Long An kiểm tra 167 dự án chậm tiến độ

Theo Kế hoạch số 471/KH-SKHĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng) so với chủ trương đã được phê duyệt. Các dự án tập trung chủ yếu ở địa bàn các huyện: Đức Hòa 61 dự án, Bến Lức 31 dự án, Châu Thành 16 dự án…

Qua đó, nhằm tăng cường công tác giám sát quản lý Nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn; Nắm bắt các khó khăn và vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ rào cản, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024; thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình hình triển khai của từng dự án đến thời điểm kiểm tra và giám sát. Báo cáo phải chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và vướng mắc gặp phải; phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan gây chậm trễ tiến độ dự án.

Sở cũng yêu cầu nhà đầu tư cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và đưa ra các kiến nghị cần thiết nhằm giải quyết các thách thức hiện tại.

Phòng Kinh tế đối ngoại được giao chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư. Đảm bảo mọi hoạt động được tiến hành một cách minh bạch và hiệu quả, nhằm nắm bắt chính xác tình trạng các dự án. Bên cạnh đó, tham mưu cho Ban giám đốc Sở trong việc thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cho các bên liên quan. Báo cáo cho UBND tỉnh Long An về thực trạng và các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Long An đã thu hồi 41 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn 4.487,5 tỷ đồng và 26 dự án FDI với tổng vốn 65,89 triệu USD. Các dự án bị thu hồi do không thực hiện đúng nội dung tại quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (trễ tiến độ, hoạt động không đúng mục tiêu); không báo cáo hoạt động đầu tư.

Trong đó, huyện Đức Hòa có gần chục dự án bất động sản bị chấm dứt hoạt động, như: dự án Khu dân cư (khoảng 5 ha) của Công ty TNHH MTV Khang Thịnh Phát Long An; dự án Khu dân cư Green Pearl (khoảng 8,6 ha) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Green Pearl làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư Viettin Eco Land (5,5 ha) do Công ty TNHH Bất động sản Viettinland Long An thực hiện; dự án Khu dân cư Dương Gia Thịnh - Hiệp Hòa (13,4 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dương Gia Thịnh…

Huyện Bến Lức có các dự án: Khu dân cư của Công ty TNHH Đức Minh Long An có diện tích 25 ha; Khu dân cư nông thôn của Công ty TNHH Sài Gòn An Lạc, diện tích 28 ha; dự án Khu dân cư Thanh Phú 3 của Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Nam Nam Thiên, diện tích 20 ha...