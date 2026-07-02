Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Lạm phát ở eurozone giảm nhanh hơn dự báo, quan chức ECB loại trừ khả năng hạ lãi suất

B Bình Minh

Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6 vừa qua...

Trụ sở của ECB ở Frankfurt, Đức - Ảnh: Bloomberg.
Trụ sở của ECB ở Frankfurt, Đức - Ảnh: Bloomberg.

Đây là một tín hiệu tích cực đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vốn đang nỗ lực kiểm soát áp lực giá cả leo thang do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của ECB vẫn bác bỏ kỳ vọng cơ quan này có thể hạ lãi suất trong thời gian tới.

Theo số liệu được cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 1/7/2026, chỉ số giá tiêu dùng của eurozone tăng 2,8% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn so với dự báo tăng 3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đồng thời thấp hơn mức tăng 3,2% của tháng 5/2026.

Trong cuộc họp tháng 6, ECB tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 2,25%, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, nhằm kiềm chế áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng khi nguồn cung dầu thô và khí đốt từ Vùng Vịnh bị gián đoạn vì eo biển Hormuz đóng cửa.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã trở lại mức trước chiến tranh trong những ngày gần đây, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Các nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley nhận định việc lạm phát ở eurozone giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 6 cho thấy tác động của giá năng lượng tăng cao lên giá cả nói chung trong nền kinh tế khu vực là "hạn chế".

Lạm phát lõi, thước đo không bao gồm giá của hai nhóm hàng hóa nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng, giảm xuống còn 2,4% trong tháng 6, từ mức 2,6% của tháng 5 và thấp hơn mức dự báo 2,5% của các nhà kinh tế.

Lạm phát dịch vụ, một chỉ số quan trọng để đánh giá áp lực giá cả nói chung, đã giảm xuống còn 3,2% trong tháng 6 từ mức 3,5% của tháng 5. Con số này đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của ECB trong hơn 3 năm qua.

Tuy lạm phát đã xuống thang, tháng 6 là tháng thứ tư liên tiếp mà lạm phát trong khối 21 quốc gia này vượt mục tiêu trung hạn 2% của ECB. Sau khi các số liệu được công bố, các nhà giao dịch nói chung vẫn kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay, theo dữ liệu của LSEG về thị trường hợp đồng hoán đổi lãi suất.

Ông Michael Field, chiến lược gia tại công ty Morningstar, nhận định với tờ báo Financial Times: “Các nhà đầu tư sẽ âm thầm hài lòng khi lạm phát ở eurozone không còn là mối lo ngại như vài tháng trước”.

Tuy lạm phát giảm, ông Pierre Kocher, một thành viên hội đồng thống đốc ECB, cùng ngày 1/7 phát đi tín hiệu rằng động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương này sẽ là tăng lãi suất hoặc giữ nguyên lãi suất, qua đó bác bỏ kỳ vọng của một bộ phận nhà đầu tư về một đợt cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Tuyên bố này củng cố lập trường của các quan chức có quan điểm cứng rắn trong ECB, trong bối cảnh eurozone vẫn đang phải đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng.

Ông Kocher, người cũng đang giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Luxembourg, cho biết dữ liệu kinh tế hiện tại chưa đủ để hỗ trợ cho việc chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. “Các quyết định tiếp theo của chúng tôi sẽ là tăng lãi suất hoặc giữ nguyên”, ông nói, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc.

Tuyên bố của ông Kocher được thị trường xem trọng, bởi ông là một nhân vật nổi bật trong phái “diều hâu” trong ECB - những người luôn ưu tiên ổn định giá cả hơn là lo ngại về tăng trưởng. Những phát biểu mới nhất của ông Kocher cho thấy ECB chưa tin tưởng rằng lạm phát đang trở lại mức mục tiêu 2% một cách bền vững.

Thị trường tài chính đã tính đến khả năng ECB cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2027, cho rằng nền kinh tế eurozone suy yếu sẽ buộc ECB phải nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, phát biểu vừa rồi của ông Kocher cũng có thể làm suy yếu kỳ vọng này.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

châu Âu VnEconomy chính sách tiền tệ VnEconomy ecb VnEconomy eurozone VnEconomy kinh tế châu Âu VnEconomy lãi suất VnEconomy lạm phát VnEconomy ngân hàng trung ương VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy