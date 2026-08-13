Lớp di sản thiên nhiên trong hành trình tái thiết Hà Nội

Một Hà Nội của trăm năm tới đang được kiến tạo từ những hạ tầng mới và cả những giá trị xứng đáng được gìn giữ. Trong dòng chảy tái thiết ấy, các “khoảng xanh trăm năm” giữa lõi đô thị càng trở nên quý giá khi quỹ đất ngày một hữu hạn và nhu cầu về chất lượng sống không ngừng gia tăng. Hướng trọn Công viên Nghĩa Đô, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đón trọn lợi thế từ 14,4ha xanh hiện hữu – một giá trị khó tái tạo giữa lòng Thủ đô.

Một đô thị hiện đại được kiến tạo từ nhiều lớp giá trị. Tốc độ tăng trưởng, hệ thống giao thông đồng bộ hay những công trình biểu tượng tạo nên khả năng kết nối, sức sống kinh tế và sự thuận tiện trong đời sống. Nhưng để trở thành một đô thị thực sự đáng sống cần sự hiện diện của những khoảng xanh như một phần cốt lõi của cấu trúc đô thị, kiến tạo nên những chốn sống nơi con người vừa tận hưởng thành tựu của phát triển, vừa duy trì sự kết nối mật thiết với thiên nhiên.

KHÔNG GIAN XANH CÙNG HẠ TẦNG HOÀN THIỆN: NỀN TẢNG CỦA ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

Đó cũng là hướng phát triển đang hiện diện tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Singapore theo đuổi chiến lược “City in Nature”, đưa thiên nhiên len sâu vào cấu trúc thành phố trong khi tiếp tục đầu tư mạnh cho hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị. London vừa duy trì mạng lưới giao thông quy mô lớn, vừa bảo vệ Green Belt và các không gian mở quanh thành phố. Tại New York, Central Park với hơn 340ha xanh giữa Manhattan tồn tại song hành cùng một trong những hệ thống hạ tầng và mật độ phát triển đô thị cao nhất thế giới.

Dù lựa chọn những mô hình khác nhau, các đô thị trên đều gặp nhau ở một tư duy chung: Giá trị của tương lai được kiến tạo từ sự cân bằng giữa sự hiện đại của hạ tầng và khả năng tiếp cận thiên nhiên. Nguồn: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Hà Nội cũng đang đi theo hướng phát triển đó. Quá trình đô thị hóa đặt ra yêu cầu đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông, gia tăng khả năng kết nối và mở rộng không gian xanh trong lòng thành phố. Từ mức khoảng 2m2 cây xanh/người ở khu vực nội đô hiện nay, Hà Nội đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 10–12m2/người vào năm 2030, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thiên nhiên trong cấu trúc đô thị tương lai.

Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng “Rừng trong phố - Phố trong rừng” được đặt song hành với những chiến lược lớn về đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt sông và giao thông công cộng, từng bước định hình một diện mạo Hà Nội hiện đại hơn, kết nối hơn nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu sinh thái trong những thập kỷ tới.

Trong quá trình tái thiết đô thị, Hà Nội đang song hành hoàn thiện hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian xanh, hướng tới một thành phố hiện đại, thuận tiện nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên. Trong bức tranh ấy, những khoảng xanh trăm năm đã hiện hữu nơi lõi nội đô càng trở nên quý giá. Bởi để những hàng cây lớn, hệ sinh thái trưởng thành cần hàng chục năm, trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng hữu hạn để kiến tạo những công viên quy mô. Khi hạ tầng tiếp tục được nâng cấp, những khoảng xanh này càng trở thành lợi thế hiếm có, gia tăng chất lượng sống và giá trị bất động sản khu vực.

KHOẢNG XANH TRĂM NĂM CHO CHẤT SỐNG THƯ THÁI TẠI HANOI SIGNATURE BY SWISS-BELHOTEL

Giữa bối cảnh những khoảng xanh hiện hữu ngày càng quý giá trong lõi nội đô, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sở hữu lợi thế hiếm có khi chỉ cách Bảo tàng Dân tộc học vài chục mét và nằm trực diện Công viên Nghĩa Đô. Đây cũng là một trong những dự án hiếm hỏi ở lõi nội đô thừa hưởng khoảng xanh hiếm có với tổng diện tích lên đến 14,4 ha, tạo nên một hệ sinh thái rộng mở, đưa thiên nhiên trở thành một phần tự nhiên trong lịch trình thường nhật thay vì điểm đến dành riêng cho những dịp cuối tuần.

Thiên nhiên hiện diện gần gũi trong nhịp sống mỗi ngày tại khu vực Nghĩa Đô. Nguồn: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Ngay cả khi trở về căn hộ, sắc xanh vẫn hiện diện trong từng khung cửa. Từ ban công, tầm mắt mở ra công viên, mặt hồ phẳng lặng và những hàng cây chuyển sắc theo bốn mùa. Mỗi lần kéo rèm là một lần đón ánh sáng, màu xanh và cảm giác thư thái lan tỏa trong không gian sống. Giá trị của tầm nhìn vì thế không dừng ở cảnh quan, mà trở thành một phần trong trải nghiệm sống của mỗi cư dân.

Song hành với lợi thế thiên nhiên là hạ tầng khu vực Nguyễn Văn Huyên đang tiếp tục được hoàn thiện. Vành đai 2,5 được đẩy nhanh tiến độ, tăng cường kết nối từ dự án tới Tây Hồ Tây – khu vực giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển mới của Hà Nội – đồng thời mở rộng liên kết với Nguyễn Trãi, Định Công và Vành đai 3. Cùng với đó, lợi thế cận kề ga C4 – Bưởi của tuyến metro số 2 sẽ gia tăng khả năng kết nối từ Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tới sân bay Nội Bài, trung tâm Hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phát triển phía Nam Thủ đô.

Sự cộng hưởng giữa khoảng xanh hiện hữu và năng lực kết nối ngày càng hoàn thiện tạo nên sức hút an cư riêng cho một vị trí vốn đã nằm trong lõi đô thị phát triển lâu đời. Nguồn: Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Quỹ 10 căn giới hạn sở hữu tầm nhìn trực diện Công viên Nghĩa Đô. Trong tháng 8, các căn hộ được giới thiệu cùng hệ quà tân gia gồm gói nội thất Signature Baccarat trị giá lên tới 3,5 tỷ đồng, 5 năm phí dịch vụ quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn Swiss-Belhotel International, chỗ đỗ xe định danh trị giá 1,2 tỷ đồng và chiết khấu 2% dành cho khách hàng sở hữu từ căn hộ thứ hai.