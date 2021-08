Khớp lệnh chạm ngưỡng 30 ngàn tỷ, kỷ lục sắp bị phá?

Lượng tiền khổng lồ đổ ào vào thị trường phiên hôm nay gợi nhớ lại thời kỳ đỉnh cao hồi tháng 6, tháng 7 vừa qua. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay đạt tới 30.559 tỷ đồng và cả lịch sử 20 năm của thị trường, chỉ có 3 phiên ngưỡng khớp lệnh vợt 30 ngàn tỷ, hôm nay là phiên thứ 4...

Thanh khoản rất lớn chiều nay đã giúp thị trường bỏ qua ảnh hưởng xấu nghiêm trọng của VHM. Cổ phiếu này không hề có cải thiện mà còn yếu thêm, đóng cửa giảm 3,33% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng giảm 2,92%.

Thực ra VHM cũng có nỗ lực cầm cự buổi chiều. Vài phút đầu phiên chiều giá còn sụt xuống tận 114.600 đồng, tức là giảm 4,5% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại VHM cố gắng đi ngang trước áp lực bán khổng lồ. Tổng khối lượng xả VHM riêng chiều đã là 8,78 triệu cổ tương đương 1.018,4 tỷ đồng.

Tính chung cả phiên, VHM chuyển nhượng gần 18,69 triệu cổ, trị giá hơn 2.195 tỷ đồng. Giá giảm sâu 3,33% cho thấy áp lực bán rất lớn. Không rõ nguồn bán vì giao dịch đăng ký bán 100 triệu chỉ từ 19/8. Khối ngoại cũng bán ra không đáng kể với 1,55 triệu cổ.

VHM tiếp tục suy yếu buổi chiều đã lấy đi gần 3,4 điểm khỏi chỉ số VN-Index. Tuy nhiên chiều nay chỉ số này lại cải thiện rất tốt. VN-Index hồi dần lên cao và đến cuối phiên đã sát đỉnh cao nhất buổi sáng. Chỉ số đóng cửa tăng 13,91 điểm tương đương 1,03% so với tham chiếu.

VN-Index đóng cửa sát đỉnh cao nhất phiên.

Rõ ràng là với một VHM suy yếu hơn thì VN-Index chỉ có thể tăng nếu như có các cổ phiếu lớn khác tăng. Độ rộng của VN30 so với cuối phiên sáng không khác biệt, với 18 mã tăng/9 mã giảm, nhưng hầu hết là tăng giá so với thời điểm cuối phiên sáng. Cụ thể, cả rổ so với cuối phiên sáng có 7 mã tụt giá, 5 mã không đổi, còn lại là tăng cao hơn. VHM yếu đi thì có nhiều mã vốn hóa lớn khác mạnh lên như BID, CTG, TCB, VCB.

CTG và VCB là hai mã cải thiện đáng kể buổi chiều. VCB cuối phiên sáng giảm nhẹ 0,2% nhưng chốt ngày tăng 1%. CTG cuối phiên sáng tăng 0,15%, đóng cửa tăng 2,33%.

Cả nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay tăng rực rỡ. Trong 27 mã trên cả 3 sàn, chỉ có 3 mã là tăng dưới 1%. Còn lại, 8 mã tăng trên 3%, 9 mã tăng trên 2%. Trong 10 cổ phiếu kích VN-Index nhiều điểm nhất thì ngân hàng đóng góp 6 còn lại là GVR tăng kịch trần, HPG tăng 1,64%, GAS tăng 1,29%.

Dễ thấy là phiên tăng mạnh hôm nay thiếu vắng vai trò của các trụ “cổ điển”. Ngoài VHM giảm mạnh, VIC cũng giảm 0,27%, SAB giảm 0,13%, VNM giảm 0,44%. Nếu các trụ này cũng tăng hay chỉ cần không giảm, VN-Index đã có thể hoàn toàn bứt phá vượt đỉnh cao nhất của tuần trước.

Thanh khoản phiên chiều nay khá lớn, hai sàn khớp 12.052 tỷ đồng. Giao dịch này giúp cả phiên tổng giá trị khớp tăng vọt gần 15% so với phiên trước, đạt 30.559 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên 12/7 vừa qua. Nếu tính riêng khớp lệnh thì tổng giá trị hai sàn có kỷ lục 33.824 tỷ đồng ngày 4/6. Ngoài phiên đột biến này, thị trường có hai phiên khác khớp lệnh quanh ngững 33.000 tỷ đồng. Vì vậy mức thanh khoản hôm nay là rất đáng chú ý.

Giao dịch lớn dĩ nhiên phải có sự trở lại của những cổ phiếu siêu thanh khoản. Ngoài VHM có TCB, HPG, SSI, VPB khớp lệnh vượt mốc ngàn tỷ đồng. VN30 xác lập mức khớp lệnh cao nhất 5 tuần với 13.335 tỷ đồng. Midcap lập kỷ lục lịch sử với 8.628 tỷ đồng, trong khi Smallcap lại giảm nhẹ thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay xả ròng thêm 620 tỷ đồng nữa, nâng tổng mức bán ròng tại HoSE phiên này lên 955,5 tỷ đồng. VHM bị bán ròng 136,8 tỷ và VIC là 102,9 tỷ. HPG, SSI, KBC, VNM, NVL, MSN bị bán ròng từ 50 tỷ đồng trở lên. Hàng loạt cổ phiếu khác bị bán ròng khoảng từ 20 tỷ đồng. Phía mua ròng không có mã nào đáng kể.