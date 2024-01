Lá và hoa sẽ phủ sóng làng mốt năm 2024

Màu sắc tươi mới sẽ khiến tâm trạng chuyển biến tích cực. Gam màu xanh lá, đặc biệt sắc xanh của lộc biếc, đang trở thành xu hướng thời trang vô cùng hút mắt gần đây. Nó thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo giữa năng động và yên bình, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trang phục của mình thể hiện phong cách cá tính trẻ trung và thoải mái tương phản với một xã hội đang sống có phần gò bó.

PHỐI ĐỒ VỚI TÔNG XANH CÓ DỄ?

Theo tạp chí Vogue, tông màu xanh non xu hướng của mùa Xuân - Hè 2024 là màu của những đồng cỏ bát ngát, của ruộng lúa non mơn mởn tràn ngập sức sống. Xanh lá ở nhiều sắc độ là một lựa chọn phổ biến trong thiết kế trang phục, có thể được áp dụng trong nhiều loại trang phục khác nhau từ áo sơ mi, áo phông, đầm, quần và áo khoác đến các phụ kiện.

Tuy nhiên, trong thời trang, màu xanh vẫn là màu sắc khó phối đồ và kén chọn người mặc. Màu xanh lá sẽ dễ khiến bạn trông tái nên không phù hợp với những người có nước da tông lạnh. Cho dù da bạn ngăm hay trắng, chỉ cần làn da thuộc tông ấm là bạn có thể diện đẹp sắc xanh, kể cả xanh “nõn chuối”.

Gam màu xanh lá đặc biệt sắc xanh của lộc biếc đang chiếm lĩnh trở thành xu hướng thời trang vô cùng hút mắt gần đây.

Với các tín đồ thời trang trên phố, món đồ màu xanh lá được yêu thích nhất chính là những chiếc áo khoác. Đây cũng là món đồ được các hãng đua nhau sản xuất, từ những thương hiệu đình đám cho tới các hãng thời trang bình dân. Bạn có thể diện nguyên cây trang phục màu xanh để chứng tỏ khả năng bắt trend Xuân Hè 2024 thời thượng. Tuy nhiên, nếu cảm thấy màu này quá chói, bạn có thể chọn một món đồ trong outfit của mình mang sắc xanh này và phối với những màu trầm tĩnh hơn như màu trắng và xám để tạo ra một phong cách thời trang tinh tế và thanh lịch theo nguyên tắc một nổi - một đơn giản.

Chiếc áo xanh nổi bật sẽ đi cùng một chiếc quần/váy màu đen hoặc trung tính - vừa đúng mốt mà lại chẳng tốn quá nhiều công sức. Khi kết hợp với các màu trung tính khác như đen, hoặc nâu, những gam màu này sẽ giúp làm nổi bật màu xanh tươi và tránh cho trang phục trở nên quá sặc sỡ. Ví dụ, bạn có thể chọn giày hay túi màu xanh để hướng ánh nhìn vào đôi bàn, bàn chân vừa được chăm sóc cẩn thận. Hoặc, mặc chiếc áo màu xanh bên trong bộ suit màu đen để tạo điểm nhấn nhá.

Bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc phối màu theo bánh xe để tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục. Ngoài tông trắng và đen, sắc xanh non của mùa Xuân Hè 2024 có thể được phối hợp theo kiểu tương phản với màu hồng/tím hoặc theo kiểu liền kề với cam/vàng hoặc xanh dương/tím. Lối phối đồ nhiều màu sắc sẽ rất hợp với không khí vui vẻ trong các buổi tiệc lễ tết.

HOA HỒNG LÊN TIẾNG

Mỗi dịp xuân về, họa tiết hoa lại nở rộ trên váy áo người yêu thời trang. Năm 2024 đánh dấu sự trở lại của họa tiết hoa hồng, tuy nhiên, bạn có biết rằng đây vốn là một họa tiết dành riêng cho giới quý tộc? Nó chỉ trở nên phổ biến trong hai thế kỷ gần đây nhờ vào kỹ thuật in ấn công nghiệp hiện đại.

Thời La Mã cổ đại, hoa hồng vốn là biểu tượng cho vinh quang và sức mạnh nam giới, chúng xuất hiện các loại vòng nguyệt quế đội đầu, hoa cài tóc và vòng đeo cổ, chúng được trao cho các quý ông có thành tựu. Khoảng thế kỷ 18, trào lưu sưu tầm và gieo trồng các loài hoa phổ biến ở châu Âu trong số đó, hoa hồng tác động mạnh mẽ đến họa tiết trang trí. François Joyaux, một học giả và nhà sưu tầm hoa hồng cổ nhận xét: “Hoa hồng không chỉ xuất hiện trong tâm trí và các khu vườn. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, trong trang trí nhà cửa, trang trí nội thất và trang sức của phụ nữ.”

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại của họa tiết hoa hồng.

Đến thế kỷ 19, những người thợ may yêu thích việc đính họa tiết hoa hồng lên trang phục. Chúng được dệt, thêu, sơn và tạo hình từ vải. Hoa hồng tươi cũng xuất hiện trên quần áo dưới dạng hoa cài áo, hoa văn trang trí thêu ở viền khăn tay. Nói đến họa tiết hoa trong thế kỷ 20, không thể không nhắc đến những thập niên gần cuối thế kỷ. Thập niên 1960, dân hippie lăng-xê lối sống hướng về thiên nhiên, tự do tự tại. Họa tiết hoa trở nên tương đồng với phong cách sống hippie, khi xuất hiện trong khăn cài đầu, khăn quàng, quần áo và thậm chí là giày dép.

Qua đến thập niên 1970, họa tiết hoa trở nên nhu mì hơn, với màu sắc thanh nhã và lãng mạn. Còn họa tiết hoa của thập niên 1980 lại rực rỡ đậm chất nhiệt đới. Ngày nay, họa tiết hoa đã trở thành một phần thường nhật của thời trang. Những công nghệ in ấn mới giúp mang lại nhiều kiểu họa tiết cầu kỳ và sắc nét hơn bao giờ hết.

Năm nay, nhiều nhà mốt cổ điển mang họa tiết in hoa lên trang phục, chất liệu mềm rủ mang đến vẻ đẹp thanh lịch. Một số nhà mốt khác lại biến hoa hồng thành đóa hoa 3D, đa dạng chất liệu từ vải, sequin đến kim loại, như trong bộ sưu tập mới của Balmain. Thậm chí, một số thương hiệu đã đưa ra phiên bản họa tiết in lên hoặc dệt kim trực tiếp trong vải. Điển hình: Carolina Herrera và Antonio Marras chọn lối dệt kiểu intarsia. David Koma thêu patch hoa hồng bằng sequin lên trang phục. Puppets & Puppets thì in tràn họa tiết.

Bên cạnh đó là những bông hoa 3D được đính kết điệu nghệ lên trang phục. Giám đốc sáng tạo của Carolina Herrera, Wes Gordon, thì cài trâm gài áo hoa hồng kim loại lên làm điểm nhấn cho trang phục. Dolce & Gabbana giới thiệu các mẫu vòng cổ choker có hoa hồng vải to bản. Họ chứng tỏ rằng một bộ cánh có đơn giản đến cỡ nào, chỉ cần cài một bông hoa lên ngực hay cổ, là đã đủ yêu đời và khác biệt.

Hoa hồng cũng sẽ mang theo vẻ đẹp Y2K hoài cổ, khi kết hợp phương pháp in kỹ thuật số, kích cỡ nổi bật. Hoa hồng hiện diện ở cả phụ kiện như túi xách, giày dép. Ngoài vẻ đẹp kiêu hãnh của nụ hồng, vẻ gai góc của cành lá cũng được các nhà thiết kế khai thác. Chúng phá vỡ những quan niệm cố hữu về nữ hoàng các loại hoa, mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, đậm dấu ấn thời đại và quan niệm của thế hệ trẻ về một trong những biểu tượng muôn đời của văn hóa, nghệ thuật nhân loại…