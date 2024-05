Long An đấu giá 366 lô đất

Sáng ngày 24/5/2024, 07 lô đất tại huyện Vĩnh Hưng sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, các lô đất đấu giá thuộc khu mở rộng khu dân cư phía đông thị trấn Vĩnh Hưng (giai đoạn 01) trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Diện tích các lô đất đều là 147 m2. Đơn giá khởi điểm hơn 6,2 triệu đồng/m2, tương đương trên 913,6 triệu đồng/lô.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 21/5/2024 và thời hạn nộp phiếu trả giá chậm nhất đến 17 giờ ngày 23/5/2024, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng; khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng.

Sáng 03/6/2024, 359 lô đất thuộc khu, điểm dân cư tọa lạc trên địa bàn thị xã Kiến Tường sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong số 359 lô đất đấu giá, có 176 lô (thuộc khu đô thị sân bay giai đoạn 2, phường 1, thị xã Kiến Tường), diện tích các lô từ 76,5 m2 đến hơn 122,3 m2/lô.

Đơn giá khởi điểm từ hơn 9,4 - 11,3 triệu đồng/m2, tương đương hơn 866 triệu đồng đến trên 1,38 tỷ đồng/lô.

183 lô đất đấu giá điểm dân cư nông thôn (ấp 3, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường), diện tích trung bình từ 91,3 m2 đến hơn 123,2 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ hơn 2,6 triệu đồng đến trên 3,2 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từ hơn 255 triệu đến trên 374 triệu đồng/lô.

Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 29/5/2024, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường.

Thời hạn nộp phiếu trả giá chậm nhất đến 17 giờ ngày 31/5/2024, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm từng lô từ ngày 29 - 31/5/2024.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá kết hợp 02 hình thức: Vòng 1 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 2 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn 2050, thị xã Kiến Tường đóng vai trò là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười gắn với khu kinh tế cửa khẩu Long An, có vai trò động lực, thúc đẩy hoạt động công nghiệp, logistics, chế biến nông sản, kinh tế biên mậu với Campuchia. Tỉnh Long An đặt mục tiêu đưa thị xã Kiến Tường trở thành đô thị loại II trước năm 2030.

Theo UBND tỉnh Long An, trong 4 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tương đương trên 50% dự toán cả năm 2024. Trong đó, những khoản thu, sắc thuế có kết quả nổi trội nhất so với dự toán từ tiền sử dụng đất, đạt hơn 3.580 tỷ đồng... Một số khoản thu tăng khá cao như thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích, công nhận quyền sử dụng đất; thu từ trúng đấu giá cụm tuyến dân cư; thuế thu nhập cá nhân…