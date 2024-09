Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, tỷ giá giảm 8 tuần liên tiếp

Tuần từ 9 - 13/9, tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh. Kết thúc phiên 13/9, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.543 VND/USD, giảm 47 đồng so với phiên cuối tuần trước đó (6/9). Chốt phiên 13/9, tỷ giá tự do giảm 120 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 24.990 VND/USD và 25.080 VND/USD.

Ngày 16/9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.137 VND/USD; giảm 35 đồng so với 13/9. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 25.344 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.930 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.400 - 25.293 VND/USD (mua vào - bán ra).

Lúc 10h ngày 16/9, các điểm giao dịch USD trên thị trường tự do tăng tới 940 đồng giá mua vào 25.930 VND/USD so với phiên 13/9 và giảm 30 đồng tại chiều bán ra 25.030 VND/USD.

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD lúc 8h46 hôm nay ở mức 24.380 - 24.720 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với 13/9.

Tuần từ 9 - 13/9, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 13/9, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 3,4% (-1,15 đpt); 1 tuần 3,76% (-0,85 đpt); 2 tuần 3,97% (-0,73 đpt); 1 tháng 4,39% (-0,32 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng trong tuần qua biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Phiên 13/9, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,31% (không đổi); 1 tuần 5,34% (-0,01 đpt); 2 tuần 5,34% (-0,01 đpt) và 1 tháng 5,4% (-0,02 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua từ 9/ - 13/9, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 18.000 tỷ đồng, lãi suất giữ ở mức 4,25%. Có 8.833,45 tỷ đồng trúng thầu, có 46.403,83 tỷ đáo hạn trong tuần qua.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và cũng không có khối lượng đáo hạn trên kênh này.

Sau 5 tuần bơm ròng (từ 5/8), tuần từ 9-13/9, Ngân hàng Nhà nước đã quay lại hút ròng hơn 37.570 tỷ đồng trên kênh thị trường mở.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 37.570,38 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 8.833,45 tỷ đồng, không còn khối lượng tín phiếu lưu hành.

Ngày 11/9, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 13.130 tỷ đồng/14.150 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 93%. Trong đó, kỳ hạn 7 năm huy động được 165 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm huy động được toàn bộ 9.000 tỷ đồng gọi thầu, 15 năm huy động được 3.350 tỷ đồng/3.500 tỷ đồng và 30 năm huy động được 615 tỷ đồng/650 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 7 năm là 2,05% (+0,03 đpt so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 2,71%, 15 năm 2,90% và 30 năm 3,1%, đều không đổi.

Trong tuần này, ngày 18/9, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 11.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 500 tỷ đồng, 7 năm chào thầu 500 tỷ đồng, 10 năm 6.500 tỷ đồng, 15 năm 3.500 tỷ đồng và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright (thông thường) và Repos (mua lại) trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 10.335 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 11.979 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trong tuần qua ít biến động. Chốt phiên 13/9, lợi suất trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,86% (không đổi so với phiên cuối tuần trước); 2 năm 1,88% (không đổi); 3 năm 1,9% (không đổi); 5 năm 1,96% (không đổi); 7 năm 2,23% (-0,017 đpt); 10 năm 2,72% (-0.02 đpt); 15 năm 2,9% (-0,014 đpt); 30 năm 3,18% (không đổi).