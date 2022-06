Kim Kardashian tiếp tục khẳng định tài kinh doanh trong ngành làm đẹp

Hơn một năm sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Skkn by Kim, Kim Kardashian đã thông báo ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da vào cuối tháng này. “Cuối cùng tôi rất vui mừng được giới thiệu với các bạn Skkn by Kim, một quy trình chăm sóc da gồm 9 sản phẩm trẻ hóa mà tôi tự thân phát triển từ đầu đến cuối,” ngôi sao thực tế 41 tuổi đã viết trên Twitter.

“Tôi đã rất vinh dự được học về làn da và cách chăm sóc da trong nhiều năm từ các bác sĩ da liễu và chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới, và mỗi chai từ dòng sản phẩm mới của tôi đều chứa đầy kiến ​​thức mà tôi đã tích lũy được trong suốt chặng đường vừa qua”. Vào tháng 7 năm ngoái, Kardashian đã thông báo trên Instagram Story rằng thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty của cô sẽ tạm ngừng hoạt động để tập trung vào “các công thức mới hiện đại hơn, sáng tạo hơn và được đóng gói theo một diện mạo bền vững mới và cao cấp hơn”.

Mới đây nhất, trong một thông cáo báo chí, ngôi sao truyền hình đã chia sẻ: “Trong tất cả các nỗ lực kinh doanh của mình, tôi luôn được thúc đẩy bởi hy vọng lấp đầy những khoảng trống trên thị trường bằng các sản phẩm chuyên nghiệp, hướng đến hiệu suất và được yêu thích trên toàn thế giới. Và tôi đã nỗ lực cùng cách tiếp cận này để tạo ra một thương hiệu làm đẹp tối ưu nhất”.

Thương hiệu Skkn by Kim đã giới thiệu 9 sản phẩm đầu tiên.

Các sản phẩm mới của Skkn by Kim - sữa rửa mặt, toner, tẩy tế bào chết, huyết thanh axit hyaluronic, huyết thanh vitamin C, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng mắt, thuốc nhỏ mắt và dầu dưỡng da ban đêm - tất cả đều có bao bì kiểu dáng đẹp với tông màu trung tính và được pha chế với “các thành phần sạch, được khoa học hỗ trợ và được thiết kế để nuôi dưỡng tất cả các loại da, tông màu và cấu trúc da ở mọi giai đoạn trưởng thành”. 9 sản phẩm này có giá từ 45 USD đến 95 USD, đều có thể nạp lại (refill) mỹ phẩm sau khi dùng hết.

Mặc dù đang bước vào một lĩnh vực mới của ngành công nghiệp làm đẹp – mỹ phẩm sạch refill, Kardashian không được coi là “lính mới” trong lĩnh vực này. Cô đã từng ra mắt hai thương hiệu KKW Beauty và KKW Fragrance - hiện đang được tạm dừng hoạt động để thay đổi thương hiệu sau khi cô ly hôn với Kanye West. Trên phương diện kinh doanh, bà mẹ bốn con này cho rằng sự thay đổi không chỉ đơn giản là để quên đi chồng cũ.

“Tôi cảm thấy rất tệ khi khách hàng phải đi từ KKW Beauty, sau đó sẽ đến KKW Skin, sau đó sẽ đến KKW Fragrance – do đó sẽ phải chịu chi phí vận chuyển từ ba trang web khác nhau. Vì vậy, tôi muốn có một thương hiệu làm đẹp sẽ bao gồm tất cả những gì một phụ nữ cần”. Dòng sản phẩm mới sẽ ra mắt vào ngày 21/6 và chỉ được bán trên trang web của thương hiệu.

Các thành phần nạp lại mỹ phẩm cho những bao bì rỗng sau khi đã dùng hết.

Skkn by Kim là dòng sản phẩm chăm sóc da được sáng tạo bởi người nổi tiếng mới nhất tung ra thị trường, sau dòng sản phẩm Kylie Skin của Kylie Jenner, Fenty Skin của Rihanna, JLo Beauty của Jennifer Lopez, Goop của Gwyneth Paltrow, The Outset của Scarlett Johansson và Rhode của Hailey Bieber. Hiện giới hâm mộ đang đồn đoán, bạn trai mới của Kardashian, Pete Davidson, sẽ hiện diện trong chiến dịch quảng bá đầu tiên của Skkn by Kim, giống như A$AP Rocky đã làm cho thương hiệu của Rihanna.

Khán giả và truyền thông chỉ thực sự chú ý tới Kim Kardashian với tư cách một người nổi tiếng chỉ sau khi cô cùng gia đình thực hiện chương trình đình đám Keeping Up with the Kardashian. Toàn bộ cuộc sống và đời tư của tất cả thành viên gia đình Kadarshian, trong đó nổi bật là Kim được phơi bày trong suốt 18 mùa với vô số kịch tính hấp dẫn. Nhờ có Keeping Up with the Kardashian, nhất cứ nhất động của Kim nghiễm nhiên trở thành tin nóng mỗi ngày của báo chí.

Tiếp theo loạt chương trình truyền hình ăn khách nhất mọi thời đại kể trên, nhiều chương trình ăn theo ra đời như Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Khloé Take Miami nối dài những tò mò xung quanh đời tư của Kim Kadarshian. Cô cũng ghi dấu ấn với gu thời trang táo bạo, luôn mạnh dạn khoe đường cong cơ thể, đặc biệt là "siêu vòng ba" lợi thế đã trở thành thương hiệu. Nhờ vậy, Kim từng bước trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá của các nhãn hàng Fendi, Balmain, CK và xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng hàng đầu của làng giải trí Vogue, Forbes, ELLE, GQ, Marie Claire, Glamour, Cosmopolitan, Allure, Harper’s Bazaar, BOF và Interview.

Cô cũng rất biết cách biến sức ảnh hưởng của mình thành giá trị thực. Trong năm 2019, Kim đã ra mắt thương hiệu thời trang ăn khách Skims được định giá tới 1 tỉ đô la. Hai thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa là KKW Beauty và KKW Fragrance liên tục được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Một đế chế "hái ra tiền" đã được gây dựng dựa trên danh tiếng của Kim.