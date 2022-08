Khởi nghĩa bất thành, VN-Index có phiên giảm mạnh nhất 6 tuần

Thêm một nhịp “rướn” cố gắng phục hồi xuất hiện trong phiên chiều nhưng không thành công, VN-Index kết phiên để mất 8,75 điểm. Mức giảm này chưa nhiều, nhưng lại là biên độ mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Biên độ mở rộng báo hiệu những ngày đi ngang hẹp đã kết thúc.

Thị trường trượt thêm một nhịp khá mạnh ngay đầu phiên chiều, đẩy VN-Index giảm tối đa 13,35 điểm. Đây cũng là điểm đáy khởi đầu một nhịp phục hồi bất thành. Giá hồi trở lại lập tức bị xả khá mạnh.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện là có, nhưng không mạnh. Cổ phiếu quay đầu đi lên với biên độ hẹp và phần lớn chỉ là những nỗ lực thu hẹp mức giảm, nhưng không thành công rõ nét. Cuối phiên sáng HoSE có 152 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên thì đóng cửa, con số tăng lên tận 171 mã.

VN-Index thoát đáy buổi chiều chủ yếu nhờ diễn biến giá tốt lên ở một vài blue-chips, nhưng vẫn yếu hơn phiên sáng. Lực cầu xuất hiện và nâng đỡ giá vùng thấp, nhưng không đủ lực kéo lên cao hơn. Rổ VN30 so với giá cuối phiên sáng vẫn có tới 19 cổ phiếu giảm sâu hơn, chỉ 8 mã có cải thiện. VHM, VRE, BVH là 3 mã khá nổi bật buổi chiều khi giá đi lên. Đặc biệt BVH rất mạnh, tăng thêm 1,06% so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,15%. MWG vẫn là cổ phiếu mạnh nhất nhóm VN30, tăng 3,74% so với tham chiếu nhưng thực chất là đứng im so với phiên sáng.

VN-Index có thoát đáy trong phiên chiều, nhưng mức độ phục hồi rất giới hạn do dòng tiền yếu.

Đợt bán mạnh đầu phiên chiều nay cho thấy có sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của nhà đầu tư cầm cổ phiếu. Nhu cầu chốt lời hoặc hạ tỷ trọng đã lấn át và nhà đầu tư chấp nhận hạ giá rất nhiều. Gần như tất cả các cổ phiếu trong VN-Index đều tạo đáy sâu của phiên trong nhịp giảm này. Tuy chưa đến mức giảm sàn cả loạt, nhưng thời điểm thị trường tạo đáy khoảng 1h45, HoSE có tới trên 200 mã giảm từ 2% trở lên.

Rất nhiều cổ phiếu bị xả cực mạnh, thanh khoản tăng vọt và giá giảm chóng mặt. Tiêu biểu có thể kể tới DIG chạm đáy giảm tới 6,63%, IDI giảm tối đa 5,65%, CKG giảm 6%, NBB giảm 5,75%, VPG giảm 5,53%, DXG giảm 4,83%, CTS giảm 4,58%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản hàng chục tỷ tới cả trăm tỷ đồng.

Độ rộng của VN-Index lúc cuối phiên ghi nhận 130 mã tăng/326 mã giảm. Nhóm cổ phiếu ngược dòng vẫn có một số mã xuất sắc như MWG tăng 3,74% thanh khoản 387 tỷ đồng; HAG tăng 6,44%, thanh khoản 383 tỷ đồng; PVD tăng 2,78% giao dịch 217,7 tỷ; KBC tăng 1,53% giao dịch 207,5 tỷ; FRT tăng 2,79% giao dịch 189,5 tỷ; DBC tăng 1,27% thanh khoản 188 tỷ; HSG tăng 1,96% thanh khoản 1873 tỷ. Có thể thấy đây cũng chính là các cổ phiếu mạnh nổi bật buổi sáng và duy trì được giá trong buổi chiều nhờ có dòng tiền vào tốt.

Dù vậy tổng thể thị trường chiều nay lại thanh khoản thấp. Sàn HoSE chỉ giao dịch 5.967 tỷ đồng, giảm 17% so với buổi sáng và tính chung hai sàn niêm yết, giao dịch buổi chiều giảm trên 18%. Cầu bắt đáy thực sự đã xuất hiện vùng giá thấp, nhưng dòng tiền vào không có sự nối tiếp đủ bền để đẩy giá phục hồi dứt khoát hơn. Hệ quả của dòng tiền yếu là độ rộng vẫn rất hẹp, cộng với mức độ phục hồi thoát đáy không nhiều.

Mức giảm 8,75 điểm của VN-Index hôm nay là đáng kể nhất từ phiên ngày 11/7 vừa qua (giảm 16,02 điểm). Đó cũng là phiên khởi đầu của sóng tăng hiện tại. Suốt 30 phiên vừa qua chỉ số đi lên, lúc nhanh lúc chậm, nhưng chưa bao giờ có một phiên giảm rõ ràng và biên độ rộng nhất cũng chỉ tầm 6 điểm đổ lại. Vì vậy sự gia tăng biên độ là điều đáng chú ý.