dịch.

Phần lớn điểm đến ở châu Âu đã trở lại hoặc vượt mức của năm 2019, dù tốc độ tăng nhìn chung thấp hơn Trung Đông và Bắc Phi. Na Uy ghi nhận mức tăng 28%, tiếp theo là Serbia 27%, Đan Mạch 22%, Thổ Nhĩ Kỳ 21% và Bồ Đào Nha 20%.

Lượng khách quốc tế đến Luxembourg tăng 19%, trong khi Slovenia và Tây Ban Nha cùng tăng 16%. Iceland tăng 14%; Pháp tăng 12%; còn Hy Lạp, Hà Lan và Thụy Điển cùng ghi nhận mức tăng 11%.

ISRAEL GIẢM MẠNH, MỸ CHƯA TRỞ LẠI MỨC TRƯỚC ĐẠI DỊCH

Ở chiều ngược lại, Israel ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm được khảo sát. Lượng khách quốc tế đến nước này năm 2025 thấp hơn 71% so với năm 2019 trong bối cảnh xung đột tại Gaza.

Ireland đứng thứ hai về mức sụt giảm, với lượng khách thấp hơn 32% so với trước đại dịch. Tại Nam Mỹ, Argentina giảm 23%, còn Peru giảm 22%.

Một số điểm đến châu Âu khác cũng chưa lấy lại mức khách của năm 2019. Estonia giảm 16%; Hungary và Litva cùng giảm 15%; Latvia giảm 14%. Đức, Italy, Romania, Slovakia và Thụy Sỹ ghi nhận mức giảm từ 1% đến 6%.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn ở một số thị trường từng duy trì hạn chế biên giới trong thời gian dài. Lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 17% so với năm 2019, trong khi New Zealand giảm 9%, Australia giảm 6% và Indonesia giảm 4%.

Hai thị trường lớn ở Bắc Mỹ cũng chưa trở lại mức trước đại dịch. Mỹ ghi nhận lượng khách quốc tế giảm 14%, còn Canada giảm 11%.

Số liệu cho thấy sự phục hồi của du lịch quốc tế diễn ra không đồng đều. Chính sách thị thực, năng lực hàng không, đầu tư vào hạ tầng du lịch và tình hình địa chính trị đang tạo ra khoảng cách ngày càng rõ rệt giữa các điểm đến.