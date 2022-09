Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng mạnh

Bà Jane Lim, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường toàn cầu tại Tripadvisor thông tin, các quốc gia sớm loại bỏ hạn chế liên quan đến đại dịch đã thành công trong việc thu hút khách du lịch: “Du khách đang đến thăm các điểm đến mới, nơi mà vốn trước đây họ có thể không xem xét đến, trong khi một số du khách có thể ghé lại các điểm đến này trong tương lai”.

Với chính sách mở cửa du lịch quốc tế thông thoáng, công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights đã hiển thị sự gia tăng mạnh mẽ lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam. Theo đó, lượng tìm kiếm thông tin khách sạn, resort ở Việt Nam cũng tăng cao trong tháng qua, gấp 7 lần so thời điểm tháng 3, còn tìm kiếm về hàng không quốc tế đến Việt Nam tăng 3 lần.

Tốp 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là: Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Pháp, Anh, Malaysia. Các điểm đến được cộng đồng quốc tế tìm kiếm nhiều nhất đều là các trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu.

Lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam từ ngày 01/3/2022 đến 24/8/2022. Nguồn: Google Destination Insights

Ở chiều ngược lại, lượng tìm kiếm thông tin du lịch nước ngoài của người Việt Nam cũng đang tăng cao sau một thời gian dài bị dồn nén do dịch bệnh. Lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người dân được ghi nhận tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022. Trong đó, các thị trường được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Singapore, Thái Lan, Campuchia, Mỹ, Úc, Malaysia, Indonesia, Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nam Phi, Nhật Bản,... Có thể thấy, các điểm đến gần ở khu vực Đông Nam Á đang là xu hướng ưu tiên của du khách Việt sau đại dịch.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón trên 1,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó riêng tháng 8/2022 có 486,4 nghìn lượt, tăng 38% so với tháng trước. Số liệu thống kê cho thấy các thị trường khách quốc tế đang dần phục hồi tuy nhiên tốc độ không đồng đều.

Một số thị trường ở Đông Nam Á phục hồi tốt. Khách từ Campuchia trong tháng 8/2022 thậm chí tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19. Thị trường Lào cũng tăng 136%. Còn thị trường Singapore và Thái Lan chỉ còn giảm lần lượt 29% và 36% so với trước đại dịch.

Lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không tới Việt Nam từ ngày 01/3/2022 đến 24/8/2022. Nguồn: Google Destination Insights

Trong khi đó, tốc độ phục hồi của các thị trường từ châu Âu cho thấy tín hiệu khả quan. Tuy số lượng khách đến trong tháng 8/2022 chưa nhiều nhưng khoảng cách so với mức năm 2019 đã dần thu hẹp. Với 10,8 nghìn lượt khách Đức, 12,6 nghìn lượt khách Anh và 10,4 nghìn lượt khách Pháp, mức giảm của các thị trường này là khoảng từ 35% đến 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, các thị trường khu vực Đông Bắc Á có tốc độ phục hồi chậm nhất do vẫn áp dụng chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt. Tháng 8/2022, Việt Nam đón 11,9 nghìn lượt khách Trung Quốc, vẫn giảm 98% so với mức trước đại dịch; Đài Loan (Trung Quốc) là 15,3 nghìn lượt (-81%); Nhật Bản là 25,8 nghìn lượt (-73%).

Bên cạnh đó, khách từ thị trường Nga chỉ đạt 2,7 nghìn lượt (-93%). Nguyên nhân chính do xung đột Nga - Ukraine kéo dài, làm gián đoạn kết nối hàng không cũng như thị trường du lịch.

Biểu đồ tăng/giảm của một số thị trường trong tháng 8/2022 so với cùng kỳ năm 2019 (%). Nguồn: Tổng cục Du lịch.

Theo kịch bản tăng trưởng mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm 2022 sẽ đạt 55% đến 70% mức trước đại dịch (năm 2019). Trong đó, châu Âu đạt 65% - 80%; châu Mỹ đạt 63% - 76%. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo chỉ đạt tối đa 30% do nhiều nơi vẫn còn áp dụng chính sách phòng chống dịch chặt chẽ.

Trong khi đó, thị trường du lịch nội địa đã hồi phục hoàn toàn với 79,8 triệu khách du lịch nội địa trong 8 tháng 2022, vượt 19,8 triệu so với mục tiêu cả năm 2022 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 356,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.