Lần thứ hai Sen Đỏ "rút chân" khỏi thương mại điện tử

Tháng 4/2025, Sendo từng thông báo dừng vận hành sàn thương mại điện tử truyền thống để chuyển toàn bộ hoạt động sang Sendo Farm. Nhưng nay Sendo Farm cũng nói lời tạm biệt...

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Ngày 10/7 tới, Sendo Farm sẽ chính thức dừng hoạt động. Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ (Sen Đỏ) được đưa ra với những lý do: tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tái cơ cấu danh mục hoạt động.

Năm 2012, Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ (Sendo.vn) được thành lập dưới sự hậu thuẫn của Tập đoàn FPT. Thời điểm giai đoạn 2018–2021, sàn thương mại điện tử Sendo của công ty này từng đứng trong nhóm những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Nhiều người khi ấy tin rằng một doanh nghiệp Việt, am hiểu thị trường Việt, hoàn toàn có thể giữ được vị trí đáng kể trong ngành thương mại điện tử đang tăng trưởng nóng.

Nhưng đến tháng 4/2025, Sendo phát đi thông báo dừng vận hành sàn thương mại điện tử để chuyển toàn bộ sang Sendo Farm. Thông tin này khi ấy không khiến thị trường quá bất ngờ. Bởi khi đó, giữa cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các "ông lớn" thương mại điện tử nước ngoài, hoạt động của Sendo đã dần mờ nhạt. Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu Metric.vn, thị phần của Sendo trong nhóm 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam khi ấy đã giảm xuống dưới 1%.

Và hơn một năm sau, đến lượt Sendo Farm cũng rút lui.

Thực tế, bản chất mô hình "Mua chung" (Group Buying) của Sendo Farm rất thành công ở Trung Quốc. Các ông lớn như Meituan Select, Pinduoduo, dựa vào việc gom đơn để có giá rẻ và tối ưu chi phí vận chuyển chặng cuối bằng cách giao đến một điểm nhận cố định (thường là nhà tạp hóa, chung cư).

Tuy nhiên, ở Việt Nam, chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi hiện diện dày đặc, và người dân còn ít có thói quen mua thực phẩm trực tuyến, nhất là những thực phẩm tươi sống.

Chưa kể, những năm qua, “giao trong 2 giờ”, “giao trong ngày”, thậm chí “giao trong 30 phút” đã trở thành tiêu chuẩn mới của các nền tảng cung ứng thực phẩm và bán lẻ hiện đại. Trong khi, Sendo Farm vẫn yêu cầu người dùng ra điểm nhận hàng và nhận theo khung giờ cố định. Mô hình này dù giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nhưng lại không đáp ứng yêu cầu thời gian và sự tiện lợi cho khách hàng.

Quan trọng hơn, chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng còn thiếu ổn định. Qua nhiều lần trực tiếp sử dụng dịch vụ, người viết nhận thấy giá bán của nhiều mặt hàng dù thấp hơn chợ truyền thống, song điều kiện bảo quản hạn chế tại các điểm tập kết khiến chất lượng thực phẩm, đặc biệt thực phẩm tươi sống, không được bảo đảm.

Thế nên, dù sau này, Sendo Farm có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà tương tự như các nền tảng khác, thì với những lần sử dụng dịch vụ không như kỳ vọng, người viết hay những khách hàng có trải nghiệm tương tự có lẽ cũng không còn mặn mà với tiện ích mới của nền tảng.

Thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống, vốn là một trong những ngành hàng khắc nghiệt nhất của thương mại điện tử. Doanh nghiệp không chỉ cần cạnh tranh về giá, mà còn phải chạy đua cả thời gian cung ứng và năng lực bảo quản. Nhưng thực tế cho thấy Sendo đa phần chưa làm tốt những yêu cầu này.

Hiện chưa rõ Sendo Farm có phải phép thử cuối cùng trong lĩnh vực thương mại điện tử của Sen Đỏ để bước sang lĩnh vực khác, hay sẽ tiếp tục cuộc chơi nhưng với một hướng đi mới.

Nhưng trước khi chính thức công bố bước đi tiếp theo, Sen Đỏ hiện đã đưa ra lộ trình xử lý tài khoản, hoàn tiền cho khách hàng và đối tác trên Sendo Farm để đảm bảo quyền lợi cuối cùng cho các bên liên quan.

Theo đó, khách hàng có gói Hội viên còn hiệu lực tính đến ngày 10/07/2026, Sendo Farm sẽ hoàn lại 100% giá trị mua gói vào Ví Farm của Khách hàng. Hệ thống sẽ tự động hoàn tiền vào ngày 1/7/2026.

Số dư Ví Farm, Ví Sen Club và FGold tiếp tục có giá trị sử dụng trên App Sendo Farm đến hết ngày 9/7/2026. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng nên kiểm tra và sử dụng hết các số dư hiện có trước thời hạn nêu trên.

Về thanh toán hoa hồng, các lệnh rút tiền tháng 6/2026 từ Ví Đối tác sẽ được thực hiện thanh toán đến hết ngày 6/7/2026. Các khoản hoa hồng hợp lệ phát sinh trong tháng 7/2026 sẽ được thanh toán đến hết ngày 24/7/2026.

Đối tác chưa eKYC và liên kết ngân hàng cần thực hiện định danh eKYC và liên kết tài khoản ngân hàng trước ngày 10/7/2026. Đến hết ngày 24/07/2026, Sendo Farm sẽ thanh toán tiền cho Quý Đốc tác vào tài khoản ngân hàng đã được liên kết. Trường hợp các tài khoản Đối Tác chưa thực hiện eKYC và liên kết tài khoản ngân hàng sau 30 ngày kể từ ngày 10/07/2026, thì số tiền còn lại trong Ví Đối Tác sẽ được xử lý theo quy định tại Quy chế hoạt động Đối Tác Sendo Farm.

Đáng chú ý, Sendo Farm sẽ chạy hàng loạt chương trình giảm giá và ưu đãi đặc biệt xuyên suốt đến hết ngày 9/7/2026.