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Tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Pháp

D Dũng Hiếu - TTXVN

Sáng 10/9 (giờ địa phương), tại thành phố Montreuil, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Ảnh: Trug Hưng - Nhân Dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Ảnh: Trug Hưng - Nhân Dân

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Montreuil, nơi đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh, địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp và ông Fabien Roussel tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng là di sản quý báu và là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Pháp.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tích cực sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, đóng góp vào củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương.

Về quan hệ hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận về những vấn đề cùng quan tâm, phát huy cơ chế Hội thảo lý luận; mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức, địa phương và thế hệ trẻ hai nước; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Pháp; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước và mở rộng hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng và các lĩnh vực Pháp có thế mạnh.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập và đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở lại Công viên Montreau; nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp tại địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đặt nền móng cho tình đoàn kết giữa những người cộng sản và nhân dân hai nước.

Ông Fabien Roussel chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng; đề cao đối thoại, hợp tác và chủ nghĩa đa phương, cùng đóng góp cho hòa bình, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

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