LVMH đã sớm giành huy chương “vàng” tại Olympic Paris 2024?

Cho dù vận động viên thể thao nào mang về huy chương tại Thế vận hội Paris vào cuối tháng này thì giới quan sát cho rằng người chiến thắng thực sự chính là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành LVMH, tỷ phú Bernard Arnault. Bất chấp tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp – và tác động của điều này khiến tài sản của ông Arnault sụt giảm – các thương hiệu của LVMH sẽ đóng vai trò chính trong Thế vận hội.

Từ những chiếc huy chương do thợ kim hoàn Chaumet tạo ra; trang phục cho Đội tuyển Pháp do Berluti thiết kế, cũng như khay đựng huy chương và rương do Louis Vuitton sản xuất. Rượu vang của của Moët Hennessy sẽ được phục vụ trong các khu vực khách sạn. Hãng Sephora sẽ là đối tác cho hoạt động rước đuốc Olympic... Gã khổng lồ xa xỉ mới đây cũng thông báo họ sẽ cung cấp các trang phục thân thiện với môi trường cho 515 tình nguyện viên, những người sẽ trao huy chương cho các vận động viên giành chiến thắng.

Tập đoàn xa xỉ đảm bảo khả năng hiện diện ở mọi giai đoạn của sự kiện.

Được sản xuất hoàn toàn tại Pháp, thiết kế và chế tác tại xưởng Maine-et-Loire bởi các nghệ nhân chuyên nghiệp của thương hiệu, những chiếc khay đặt huy chương được thiết kế để đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của “nhiệm vụ được giao”. Cụ thể, chúng được làm nhẹ nhất có thể, có khả năng chứa từ 2 đến 6 huy chương (được tạo ra bởi nhà kim hoàn Chaumet cũng thuộc tập đoàn) và sẽ được phủ bằng da mờ, phù hợp với nội thất của những chiếc rương chứa ngọn đuốc và huy chương Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, trang phục dành cho tình nguyện viên cũng sẽ được thiết kế để thể hiện tinh thần Pháp của tập đoàn. Cũng được sản xuất hoàn toàn tại Pháp và từ 100% vật liệu thiết kế sinh thái, trang phục sẽ bao gồm một chiếc polo được sản xuất tại Vosges, một chiếc mũ gavroche (cả hai đều làm từ vải jersey từ các mảnh vải vụn của các thương hiệu trong tập đoàn), và quần được sản xuất bởi nhà máy NOMADE, làm từ polyester tái chế.

Tập đoàn một lần nữa cho thấy sự thông minh và tinh tế trong chiến lược marketing của mình. Mặc dù không có logo hay thương hiệu nào được phép xuất hiện trong sân vận động Olympic, nhưng họ đảm bảo rằng không dưới 4 tỷ cặp mắt sẽ nhìn vào các sản phẩm của gã khổng lồ xa xỉ trong mỗi buổi lễ trao huy chương Olympic và Paralympic, với tổng cộng 850 buổi lễ.

Được biết, LVMH đã chi 150 triệu euro (241 triệu USD) để trở thành một trong những nhà tài trợ cao cấp cho Thế vận hội Olympic và Paralympic. Bloomberg Businessweek đưa tin ban đầu, LVMH không chủ động tìm kiếm vị trí nhà tài trợ chính, nhưng khi một đối tác lớn rút lui, cơ hội đã mở ra cho tập đoàn. Các nhà phân tích tại Bernstein mô tả quy mô đầu tư là “đáng kinh ngạc” khi tập đoàn này đã nghĩ ra 1001 cách để có mặt khắp nơi trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, ngay cả bên ngoài các cuộc thi.

Khách sạn Cheval Blanc Paris cạnh sông Sein là nơi lý tưởng để xem lễ khai mạc.

Hai khách sạn ở Paris của LVMH là Cheval Blanc Paris và Bulgari Hotel Paris đã sẵn sàng và được đặt kín chỗ từ lâu. Tập đoàn này cung cấp cho các du khách hạng sang những chương trình được thiết kế riêng bao gồm lưu trú tại khách sạn, tham dự các cuộc thi thể thao và tận hưởng những trải nghiệm do các nhà mốt của LVMH cung cấp. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, ông lớn xa xỉ cũng sẽ khai trương LVMH Pavilion, một khu trưng bày ở trung tâm Paris nhằm nêu bật tất cả các hoạt động của tập đoàn trong Thế vận hội.

Tất cả đóng vai trò một chiến lược kinh doanh của cha con nhà Arnault: kinh doanh lối sống. Chẳng hạn khi du khách Trung Quốc quay trở lại châu Âu với số lượng đáng kể, họ sẽ không chỉ mặc quần áo, giày dép và đồ trang sức của công ty mà còn có thể đi ăn – ngủ trong hệ sinh thái do LVMH kiểm soát, bao gồm các khách sạn và nhà hàng. Việc LVMH mua lại quán rượu cổ Chez l'Ami Louis ở Paris gần đây, cũng như nguồn cho rằng tỷ phú Arnault nằm trong số những người tham gia đấu giá khách sạn Bauer ở Venice, đã nhấn mạnh chiến lược này.

Ngày 26/7, dự kiến khoảng 1,5 tỷ người trên khắp thế giới sẽ hướng về Paris. Tuy nhiên, việc biến Olympic thành "thế vận hội xa xỉ" cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bất kỳ sơ suất nhỏ nào, như vấn đề an ninh, đình công hay thời tiết xấu cũng có thể phá hỏng buổi lễ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn. Nếu lễ khai mạc thất bại, đó sẽ là một đêm dài đầy thất vọng cho tập đoàn.

Nhưng Antoine Arnault, người đứng đầu bộ phận truyền thông, hình ảnh và môi trường của tập đoàn, không lo lắng về việc dư luận có thể sẽ bìinh luận tiêu cực. Con trai cả của tỷ phú Bernard Arnault cũng lạc quan không kém về những thách thức hậu cần, ông tin rằng với tư cách là công ty lớn nhất của Pháp, LVMH có nhiệm vụ đảm bảo sự thành công của Thế vận hội Paris. Quan trọng nhất, mối liên kết chặt chẽ với các ngôi sao thể thao sẽ mang lại lợi ích cho các thương hiệu của tập đoàn, vốn tự định vị là những đại sứ văn hóa để hướng tới thế hệ người tiêu dùng mới.

Trang phục dự lễ khai mạc của đội tuyển Pháp do thương hiệu Berluti thiết kế.

Trong một cuộc phỏng vấn qua email với tờ WWD, “Mr. Olympic của LVMH” nhấn mạnh các vận động viên và các môn thể thao ngày nay truyền tải những giá trị xuất sắc, niềm đam mê và tiêu chuẩn cao. “Từ quan điểm chiến lược, sự hợp tác của chúng tôi trong thể thao hoặc với các vận động viên cho phép chúng tôi tiếp cận lượng khán giả rộng hơn. Chỉ cần nhìn vào Instagram, nơi có hai tài khoản hàng đầu thuộc về Cristiano Ronaldo và Leo Messi là đủ thấy”.

Chia sẻ về việc LVMH giữ vai trò quan trọng trong lễ khai mạc, ông Antoine Arnault cho biết mục đích của thương hiệu không phải là đặt logo ở chỗ này chỗ kia mà họ muốn đóng góp bằng ngôn ngữ phổ quát của sự sáng tạo.

“Giống như một buổi trình diễn thời trang, tất cả chúng tôi đều tập trung vào một mục tiêu: đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo khi tấm màn kéo lên,” ông Antoine nói. “Tôi tin rằng bài học lớn nhất mà tập đoàn học được từ trải nghiệm này là thực hiện những dự án tuyệt vời trong thời gian kỷ lục trong khi vẫn đảm bảo việc kinh doanh thường lệ để phục vụ khách hàng của mình”.