Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng ổn định, thu ngân sách gần 80.000 tỷ

8 tháng đầu năm, Hải Phòng thu nội địa đạt hơn 36.745 tỷ đồng, bằng 184,96% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 41.629 tỷ đồng, bằng 110,88% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả trong công tác tín dụng cũng khá ổn định, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Hải Phòng ước thực hiện đến 31/8 đạt 348.228 tỷ đồng, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 229.768 tỷ đồng, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Hải Phòng vẫn duy trì tương đối ổn định. Tính đến 20/8/2024 Hải Phòng có 976 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 30,9 tỷ USD.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm 2024 tăng 15,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,88%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 1,58%, ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,19%...

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 127,04%; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp tăng 90,30%; sản xuất giấy và bìa nhăn, bao bì từ giấy tăng 68,91%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 53,79%; sản xuất xe có động cơ tăng 53,60%; sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng tăng 52,75%;...

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: thiết bị ngoại vi của máy vi tính sản xuất đạt 24,9 triệu sản phẩm, tăng 139,38% so với cùng kỳ; máy tính xách tay sản xuất đạt 541,3 nghìn cái, tăng 117,37%; máy cắt cỏ sản xuất đạt 2,2 triệu cái, tăng 90,30%; tủ lạnh sản xuất đạt 466.130 chiếc, tăng 71,97%; màn hình oled tivi sản xuất đạt 2,1 triệu chiếc, tăng 61,42%;;…

Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, dịch vụ, ước tính 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng đạt hơn 146.859 tỷ đồng, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hoạt động bán lẻ 8 tháng ước đạt 121.910 tỷ đồng, tăng 13,63% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển 8 tháng trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 210,7 triệu tấn, tăng 10,53%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 89.894,8 triệu tấn.km, tăng 13,75% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động hỗ trợ vận tải (cảng, bốc xếp, đại lý vận tải...) thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 8 tháng đạt hơn 108,276 triệu TTQ, tăng 11,42% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước đạt 35,361 triệu TTQ tăng 3,85% so với cùng kỳ; Các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 72,915 tăng 15,51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cảng biển 8 tháng đầu năm 2024 đạt 5.139,9 tỷ đồng, tăng 16,63% so với cùng kỳ năm 2023.