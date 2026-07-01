Quan chức ECB: Lạm phát sẽ không giảm nhanh

Lạm phát đang trở thành một mối lo ngại lớn của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vì có khả năng duy trì ở mức cao hơn mục tiêu, dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời và đang đàm phán để tiến tới chấm dứt chiến tranh...

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), ông Joachim Nagel - một thành viên cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Cảnh báo này được Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), ông Joachim Nagel - một thành viên cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - đưa ra trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC bên lề hội nghị thường niên của ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha ngày 30/6/2026.

Ông Nagel cho rằng có khả năng lạm phát sẽ "duy trì ở mức cao" vì cú sốc giá năng lượng vẫn còn tồn tại trong hệ thống thay vì biến mất ngay khi giá dầu giảm về mức trước chiến tranh. “Tỷ lệ lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu của chúng tôi”, ông Nagel nhận định.

Trong tháng 6/2026, ECB đã có đợt tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023, với lý do áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đẩy giá năng lượng tăng cao. Gần đây, giá dầu thô đã giảm về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2/2026, trước khi cuộc chiến nổ ra, nhưng giới phân tích cảnh báo giá dầu có thể bật tăng trở lại nếu đàm phán hòa bình không tiến triển.

Theo ông Nagel, việc ECB tăng lãi suất vừa rồi là quyết định đúng đắn, nhưng còn quá sớm để đưa ra quyết định về hướng đi của chính sách tiền tệ, vì tình hình ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

Hôm thứ Hai tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ diễn ra tại Thủ đô của Qatar vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày thứ Hai, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận thông tin vòng đàm phán tiếp theo sắp diễn ra. Người phát ngôn này cho biết chuyến thăm Qatar trong tuần này của phái đoàn kỹ thuật Iran không liên quan đến chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Qatar.

Các đặc phái viên Mỹ là ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff đã đến Doha trong ngày thứ Ba. Một người phát ngôn chính phủ Qatar cho biết hai vị này sẽ gặp các bên trung gian chứ không gặp trực tiếp phía Iran.

Những thông tin trái chiều này cho thấy sự mong manh của thỏa thuận hòa bình tạm thời mà Mỹ và Iran đã đạt được trong tháng 6 vừa qua.

Ông Nagel nhấn mạnh: "Việc nên làm bây giờ là chờ xem, vì tình hình vẫn rất mờ mịt. Liệu Trung Đông sắp tới có ổn định hay không, không ai dám chắc cả. Còn khoảng 50 ngày nữa để đàm phán hòa bình, sau đó câu chuyện sẽ rõ hơn”.

Tại khu vực đồng euro, lạm phát đã tăng lên mức 3,2% trong tháng 5/2026, theo ước tính sơ bộ được công bố gần đây, trong khi mục tiêu lạm phát của ECB là 2%. Tốc độ tăng giá năng lượng ở mức hai con số đóng góp chủ yếu vào mức lạm phát vượt xa mục tiêu này.

Phát biểu tại Sintra vào ngày 29/6/2026, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng giờ là thời điểm các nhà hoạch định chính sách tiền tệ có thể quay trở lại với "những thứ cơ bản" sau 15 năm chịu "áp lực khác thường", bao gồm cuộc khủng hoảng nợ công và xung đột Nga-Ukraine, những sự kiện đòi hỏi các phản ứng chính sách tiền tệ không theo quy tắc.

“Chúng ta không còn cần phải sử dụng các công cụ không theo quy tắc. Dù vẫn có những công cụ đó trong tay, chúng ta có thể tập trung vào việc ổn định lạm phát, với lãi suất được sử dụng làm công cụ chính”, bà Lagarde cho biết.

Tuy nhiên, bà Lagarde cũng lưu ý rằng "thế giới mà chúng ta áp dụng những nguyên lý cơ bản này đã có sự khác biệt căn bản so với trước đây", với "môi trường địa chính trị căng thẳng" gây ra các cú sốc kinh tế thường xuyên hơn. Bà đưa ra các ví dụ bao gồm các biện pháp thuế quan nhằm vào mục tiêu cụ thể của chính quyền Tổng thống Donald Trump và cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh.

“Các cú sốc xảy ra thường xuyên hơn ở phía nguồn cung, châu Âu đã xây dựng được sự vững vàng đáng để để ứng phó với khoảng thời gian 15 năm khó khăn đó. Nhưng thế giới bây giờ không đòi hỏi ít đi, mà chúng ta cần tiếp tục thay đổi để thích ứng. Các nguyên lý cơ bản không thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên lý đó đã thay đổi”, bà Lagarde cho biết thêm.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược nhiều vào khả năng ECB tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026, theo dữ liệu từ LSEG.