Lạm phát ở eurozone giảm nhanh hơn dự báo, quan chức ECB loại trừ khả năng hạ lãi suất

Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 6 vừa qua...

Trụ sở của ECB ở Frankfurt, Đức - Ảnh: Bloomberg.

Đây là một tín hiệu tích cực đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vốn đang nỗ lực kiểm soát áp lực giá cả leo thang do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của ECB vẫn bác bỏ kỳ vọng cơ quan này có thể hạ lãi suất trong thời gian tới.

Theo số liệu được cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 1/7/2026, chỉ số giá tiêu dùng của eurozone tăng 2,8% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn so với dự báo tăng 3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đồng thời thấp hơn mức tăng 3,2% của tháng 5/2026.

Trong cuộc họp tháng 6, ECB tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 2,25%, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, nhằm kiềm chế áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng khi nguồn cung dầu thô và khí đốt từ Vùng Vịnh bị gián đoạn vì eo biển Hormuz đóng cửa.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã trở lại mức trước chiến tranh trong những ngày gần đây, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Các nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley nhận định việc lạm phát ở eurozone giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 6 cho thấy tác động của giá năng lượng tăng cao lên giá cả nói chung trong nền kinh tế khu vực là "hạn chế".

Lạm phát lõi, thước đo không bao gồm giá của hai nhóm hàng hóa nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng, giảm xuống còn 2,4% trong tháng 6, từ mức 2,6% của tháng 5 và thấp hơn mức dự báo 2,5% của các nhà kinh tế.

Lạm phát dịch vụ, một chỉ số quan trọng để đánh giá áp lực giá cả nói chung, đã giảm xuống còn 3,2% trong tháng 6 từ mức 3,5% của tháng 5. Con số này đã duy trì ở mức cao hơn mục tiêu của ECB trong hơn 3 năm qua.

Tuy lạm phát đã xuống thang, tháng 6 là tháng thứ tư liên tiếp mà lạm phát trong khối 21 quốc gia này vượt mục tiêu trung hạn 2% của ECB. Sau khi các số liệu được công bố, các nhà giao dịch nói chung vẫn kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay, theo dữ liệu của LSEG về thị trường hợp đồng hoán đổi lãi suất.

Ông Michael Field, chiến lược gia tại công ty Morningstar, nhận định với tờ báo Financial Times: “Các nhà đầu tư sẽ âm thầm hài lòng khi lạm phát ở eurozone không còn là mối lo ngại như vài tháng trước”.

Tuy lạm phát giảm, ông Pierre Kocher, một thành viên hội đồng thống đốc ECB, cùng ngày 1/7 phát đi tín hiệu rằng động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương này sẽ là tăng lãi suất hoặc giữ nguyên lãi suất, qua đó bác bỏ kỳ vọng của một bộ phận nhà đầu tư về một đợt cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Tuyên bố này củng cố lập trường của các quan chức có quan điểm cứng rắn trong ECB, trong bối cảnh eurozone vẫn đang phải đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng.

Ông Kocher, người cũng đang giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Luxembourg, cho biết dữ liệu kinh tế hiện tại chưa đủ để hỗ trợ cho việc chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. “Các quyết định tiếp theo của chúng tôi sẽ là tăng lãi suất hoặc giữ nguyên”, ông nói, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc.

Tuyên bố của ông Kocher được thị trường xem trọng, bởi ông là một nhân vật nổi bật trong phái “diều hâu” trong ECB - những người luôn ưu tiên ổn định giá cả hơn là lo ngại về tăng trưởng. Những phát biểu mới nhất của ông Kocher cho thấy ECB chưa tin tưởng rằng lạm phát đang trở lại mức mục tiêu 2% một cách bền vững.

Thị trường tài chính đã tính đến khả năng ECB cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2027, cho rằng nền kinh tế eurozone suy yếu sẽ buộc ECB phải nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, phát biểu vừa rồi của ông Kocher cũng có thể làm suy yếu kỳ vọng này.