Khoảng 1.000 kỷ vật của các nghệ sỹ Rock 'N' Roll nổi tiếng được đấu giá cuối tuần này

Cuối tuần này, khoảng 1.000 kỷ vật gắn liền với các nghệ sỹ nổi tiếng sẽ được “lên sàn”. Từ chiếc guitar của ca sỹ, nhạc sỹ người Anh Eric Clapton, danh sách các ca khúc viết tay của ca sỹ nhạc rock Kurt Cobain, đến chiếc áo khoác Versace của danh ca đã qua đời Whitney Houston... Trong đó, chiếc guitar Martin D-45 phiên bản 1968 của Clapton được coi là kỷ vật có sức hút lớn nhất tại sự kiện năm nay, với mức giá ước tính từ 300.000 - 500.000 USD.

Chiếc guitar từng xuất hiện trên các sân khấu trình diễn đầu tiên trong sự nghiệp của nghệ sỹ người Anh cùng các thành viên trong ban nhạc Derek and The Dominos từ năm 1970. Tên tuổi của ban nhạc rock, do chính Clapton thành lập, gắn liền với nhạc phẩm “Layla” (1970), một trong những ca khúc vĩ đại nhất lịch sử nhạc rock. Bản thảo viết tay một phần lời bản hit năm 1970 cũng nằm trong số các kỷ vật được mang ra đấu giá lần này, với giá ước tính từ 30.000 - 50.000 USD.

Bên cạnh đó, trong số các vật phẩm đấu giá còn có bản danh sách viết tay các ca khúc của Kurt Cobain, thủ lĩnh nhóm nhạc Nirvana, một trong những ban nhạc rock alternative thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Đó là một mảnh khăn trải bàn với những nét viết tay của Cobain đề tên những bài hát như “Come As You Are” và

“About A Girl”, cùng chữ ký của ông và các thành viên khác trong ban nhạc như Dave Grohl và Krist Novoselic.

Những kỷ vật liên quan tới Kurt Cobain luôn có sức hút mãnh liệt với người hâm mộ dù anh đã mất được 27 năm. Năm ngoái, cây guitar từng được nam ca sĩ quá cố sử dụng tại chương trình MTV Unplugged vào năm 1993 đã được bán đấu giá với mức hơn 6 triệu USD (tương đương 140 tỷ đồng). Tháng 10/2019, chiếc áo khoác len màu xanh mạ từng được trưởng nhóm Nirvana mặc trong buổi biểu diễn này cũng đã được mua lại tại một sự kiện đấu giá của Julien's Auctions với trị giá 334 nghìn USD (tương đương 7,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong phiên đấu giá lần này, một số trang phục từng được diva Whitney Houston đã qua đời mặc trong các buổi trình diễn cũng được đưa ra đấu giá. Nhà đấu giá Julien's Auctions ước tính giá trang phục từng được nữ danh ca mặc khoảng năm 1992 sẽ dao động từ 3.000 - 5.000 USD.

Trước đó, vào đầu tháng 11, nhà Julien’s Auctions cũng đã có một cuộc đấu giá hơn 800 bộ váy, giày, đồ trang sức và phụ kiện của cố nữ ca sỹ Amy Winehouse và đã thu về 4 triệu USD. Chiếc váy bán chạy nhất trong sự kiện là chiếc váy mà Amy Winehouse mặc trong buổi biểu diễn cuối cùng ở Belgrade trong Tour diễn lễ hội mùa hè 2011. Chiếc váy đã được bán với giá 243.200 USD. Theo các nhà tổ chức, chiếc váy trên đã bán gấp 16 lần ước tính ban đầu là 15.000 USD.

Các kỷ vật khác của Amy được mang bán đấu giá bao gồm một chiếc váy lamé D&G màu vàng hoa văn (150.000 USD), một bộ áo liền quần màu đen của Temperly London mặc tại buổi chụp chân dung Sunday Times 2008 và buổi biểu diễn Hòa nhạc 46664 tôn vinh sinh nhật lần thứ 90 của Nelson Mandela ở Hyde Park, London (121.600 USD), một chiếc váy cô mặc (được bán với giá 11.250 USD) và đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin của cô mang trong buổi biểu diễn tương tự và dự tiệc sinh nhật lần thứ 60 của cha cô tại Sân gôn Trent Park vào tháng 11 năm 2009...