Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2026 tạo cú hích du lịch cho Đà Nẵng

Diễn ra trong gần hai tháng với năm đêm thi vòng loại (30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6) trước khi khép lại bằng đêm chung kết 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) tiếp tục cho thấy vai trò là động lực kích cầu du lịch của Đà Nẵng.

Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối" do UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group đồng tổ chức, đội Bồ Đào Nha (Macedos Pirotecnia) đã giành ngôi vô địch, vượt qua đội Trung Quốc (Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd) sau hơn 40 phút trình diễn mà nhiều khán giả gọi là một trận chung kết thực sự của nghệ thuật pháo hoa thế giới.

Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DIFF 2026, nhận định qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong chín lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh - thành tích mà bà cho rằng là niềm tự hào không chỉ của Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.

Diễn ra trong gần hai tháng với năm đêm thi vòng loại (30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6) trước khi khép lại bằng đêm chung kết 11/7, DIFF 2026 tiếp tục cho thấy vai trò là động lực kích cầu du lịch của Đà Nẵng. Trong 5 đêm vòng loại, thành phố ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; mỗi đêm thi đều đón trên 100.000 lượt khách, riêng đêm thứ năm (27/6) đạt khoảng 117.400 lượt - mức cao nhất từ đầu mùa. Công suất phòng lưu trú chung của toàn thành phố trong giai đoạn này đạt hơn 70%.

Trong tổng lượng khách lưu trú nói trên, khách quốc tế chiếm hơn 233.000 lượt, tương đương khoảng 42%, đến từ nhiều thị trường như Ấn Độ, Kazakhstan, Ireland, Anh, Australia, Hà Lan; khách nội địa chiếm hơn 324.000 lượt. Do nhu cầu tăng cao và tình trạng "cháy vé" tại nhiều đêm thi, Ban Tổ chức đã phải mở thêm khán đài A4 từ đêm thi thứ 5, sớm hơn kế hoạch ban đầu vốn chỉ dự kiến mở khán đài này trong đêm chung kết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao giải quán quân cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Đội Bồ Đào Nha nhận giải thưởng trị giá 20.000 USD cho ngôi vị quán quân, trong khi đội Trung Quốc giành giải nhì với 10.000 USD. Kết quả được đưa ra dựa trên bộ tiêu chí gồm tính độc đáo và sự thích ứng với chủ đề trình diễn; sự đa dạng, phong phú về hiệu ứng và cường độ màu sắc; mức độ đồng bộ giữa âm nhạc và trình diễn; phần kết thúc, ấn tượng chung; cùng cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.

Cũng trong đêm 11/7, Ban Tổ chức công bố ba giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 5.000 USD: giải "Sáng tạo" thuộc về đội Ý (Martarello Group S.R.L); giải "Triển vọng" được trao cho đại diện Nhật Bản (Tamaya Kitahara Fireworks); giải "Khán giả yêu thích nhất" thuộc về đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Một số hình ảnh của đêm thi đấu giữa Bồ Đào Nha và Trung Quốc

Đội Trung Quốc xây dựng phần trình diễn trên nền 10 ca khúc, trong đó có ba ca khúc Việt Nam, dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ánh sáng và âm nhạc, với hình ảnh cây cầu - biểu tượng của thành phố - hiện lên trên bầu trời. Đội Bồ Đào Nha, thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu, tiếp nối câu chuyện từ vòng loại về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo hội tụ, với các hiệu ứng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh thị giác giàu cảm xúc.

Năm nay, DIFF được tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này. Từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế tổ chức lần đầu năm 2008, DIFF được Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức cùng UBND thành phố Đà Nẵng từ năm 2017 với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi mùa, dần trở thành lễ hội kéo dài hơn một tháng, quy tụ các đội pháo hoa hàng đầu thế giới cùng chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc quy mô lớn.

Khép lại DIFF 2026, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục đón du khách bằng chuỗi sự kiện, lễ hội và sản phẩm du lịch mới trong thời gian tới, nối dài sức sống của một điểm đến năng động, hiện đại, không ngừng đổi mới, từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.