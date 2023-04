Khối ngoại, tổ chức và tự doanh cùng bán ròng, nhà đầu tư cá nhân “cân” thị trường, tung gần 590 tỷ đồng mua ròng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/04/2023, chỉ số Vn-Index giảm nhẹ 0,01% đóng cửa ở mức 1.069,45 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 12.650 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 16.387,8 tỷ đồng, Tăng 17,8% so với phiên liền trước và tăng 14,9% so với 20 phiên gần nhất nhưng giảm 4,2% so với 5 phiên nhưng gần nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 342 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 338,3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, VHM, PNJ, HDG, NLG, HDC, MIG, VRE, MSN, PAN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, FUEVFVND, KBC, HPG, SSI, DIG, VND, PVD, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 589,3 tỷ đồng, trong đó nhóm này mua ròng khớp lệnh là 555,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 16/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: STB, VNM, HPG, DXG, VCB, KBC, VND, CII, MWG, DIG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 2/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Truyền thông. Top bán ròng có: SSI, NVL, VHM, HDB, HDG, HDC, PAN, DBC, CMG.

Tự doanh tiếp tục bán ròng 99,5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 138,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, DBC, DCM, AAA, DIG, VCI, HDG, KBC, LCG, POW.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, ACB, HPG, VNM, MBB, MSN, PNJ, VHM, NLG, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 147,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 78,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 15/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có CII, DXG, MWG, VPB, GAS, VIX, SHB, SBT, HDB, SAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, NVL, ACB, FUEVFVND, E1VFVN30, TCB, MBB, VHM, KDH, SZC.

Giao dịch thỏa thuận chủ yếu diễn ra giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Top giao dịch thỏa thuận gồm LPB, VRE, VJC, SSB, CTG, STB. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục thỏa thuận nội khối MWG.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Điện nước xăng dầu khí đốt, Hàng và dịch vụ công nghiệp chứng kiến tỉ trọng dòng tiền tăng trong ngày hôm nay, toàn bộ 3 nhóm tăng điểm

Nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 17,02%, chỉ số ngành tăng 0,08% cho thấy cầu vào nhóm này tăng. Top cổ phiếu giao dịch sôi động gồm STB, SHB, VPB, MBB, TCB, VIB, TPB, ACB, LPB, EIB trong đó 5/10 mã tăng điểm, 3 mã giảm.

Nhóm Ngân hàng có SHB giao dịch mạnh và giá tăng mạnh với thông tin hỗ trợ là SHB hoàn tất thương vụ bán công ty tài chính cho người Thái.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Ngân hàng giảm trong ngày hôm nay chỉ số giá tăng cho thấy cầu vào nhóm này giữ giá cổ phiếu. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Ngân hàng đ ingang trong ngày hôm nay cho thấy dòng tiền vào nhóm này tương đương với thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng nhẹ lên 29,29%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số tăng 0,24% cho thấy cầu chủ động tăng giá ở nhóm này. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm NVL, DIG, DXG, PDR, KBC, VIC, CEO, NLG, HDG, HDC, 6/10 mã tăng điểm, trong đó NLG và HDC tăng trần.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Bất động sản TĂNG trong phiên ngày hôm nay tạo mức cao nhất 3 tháng mới, điều này cho thấy dòng tiền vào nhóm này đang mạnh. Chỉ số FMI_Abs mang giá trị dương cho thấy trong vòng 3 tháng, dòng tiền vào ròng nhóm này 2.123 tỷ đồng.

Chỉ số FMI-Rel của nhóm Bất động sản tăng lên mức cao nhất 3 tháng cho thấy giao dịch của nhóm này mạnh hơn thị trường chung.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng lên 39,39% trên HOSE. Chỉ số VN30 giảm 0,09%. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu NVL, STB, SSI, PDR, POW, HPG, VIC, VPB, MWG, MBB trong đó 5/10 mã tăng điểm cho thấy có sự phân hóa trong nhóm này.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 43,62% chỉ số VNMID tăng 0,42%. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu SHB, DIG, VND, DXG, GEX, KBC, VCG, NLG, HCM, HSG trong đó 4/10 mã tăng điểm, có NLG tăng trần.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm xuống 14,73%, Chỉ số VNSML tăng 0,33%. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu HDC, IJC, VIX, LCG, HHV, PDRG, HAH, HQC, ORS, HAX trong đó 5/10 mã tăng điểm.a