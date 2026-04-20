Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững

Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam...

Ngày 20/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký kết văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025 - 2028.

Lễ ký kết có sự tham dự của các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh; các đối tác phát triển và Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc.

UNIDO và Việt Nam đã có hơn bốn thập kỷ hợp tác chặt chẽ. Phát biểu tại Lễ công bố, ông Gerd Müller, Tổng Giám đốc UNIDO cho biết trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã phát triển từ những dự án riêng lẻ sang danh mục các giải pháp tích hợp, có khả năng nhân rộng, kết hợp giữa tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

“Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm phát triển một nền công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và bền vững tại Việt Nam. Thông qua Chương trình Hợp tác Quốc gia mới, UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và toàn diện, qua đó gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Gerd Müller nhấn mạnh.

Đại diện phía Việt Nam ký kết với UNIDO, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh: “Chương trình Hợp tác Quốc gia là khuôn khổ hợp tác rõ ràng, phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như thúc đẩy lộ trình đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050”.

Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO giai đoạn 2025-2028, với ngân sách dự kiến 72 triệu USD, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: chuyển đổi sang công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chính sách công nghiệp, năng lực thể chế và quan hệ đối tác.

Từ khi chính thức có quan hệ hợp tác đến nay, UNIDO đã phối hợp với Việt Nam triển khai hơn 170 dự án kể từ năm 1978 trong các lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạ tầng chất lượng, hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch và chuỗi cung ứng bền vững.

Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ Chương trình mới, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các chương trình, hoạt động can thiệp mang tính tổng thể, kết hợp tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt đối với các chuỗi giá trị có tiềm năng như lúa gạo và chè, tập trung vào gia tăng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế khu vực nông thôn.

Việc ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO mới tiếp tục khẳng định vai trò của điều phối hiệu quả, sự chủ động của Chính phủ và việc huy động nguồn lực chung nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả, mang lại kết quả phát triển thiết thực.

Trong thời gian tới, UNIDO và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng đổi mới, toàn diện và bền vững, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và hướng tới thịnh vượng chung.