Sắc đỏ loang rộng, VN-Index rơi về sát 1800 điểm, cổ phiếu trụ cũng “thất thủ”

Diễn biến giảm giá xuất hiện khắp các thị trường châu Á trong phiên sáng nay khi giá dầu đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tuy chỉ mất 0,87% nhưng tới gần 44% số cổ phiếu sụt giảm quá 1% giá trị.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay hầu hết giảm mạnh, phản ánh áp lực bán chủ động rõ ràng.

Mất 15,95 điểm, chỉ số chốt phiên sáng lùi xuống mốc 1813,28 điểm. Độ rộng cực hẹp khi chỉ có 49 mã xanh và 255 mã đỏ, trong đó 150 mã giảm quá 1%.

Thị trường phản ứng tiêu cực ngay từ rất sớm khi toàn bộ thị trường châu Á đều giảm. Đặc biệt một số thị trường như Nhật Bản giảm tới 2,14%, Hàn Quốc giảm 1,74%. Giá dầu giao sau WTI lên 102 USD/thùng, dầu Brent lên 107 USD/thùng. Quan sát độ rộng thị trường, ngay từ 9h20 áp lực bán đã mạnh, khiến số cổ phiếu tăng giá chỉ có 54 mã trong khi giảm tới 174 mã. Đến 10h30 là 58 mã tăng và 236 mã giảm và kết phiên là 49 mã tăng/255 mã giảm.

Sắc xanh còn “le lói” ở một vài cổ phiếu dầu khí: BSR tăng 2,95%, GAS tăng 0,47%, PVD tăng 3,24%, PVT tăng 3,22%... Tuy nhiên bản thân các cổ phiếu này cũng đang chịu áp lực. Ví dụ BSR lùi giá khoảng 1,06% so với đỉnh, GAS trượt giảm 1,96%, PVD lùi lại 1,29%, PVT lùi 1,75%...

Các cổ phiếu trụ đã không thể “gồng gánh” điểm số trong tình huống cả thị trường lao dốc. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,2% với 3 mã xanh và 27 mã đỏ. Số xanh ngoài BSR và GAS, có thêm SSB tăng 0,83%. Trong khi đó 18/30 cổ phiếu giảm quá 1%. Yếu nhất là TCX giảm 2,78%, VNM giảm 2,44%, HDB giảm 2,37%, VRE giảm 2,27%, VIB giảm 2,19%, LPB giảm 2,08%.

Trong top 10 vốn hóa, VIC giảm 0,08%, VHM giảm 0,96%, VCB giảm 0,85% là 3 trụ lớn nhất còn giảm nhẹ. Tuy nhiên BID, CTG, TCB, VPB đều giảm hơn 1%. Hiện tại dòng tiền bắt đáy hoạt động rất mờ nhạt, hầu hết các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều đang chốt tại giá thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất. VIC đang hồi lại khá, tăng được 1,31% so với đáy, LPB cũng lấy lại khoảng 1,4%. So với biên độ giảm trong phiên thì mức phục hồi này còn quá ít.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Toàn sàn HoSE có 150 cổ phiếu giảm quá 1% thì VN30 đóng góp 18 mã. Điểm khác biệt trong các phiên điều chỉnh trước là sáng nay thanh khoản khá lớn: Toàn sàn HoSE tăng giao dịch 30% so với sáng hôm qua, trong đó rổ VN30 chỉ tăng 16%. Nói cách khác, áp lực bán đã mạnh lên rõ rệt ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Những cổ phiếu tầm trung đang bị xả nổi bật là VIX giảm 1,81% với 203,7 tỷ đồng; VCI giảm 5,16% với 187,5 tỷ; NVL giảm 2,33% với 127,3 tỷ; VPI giảm 3,91% với 120,9 tỷ; CII giảm 3,56% với 95 tỷ; DXG giảm 3,56% với 92,8 tỷ…

Tính chung thanh khoản nhóm giảm mạnh nhất của VN-Index chiếm tới 65,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Đây là bằng chứng rõ nhất về áp lực bán chủ động áp đảo hoàn toàn. Tuy VN-Index điều chỉnh chưa mạnh nhưng cổ phiếu tổn thương nhiều hơn hẳn.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay quay lại bán ròng 288,5 tỷ đồng trên HoSE, chủ yếu nhờ số lượng cổ phiếu hơn là xả đột biến. MBB bị bán ròng lớn nhất cũng chỉ -82,9 tỷ, VHM -68,4 tỷ, VNM -35,8 tỷ, HPG -24,5 tỷ, MSN -24,3 tỷ. Phía mua ròng có BSR +51,5 tỷ, TCB +34,1 tỷ, PNJ +23 tỷ, VIC +21,2 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng nay đã lùi xuống 1813,28 điểm, rất gần vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm. Về mặt kỹ thuật chỉ số có thể đang trong nhịp kiểm định vùng này, nhưng với cổ phiếu tình hình có thể diễn biến tệ hơn.