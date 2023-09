Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng ấn tượng

Cụ thể, trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh ước đạt 40.678 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh giao, tăng 4%, trong đó: thu nội địa đạt 28.678 tỷ đồng, tăng 3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.000 tỷ đồng, vượt 5% so với dự toán tỉnh giao.

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 9 tháng ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng, tăng 34,8%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu hút vốn đầu tư trong nước, ngoài ngân sách đạt 45.372,6 tỷ đồng (tăng 5,5% so với kế hoạch), tăng 33,8% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI ước đạt 853,93 triệu USD, đạt 85,4% kế hoạch. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường.

Tổng chi an sinh xã hội trong 9 tháng ước đạt 1.037 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ (là 573 tỷ đồng); số lao động được tạo việc làm tăng thêm ước đạt 19.369 người; bằng 96,85% kế hoạch và gấp 2,04 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp tục phát huy những nỗ lực và kết quả cụ thể nêu trên. Quý 4 năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%. Đóng góp thiết thực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% năm 2023 so với năm 2022.

Xác định rõ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với phát triển bền vững là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Ngay từ những ngày đầu năm, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể về thu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đơn vị này cũng tham mưu cho UBND tỉnh tiếp và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư đến từ các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, đến tìm hiểu đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhắm đích thu hút 1,5 tỷ USD vốn FDI tập trung vào một số lĩnh vực, ngành nghề như: Kinh doanh bất động sản, dệt may, cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; chế biến thực phẩm và một số ngành nghề khác.

Trong chiến lược phát triển, Quảng Ninh xác định tập trung thu hút đầu tư FDI thế hệ mới có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh đối với thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngoài ra cũng ưu tiên thị trường Mỹ, EU, Singapore...

Đồng thời, UBND tỉnh cùng các sở ngành liên quan vẫn thường xuyên rà soát thực tế, tích cực đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để sớm xây dựng và hoàn thành đưa các dự án, các nhà máy vào sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh ngay trong năm 2023. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng cả năm đạt trên 11%; tổng thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 54.000 tỷ đồng; thu hút khách du lịch cả năm đạt trên 15 triệu lượt khách.

Với tốc độ tăng trưởng tích cực và toàn diện trong mọi lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm 2023, cùng những nỗ lực trong mọi lĩnh vực anh sinh xã hội, thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp… có thể thấy rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% năm 2023 đã ở trong tầm tay của Quảng Ninh.