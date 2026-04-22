“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

Thị trường thú cưng Việt Nam đang tăng trưởng nhờ quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, với quy mô thị trường thức ăn thú cưng dự kiến tăng lên gần 168 triệu USD vào năm 2026...

Theo báo cáo từ tổ chức nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của ngành thú cưng tại Việt Nam hiện duy trì ổn định ở mức 11%. Quy mô thị trường thức ăn thú cưng ước đạt 156,1 triệu USD vào năm 2025 và dự kiến bứt phá lên mức 167,98 triệu USD vào năm 2026.

ĐÔ THỊ HÓA THÚC ĐẨY BÙNG NỔ THỊ TRƯỜNG THÚ CƯNG

Sự bùng nổ của thị trường được thúc đẩy mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hóa. Khảo sát của TGM Research cho thấy 89,9% hộ gia đình tại khu vực thành thị hiện sở hữu ít nhất một thú cưng.

Chia sẻ tại tọa đàm “Thị trường thú cưng Việt Nam: Đổi mới mô hình bán lẻ & cơ hội tăng trưởng”, bà Vũ Ngọc Anh Thuyên, Giám đốc Marketing tại TGM Research cho biết thú cưng ngày càng được xem như thành viên trong gia đình.

Dữ liệu khảo sát năm 2026 của TGM Research tại 6 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương chỉ ra rằng tại các thành phố lớn ở Việt Nam có tới 79% người được khảo sát (độ tuổi 18 - 65) sở hữu thú cưng, thuộc nhóm cao nhất khu vực, chỉ sau Philippines. Đáng chú ý, 55% người nuôi tại Việt Nam sở hữu từ hai thú cưng trở lên và 45% xem vật nuôi là thành viên trong gia đình.

Sự thay đổi trong nhận thức tác động trực tiếp đến hành vi chi tiêu. Có tới 55% người nuôi cho biết sẽ tăng chi tiêu trong 3 năm tới. Khoảng 22% hiện chi 21 - 40 USD/tháng cho các sản phẩm chăm sóc, mức cao hơn trung bình khu vực. Người tiêu dùng chuyển từ việc chăm sóc bị động sang chủ động, thể hiện qua việc sử dụng dịch vụ thú y định kỳ 3 - 6 tháng.

Về phân phối, người tiêu dùng Việt Nam mua sắm đa kênh. Sau giai đoạn chuyển dịch mạnh từ siêu thị sang thương mại điện tử, kênh cửa hàng thú cưng độc lập (pet shop) đang vươn lên dẫn đầu vào năm 2026. Sự gia tăng nhanh chóng số lượng cửa hàng và dịch vụ trên toàn quốc đang khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.

Ông Hồ Mộng Hải, Phó Trưởng Phòng Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận định thị trường thú cưng đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Động lực đến từ sự phát triển kinh tế, xu hướng hội nhập của giới trẻ và sự gia tăng của cộng đồng người nước ngoài. Bên cạnh chó mèo, thị trường xuất hiện nhiều loại thú nuôi đặc biệt như bò sát, kéo theo sự hình thành các mô hình nuôi quy mô lớn và sự tham gia vào các hiệp hội quốc tế.

Sự gia tăng số lượng thú cưng kéo theo nhu cầu lớn về dinh dưỡng, y tế và quản lý chất lượng. Theo ông Hải, đây là ngành đang chuyển từ tự phát sang cần được quản lý bài bản để đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt khi một số bệnh ở vật nuôi có thể lây sang người.

DOANH NGHIỆP TÌM LỢI THẾ CẠNH TRANH

Trong bối cảnh ngành thú cưng Việt Nam tăng trưởng nhanh, cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý đang đặt ra những yêu cầu mới về năng lực cạnh tranh, tiêu chuẩn chất lượng và khung pháp lý nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Võ Hồng Đức, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành The Pet Vietnam, cho rằng giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế ngay trên sân nhà chính là “sự thấu hiểu”.

Ông cho biết doanh nghiệp đã có hơn 10 năm hoạt động và là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu thương hiệu thức ăn thú cưng ra thị trường quốc tế. Theo ông, các lợi thế truyền thống như nguyên liệu hay nhân công giá rẻ hiện không còn tạo khác biệt rõ rệt, trong khi quy mô sản xuất của doanh nghiệp Việt vẫn còn hạn chế so với các đối thủ quốc tế.

Bên cạnh đó, chi phí logistics cao cũng làm giảm sức cạnh tranh của ngành. Trong bối cảnh đó, ông Võ Hồng Đức cho rằng lợi thế của doanh nghiệp Việt nằm ở sự thấu hiểu thị trường, gồm hai yếu tố chính: hiểu đặc điểm khẩu vị và sinh học của thú cưng tại Việt Nam và khu vực Đông Á, đồng thời hiểu rõ hành vi tiêu dùng và bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước.

Ở góc độ quản lý, ông Hồ Mộng Hải cho biết hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Chăn nuôi, Luật Chất lượng và Luật Hải quan. Trong đó, thức ăn thú cưng phải được công bố trước khi nhập khẩu, kiểm tra chất lượng và có nhãn phụ tiếng Việt; các sản phẩm thuốc thú y như vaccine, kháng sinh phải có giấy phép lưu hành, hàng xách tay không phép bị xử lý nghiêm.

Cơ quan quản lý đang đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, tăng cường hậu kiểm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy số hóa dữ liệu, nhằm kiểm soát các vi phạm như không công bố sản phẩm, thiếu nhãn phụ hoặc quảng cáo sai lệch.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ, việc kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi cung ứng đạt chuẩn quốc tế trở thành nhu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, triển lãm Petfair Vietnam 2026 do Công ty Minh Vi (VEAS) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Petfair Vietnam 2026 dự kiến quy tụ hơn 250 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các khu gian hàng quốc gia từ Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Đức, Nhật Bản, Canada, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ…

Với khoảng 12.000 lượt khách thương mại dự kiến, triển lãm tạo dựng hệ sinh thái giao thương toàn diện, bao trùm chuỗi giá trị ngành từ thực phẩm, y tế đến máy móc và công nghệ sản xuất. Thông qua chương trình VIP Buyers và hoạt động kết nối B2B, sự kiện mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà phân phối quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng tầm ngành thú cưng trong nước.