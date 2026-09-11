Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp và trao các văn kiện hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đón trọng thể tại Điện Invalides và cùng Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác về y tế, an ninh, hàng không, công nghệ, khoáng sản và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 10/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides, thủ đô Paris.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tiến vào Điện Invalides, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Pháp.

Sau nghi thức chào cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Eleonor Caroit sau đó giới thiệu các thành viên tham dự Lễ đón.

* Chiều cùng ngày, tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật Pháp trao Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp trao Tuyên bố chung về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp trao Ý định thư về cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất.

Hai bên cũng trao Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trao Thỏa thuận vay cho Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước phục vụ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Điện Biên.

Trong lĩnh vực giao thông và đào tạo nhân lực, hai bên trao Bản ghi nhớ về thành lập Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Hợp tác hàng không ghi nhận nhiều văn kiện quan trọng. Vietnam Airlines và Airbus trao Biên bản ghi nhớ về việc mua tàu bay A350-900. Vietravel Airlines và Airbus trao Ý định thư về việc đặt mua 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay A321neo.

Vietjet Air cũng trao hợp đồng về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị tàu bay A320 và A330.

* Nhân dịp này, ngày 10/9 tại Paris, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh nước Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.