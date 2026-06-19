Legend in Danang - Khi Đà Nẵng trở thành nơi để ở lại và đầu tư

Đà Nẵng không còn đơn thuần là điểm đến của những kỳ nghỉ hay những bức ảnh check-in bên biển xanh. Thành phố đang dần trở thành lựa chọn của những người tìm kiếm một nhịp sống cân bằng hơn: đủ năng động để phát triển sự nghiệp, đủ thư thái để tận hưởng từng khoảnh khắc thường ngày.

Đó cũng là tinh thần mà chuỗi hoạt động tương tác trực tuyến “Legend in Danang: Đà Nẵng trong tôi” do ROX Signature (đơn vị tư vấn và phát triển dự án The Legend Danang) triển khai trong mùa hè 2026. Thay vì hướng đến tương tác bề nổi, chương trình mở ra một không gian để mỗi người kể lại câu chuyện riêng của mình với thành phố.

Những góc nhìn đa dạng của du khách, người trẻ đang làm việc tại Đà Nẵng, cư dân bản địa hay những người dự định chuyển đến sinh sống đã tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu về thành phố này. Từ một câu hỏi mở: “Đà Nẵng trong tôi là?”, hàng trăm câu trả lời mang tới một chân dung mới của thành phố biển: sâu sắc, giàu cảm xúc và gần gũi hơn những gì người ta thường hình dung.

“Legend in Danang: Đà Nẵng trong tôi” mở ra không gian để mỗi người kể lại câu chuyện của riêng mình. Ảnh: Shutterstock.

MỘT THÀNH PHỐ ĐƯỢC CẢM NHẬN BẰNG NHỊP SỐNG

Điều thú vị là phần lớn câu trả lời không xoay quanh những biểu tượng quen thuộc như cầu Rồng hay biển Mỹ Khê. Thay vào đó, người tham gia nói nhiều hơn về cảm giác sống ở Đà Nẵng.

Đó là những buổi sáng chạy bộ dọc sông Hàn khi nắng mới vừa lên. Là tô mì Quảng trong con hẻm nhỏ quen thuộc. Là những chiều thong thả ngồi bên ly cà phê ngắm biển mà không phải vội vã, ngộp thở với tốc độ đô thị. Thành phố mang đến cảm giác vừa đủ hiện đại để kết nối với thế giới, vừa đủ thong thả để con người lắng nghe chính mình.

Đà Nẵng thức cùng những lễ hội ánh sáng và du khách bốn phương nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng quý giá của một đô thị biển. Ảnh: ROX.

Đà Nẵng được ví von là “thành phố không ngủ” nhưng không xô bồ hay áp lực. Thành phố thức cùng những lễ hội, ánh sáng và dòng du khách bốn phương, nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng hiếm hoi của một đô thị biển. Đó có thể là khoảnh khắc dạo bước bên sông Hàn khi đêm đã khuya, bình minh trên bãi biển còn thưa dấu chân người hay cảm giác đi chầm chậm, hít đầy lồng ngực không khí tươi mát dưới chân Ngũ Hành Sơn.

Có lẽ chính sự cân bằng ấy tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Đà Nẵng. Một thành phố không khiến con người bị cuốn đi quá nhanh, mà ngược lại, khơi gợi mong muốn ở lại lâu hơn để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

“Đà Nẵng là nơi tôi có thể làm việc từ xa nhưng vẫn cảm thấy mình đang thực sự sống”, một người từ Hà Nội vào định cư chia sẻ.

Một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chia sẻ rằng thành phố không quá rộng để mất phương hướng, không quá nhỏ để thấy tù túng và thiếu cơ hội phát triển. “Lương như ở TP.HCM, chi phí sống thấp hơn 30-40%, cộng đồng người nước ngoài và chuyên gia quốc tế đang phát triển rất nhanh”, anh nói.

Những cảm nhận ấy không còn là câu chuyện của du lịch đơn thuần. Đó là những dấu hiệu cho thấy Đà Nẵng đang từng bước chuyển mình thành một đô thị đáng sống theo đúng nghĩa, nơi con người lựa chọn gắn bó thay vì chỉ ghé qua.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong báo cáo thị trường quý I/2026 của Avison Young, khi dòng chuyên gia quốc tế và nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục gia tăng tại Đà Nẵng, tạo nên nhu cầu lưu trú ổn định và lâu dài.

KHI TRẢI NGHIỆM SỐNG TRỞ THÀNH NỀN TẢNG CỦA GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Cùng với sự thay đổi trong cách con người lựa chọn nơi an cư, quan niệm về giá trị bất động sản cũng dần dịch chuyển. Nếu trước đây, câu chuyện đầu tư thường xoay quanh biên độ tăng giá hay tiềm năng sinh lời, thì ngày nay, một yếu tố khác đang được đặt lên bàn cân: liệu nơi ấy có thực sự khiến con người muốn sống lâu dài hay không?

Bởi giá trị bền vững của một tài sản, xét cho cùng, không được tạo ra chỉ từ kỳ vọng thị trường. Nó được tạo ra từ nhu cầu sống thật, khi một thành phố đủ sức giữ chân con người bằng chất lượng trải nghiệm mỗi ngày. Đó cũng là lý do những đô thị như Đà Nẵng ngày càng thu hút sự quan tâm. Một thành phố có môi trường sống dễ chịu, hạ tầng văn minh, cộng đồng cư dân đa dạng và khả năng kết nối toàn cầu, nơi đó sẽ dần hình thành nhu cầu lưu trú thực, không phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch hay những cơn sóng ngắn hạn của thị trường.

Trong bối cảnh ấy, lifestyle (chất sống) không còn là một khái niệm mang tính truyền thông. Nó trở thành một phần cấu thành giá trị bất động sản, được tạo nên từ cảnh quan, tiện ích, dịch vụ, cách vận hành và cảm xúc mà không gian sống mang lại mỗi ngày.

Tại trung tâm Đà Nẵng, The Legend Danang được phát triển theo định hướng “home resort” - đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật. Bên dòng sông Hàn thơ mộng và liền kề cầu Rồng kiêu hãnh, dự án hướng đến việc kiến tạo một nhịp sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị sôi động.

The Legend Danang được thiết kế để đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật. Ảnh: ROX.

Hơn 45 hệ tiện ích, dịch vụ concierge cùng không gian sống được thiết kế theo tinh thần nghỉ dưỡng giúp dự án đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhóm cư dân mới - những người muốn tận hưởng chất lượng sống quốc tế giữa trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được cảm giác thư giãn, riêng tư và cân bằng.

Không chỉ là một tài sản chờ tăng giá, The Legend Danang sẽ là một phần trong dòng chảy phát triển mới của Đà Nẵng. Khi trải nghiệm sống trở thành yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến, nhu cầu ở thực và cảm giác thuộc về cũng trở thành nền tảng bền vững cho giá trị tài sản theo thời gian.

* Để cùng lan tỏa những trải nghiệm đong đầy về thành phố đáng sống, độc giả có thể tìm hiểu chi tiết thể lệ và gửi bài dự thi “Legend in Danang: Đà Nẵng trong tôi” tại https://contest.thelegenddanang.vn/ từ nay cho đến hết ngày 30/6/2026.