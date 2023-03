Lãi suất liên ngân hàng vẫn tăng nhẹ

Chốt ngày 03/03, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 6,28% (tăng 0,26 điểm phần trăm (đpt) so với phiên cuối tuần trước đó); 1 tuần 6,50% (+0,17 đpt); 2 tuần 6,72% (+0,17 đpt); 1 tháng 7,15% (+0,18 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng duy trì biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Phiên cuối tuần 03/03, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 4,48% (+0,02 đpt); 1 tuần 4,62% (+0,01 đpt); 2 tuần 4,70% (-0,01 đpt) và 1 tháng 4,85% (-0,01 đpt).

Theo nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở tuần từ 27/02 - 03/03, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 20.500 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 14.384.21 tỷ đồng trúng thầu đều với lãi suất 6,0%; có 10.679,12 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 07 ngày và 91 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 73.379,60 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất trúng thầu ở mức 6,0%; có 24.800 tỷ đồng trúng thầu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất ở mức 6,0%; có 91.549,8 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 2.924,71 tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 35.378,21 tỷ VND, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở mức 157.179,4 tỷ VND.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần từ 27/02 - 03/03, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 03/03, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.637 VND/USD, giảm nhẹ 05 đồng so với cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD; tỷ giá bán giao ngay ở mức 24.780 VND/USD.

Tỷ giá liên ngân hàng tăng khá mạnh phiên đầu tuần rồi giảm dần trở lại trong tuần qua. Chốt phiên giao dịch cuối tuần 03/03, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.720 VND/USD, giảm 68 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Từ đầu 2023 đến nay, đã có thêm 36 lượt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Điều này khiến USD bắt đầu tăng giá trở lại từ giữa tháng 02/2023, tạo áp lực cho tỷ giá VND/USD.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng – giảm luân phiên trong tuần qua. Chốt phiên 03/03, tỷ giá tự do giảm 95 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với tuần trước đó, giao dịch tại 23.715 VND/USD và 23.765 VND/USD.

Trên thị trường tài chính quốc tế, xu hướng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tiếp diễn. Theo đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới (kể cả châu Á) cũng đang tiếp tục tăng lãi suất. Từ đầu năm đến nay, đã có thêm 36 lượt tăng lãi suất trên thế giới. Điều này khiến USD bắt đầu tăng giá trở lại từ giữa tháng 02/2023.

Diễn biến của USD đang tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước khi vừa phải phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, vừa phải nỗ lực ổn định tỷ giá. Đây là một thách thức trong điều kiện nền kinh tế mở, dòng vốn luân chuyển nhanh, mạnh nên cần thực hiện hài hòa, đồng bộ các chính sách điều tiết tiền tệ, lãi suất để hỗ trợ cho việc ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá.

Đến đầu tháng 3, đồng VND mất giá 0,6% so với cuối năm 2022. Đây là mức mất giá thấp so với nhiều đồng tiền trong khu vực.

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm 0,43%/năm; đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành theo hướng phấn đấu giảm lãi suất hơn nữa.