Lại phát hiện, bắt giữ lô bánh Trung thu “lởm” với gần 18.000 chiếc

Ngày 7/9, đội chống buôn lậu phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, đã phối hợp kiểm tra, thu giữ gần 18.000 chiếc bánh trung thu có dán mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, 2 đơn vị này đã tiến hành kiểm tra kho hàng của bà Phạm Thị Nga tại huyện Yên Mỹ phát hiện trong kho có khoảng hơn 15.000 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số bánh trung thu kể trên.

Cùng ngày, tổ công tác kiểm tra cửa hàng kinh doanh của ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), phát hiện 2.810 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Vào thời điểm kiểm tra, Quỳnh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản 2 vụ việc, tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai vụ việc tại Hưng Yên chỉ là những vụ việc nhập lậu bánh trung thu bị phát hiện. Một số ngày gần đây cơ quan chức năng các tỉnh như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, liên tục bắt giữ nhiều sản phẩm như bánh nướng, bánh dẻo có nhãn mác nước ngoài, không truy xuất được nguồn gốc.

Trước thực trạng bánh trung thu nhập lậu âm thầm tuồn ra thị trường, có thể gây ra những hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng bởi không ai biết những sản phẩm này nhập về từ đâu, chất lượng có được đảm bảo.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ...

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên sơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.