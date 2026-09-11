Loạt cổ phiếu lớn “ép” VN-Index thủng 1800 điểm, áp lực bán tháo tăng vọt

Thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng tới 63% so với phiên sáng, toàn sàn HoSE tăng 41% trong khi cổ phiếu bị bán tháo la liệt. VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. VN30-Index giảm 2,03%.

VN-Index đã thủng mốc 1800 điểm và rơi xuống sát đường MA20 ngày.

Chỉ riêng trong rổ blue-chips đã có 17 cổ phiếu giảm giá từ 2% trở lên. Toàn sàn HoSE là 131 cổ phiếu tương tự. Số lượng này tương đương 35,5% tổng số cổ phiếu có giao dịch của sàn, chiếm 54,3% giá trị khớp lệnh. Đây là thống kê phản ánh sát nhất mức độ thiệt hại nặng nề hôm nay.

Với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, tất cả đều “đỏ đậm”: VIC giảm 1,78%, VHM giảm 1,5%, VCB giảm 1,36%, BID giảm 2,06%, CTG giảm 1,96%, TCB giảm 2,47%, VPB giảm 2%, GAS giảm 2,01%...

Áp lực bán tháo trong buổi chiều mạnh lên rõ nét. Đầu tiên là thanh khoản, giá trị khớp lệnh HoSE tăng 41% so với phiên sáng, đạt 8.928 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên chiều trở lại đây. Thứ hai là độ rộng tuy không khác biệt nhiều (51 mã tăng và 284 mã giảm) nhưng chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm từ 2% trở lên đã là 131 mã, trong khi buổi sáng mới có 66 mã. Thanh khoản tăng cao, giá giảm sâu hơn thì chỉ có thể là kết quả của áp lực bán mạnh hơn.

Trong rổ VN30 vẫn còn sót lại hai cổ phiếu xanh là SSB tăng 1,67% và BSR tăng 1,66%. SSB là một trong ba cổ phiếu duy nhất của nhóm blue-chips này có tiến triển giá tốt hơn ở phiên chiều. SSB tăng thêm khoảng 0,83% so với giá chốt buổi sáng. BSR tuy vẫn xanh nhưng thực tế lùi giá tới 1,25% so với phiên sáng. Cổ phiếu duy nhất còn lại có tiến triển là MCH, tăng nhẹ 0,5% nhưng đóng cửa vẫn giảm 0,14% so với tham chiếu.

Nhóm blue-chips trượt giảm giá chiều nay lên tới 26 mã, trong đó nhiều cổ phiếu giảm cực mạnh: GVR bị bán tháo mạnh từ khoảng 2h trở đi, giá rơi thêm tới 4,91% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa giảm tổng cộng 5,36%. GAS chốt phiên sáng còn tăng nhẹ 0,47%, sau 2h cũng bị xả, đóng cửa giảm 2,01%, tức là riêng chiều nay mất 2,47%. VIC cũng nằm trong số trượt giá biên độ lớn buổi chiều khi giảm 1,7% và đóng cửa mất 1,78%.

Trong 131 cổ phiếu ở HoSE đóng cửa giảm từ 2% trở lên thì VN30 đóng góp 17 mã, tức là phần còn lại cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Chỉ số đại diện nhóm Midcap giảm 2,2%, Smallcap giảm 1,33%. Loạt cổ phiếu rơi chóng mặt là VIX giảm 3,99%, VCI giảm 5,87%, NVL giảm 5,06%, CII giảm 5,69%, GEX giảm 4,39%, VND giảm 4,42%, DXG giảm 4,44%, HCM giảm 3,04%, VSC giảm 4,06%, TCH giảm 3,31%, KDH giảm 4,12% và tất cả số này đều khớp trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhóm đi ngược dòng trong VN-Index hôm nay chỉ có 51 cổ phiếu, phần lớn tăng yếu hoặc không có thanh khoản đủ tin cậy. Chỉ 10 cổ phiếu duy nhất giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên và giá tăng hơn 1%. BSR và PVT là hai mã thanh khoản cao nhất với 478,9 tỷ và 220,6 tỷ, trong đó PVT tăng 1,61%. SSB tăng 1,67%, NTL tăng 4,94%, VOS tăng 3,15%, MZG tăng 3,77%, HID tăng 6,65%, VNL tăng 1,59% và ASP tăng 2,14%.

VN-Index đóng cửa mất tới 34,02 điểm và xuyên thủng mốc 1800 điểm, rơi xuống 1795,21 điểm. Như vậy chỉ số tạm thời để mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Dù vậy diễn biến một phiên chưa thể xác nhận chắc chắn ngưỡng hỗ trợ đã bị phá vỡ. Thêm nữa mức trung bình 20 phiên của chỉ số này ở khoảng 1791 điểm vẫn tạo vùng hỗ trợ về mặt dao động.