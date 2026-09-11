Dòng vốn đầu tư chủ động theo FTSE Russell có thể lên đến 8 tỷ USD

Ước tính sẽ có khoảng hơn 1,8 tỷ USD từ các quỹ ETF thụ động được phân bổ vào các cổ phiếu Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư chủ động theo FTSE dự báo sẽ là 5 đến 8 tỷ USD.

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với hệ thống FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Theo đó, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap.

Trong danh sách 27 mã được FTSE lựa chọn, có thể thấy nhiều mã vốn hóa lớn, thanh khoản tốt như MWG, MBB, TCB, REE không được lựa chọn khi room nước ngoài có thể mua còn rất ít.

FTSE Russell cũng đã nâng tỷ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index lên 0,49%, tăng gần 50% so với mức 0,329% được công bố ngày 8/4/2026.

MBS ước tính sẽ có khoảng hơn 1,8 tỷ USD từ các quỹ ETF thụ động được phân bổ vào các cổ phiếu Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư chủ động theo FTSE dự báo sẽ là 5 đến 8 tỷ USD.

Các thay đổi trong kỳ rà soát này dự kiến có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/09/2026, tương ứng được áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, danh mục hiện tại chỉ mới là sơ bộ và vẫn có thể được FTSE Russell điều chỉnh đến hết ngày 04/09 và sẽ được chốt chính thức từ ngày 07/09/2026.

Tuy nhiên quá trình phân bổ vốn vào Việt Nam sẽ được FTSE triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/09/2026 và hoàn tất vào tháng 09/2027.

Theo MBS, các thị trường chứng khoán có diễn biến không đồng nhất trong ngắn hạn sau thời điểm nâng hạng thị trường, thậm chí một số thị trường có sự giảm điểm. Tuy nhiên, trong trong dài hạn 2 – 3 năm hầu hết các thị trường chứng khoán đều có mức sinh lời tích cực.

Tại Kuwait, chỉ số tăng 13,19% trước khi nâng hạng, tính đến ngày có hiệu lực. Sau 6 tháng kể từ thời điểm nâng hạng, thị trường tiếp tục tăng 3,84%. Tuy nhiên, sau 1 năm, chỉ số giảm 15,30%. Đáng chú ý, xu hướng phục hồi xuất hiện trong những năm tiếp theo khi mức sinh lời sau 2 năm đạt 14,8% và sau 3 năm lên tới 44,84%.

Trường hợp Saudi Arabia cũng cho thấy diễn biến tương đối tích cực trong giai đoạn đầu. Chỉ số tăng 10,158% trước khi nâng hạng và tiếp tục tăng 1,64% sau 6 tháng. Sau 1 năm, mức sinh lời vẫn dương 1,15%. Tuy nhiên, sau 2 năm, thị trường giảm 18,6% trước khi phục hồi mạnh trong năm thứ ba, đưa mức sinh lời sau 3 năm lên 42,3%.

Qatar là trường hợp có diễn biến kém tích cực hơn trong nhóm được đưa ra so sánh.

Trước khi nâng hạng, chỉ số Qatar giảm 8,98%. Sau 6 tháng kể từ khi nâng hạng, thị trường tiếp tục giảm 12,3%. Sau 1 năm, mức giảm lên tới 20,34%. Sau 2 năm, chỉ số tiếp tục giảm 13,5%.

Đến sau 3 năm, mức giảm được thu hẹp đáng kể, chỉ còn 0,38%. Như vậy, trường hợp Qatar cho thấy ngay cả trong trung và dài hạn, tác động của việc nâng hạng cũng không đảm bảo thị trường sẽ tăng điểm, bởi diễn biến chỉ số còn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thị trường.

Trong nhóm so sánh, UAE cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Trước khi nâng hạng, chỉ số giảm mạnh 23,28%. Tuy nhiên, sau 6 tháng kể từ khi nâng hạng, thị trường phục hồi 3,4%.

Sau 1 năm, chỉ số tiếp tục giảm 14,97%, cho thấy thị trường vẫn trải qua những biến động đáng kể trong giai đoạn đầu. Nhưng từ năm thứ hai, xu hướng đảo chiều rõ rệt khi mức sinh lời đạt 8%. Đến sau 3 năm, mức sinh lời của thị trường UAE đạt tới 64,56%, cao nhất trong bốn thị trường được đưa ra so sánh.

Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, MBS ước tính sẽ có khoảng 180 triệu USD từ các quỹ ETF.

VIC là cổ phiếu được dự báo nhận dòng vốn mua vào lớn nhất trong kỳ cơ cấu. Tổng giá trị mua vào dự kiến đối với VIC đạt 576 triệu USD, cao nhất trong danh sách.

Theo từng giai đoạn, dòng vốn dự kiến phân bổ vào VIC lần lượt là 57,6 triệu USD trong giai đoạn 1, 115,2 triệu USD trong giai đoạn 2 và 201,6 triệu USD cho mỗi giai đoạn 3 và 4. Số phiên giao dịch tương đương trong giai đoạn đầu được ước tính là 1,52 phiên.

Đứng thứ hai là VHM với tổng giá trị mua vào dự kiến 213,2 triệu USD. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 21,3 triệu USD, giai đoạn 2 khoảng 42,6 triệu USD, còn giai đoạn 3 và 4 cùng đạt 74,6 triệu USD.

Hai cổ phiếu này cũng là những mã có vốn hóa lớn nhất trong nhóm được thống kê, lần lượt đạt 60.504 triệu USD và 22.396 triệu USD.

Sau VIC và VHM, FPT là một trong những cổ phiếu được dự báo có dòng vốn mua vào đáng chú ý nhất, với tổng giá trị 108,3 triệu USD.

Dòng vốn dự kiến vào FPT được phân bổ 10,8 triệu USD trong giai đoạn 1, 21,7 triệu USD trong giai đoạn 2 và 37,9 triệu USD trong mỗi giai đoạn 3 và 4. Số phiên giao dịch tương đương trong giai đoạn đầu là 0,52 phiên.

MSN được dự báo có tổng giá trị mua vào 73,8 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 7,4 triệu USD, giai đoạn 2 là 14,8 triệu USD, giai đoạn 3 và 4 cùng đạt 25,8 triệu USD.

VJC cũng có giá trị mua vào dự kiến 73,8 triệu USD, với cơ cấu phân bổ tương tự MSN.

HPG được dự báo thu hút 65,5 triệu USD, trong đó 6,6 triệu USD được giải ngân ở giai đoạn 1, 13,1 triệu USD ở giai đoạn 2 và 22,9 triệu USD cho mỗi giai đoạn 3 và 4.

Trong nhóm ngân hàng, các cổ phiếu được dự báo có giá trị mua vào đáng chú ý gồm VPB, VCB, STB, HDB, SHB, BID và SSB.

VPB được dự báo có tổng giá trị mua vào 20,8 triệu USD, trong khi VCB đạt 44 triệu USD. STB được dự báo nhận 44,5 triệu USD và HDB đạt 64,4 triệu USD.

Đối với SHB, giá trị mua vào dự kiến đạt 27,7 triệu USD. BID được dự báo ở mức 21 triệu USD, trong khi SSB đạt 20,7 triệu USD.

Trong nhóm ngân hàng, HDB là cổ phiếu có giá trị mua vào dự kiến lớn nhất, tiếp theo là VCB và STB.