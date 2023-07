Lượt phương tiện qua 4 tuyến cao tốc do "ông lớn" VEC quản lý tăng 13% so với cùng kỳ

Qua thống kê của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), 6 tháng đầu năm 2023, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác vận hành gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phục vụ gần 30 triệu lượt phương tiện, tăng xấp xỉ 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt lưu lượng cao nhất trong 4 tuyến, tương ứng có 10,6 triệu lượt xe qua tuyến, tuy nhiên mức tăng trưởng chỉ xếp vị trí thứ 3, sau cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nửa đầu năm 2023 là tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với 27%, dù vậy lưu lượng xe tuyến này chỉ xếp vị trí thứ 3 (8,2 triệu lượt xe).

Tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đạt mức tăng trưởng thấp nhất với 5,4% song, lưu lượng xe xếp vị trí thứ 2 (9,9 triệu lượt), chỉ xếp sau cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ngược lại, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xếp vị trí thứ 2 về chỉ số tăng trưởng (16,2%) tuy nhiên lưu lượng xe đạt mức thấp nhất (1,2 triệu lượt xe).

Cũng theo VEC, các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác vận hành tiếp tục được quán triệt chỉ đạo bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn giao thông.

Theo đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 4 vụ nhưng tăng 17 vụ va chạm, 2 người chết và 30 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

"Thời gian vừa qua, một số đoạn qua tỉnh Yên Bái thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn xảy ra tình trạng người dân xé rào đi vào đường cao tốc đón xe khách", VEC phản ánh.

Bên cạnh đó, kể từ 0h ngày 1/7, VEC tiến hành điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ (bao gồm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8%) đối với 4 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được áp dụng đến 24h ngày 31/12/2023.

Năm 2023, Công ty mẹ - VEC được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao đạt tổng doanh thu 4.957,20 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 711,95 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 570,42 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 576,21 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư 3.390,38 tỷ đồng.

VEC cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022, khắc phục triệt để các tồn tại đối với dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, VEC được giao nghiên cứu chuẩn bị đầu tư mở rộng: đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đoạn Yên Bái - Lào Cai từ 2 làn xe lên 4 làn xe thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nghiên cứu mở rộng tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn đầu tuyến đến nút giao với Quốc lộ 51 lên 10 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 19/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng thành viên VEC được giao hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền đề án tái cơ cấu tổng công ty; nội dung tái cơ cấu tài chính 5 dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư trên cơ sở chủ trương về chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, khai thác vận hành, bảo trì các dự án được giao theo đúng quy định của pháp luật và các Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính dự án theo đúng thẩm quyền; giải quyết dứt điểm việc hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công các tuyến đường cao tốc do Tổng công ty làm chủ đầu tư; đảm bảo hoạt động minh bạch, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự xã hội...