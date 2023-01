Lý do khiến HBO Max quyết định tăng giá lần đầu tiên kể từ khi ra mắt

HBO Max là dịch vụ phát trực tuyến tiếp theo quyết định tăng giá, đây là lần tăng giá đầu tiên kể từ khi nền tảng này ra mắt vào năm 2020. Bắt đầu từ 13/1, phí đăng ký mới HBO Max sẽ tăng từ 14,99 USD lên 15,99 USD mỗi tháng. Những người đăng ký hiện tại sẽ thanh toán mức giá mới với chu kỳ thanh toán tiếp theo của họ “vào hoặc sau” ngày 11/2. Theo đó, tùy chọn HBO Max duy nhất không có quảng cáo hiện đắt hơn 50 xu so với bậc phát trực tuyến tiêu chuẩn của Netflix, ở mức 19,99 USD.

Việc tăng giá diễn ra một tuần sau khi Giám đốc tài chính Gunnar Weidenfels của Warner Brothers Discovery đã nhận xét về giá của các dịch vụ phát trực tuyến, cho biết HBO Max và dịch vụ của nó dịch vụ chị em Discovery+ “về cơ bản bị định giá thấp”. Anh ấy cũng thông báo rằng công ty đã “hoàn thành chương đó” tái cấu trúc bằng cách hủy bỏ các dự án đang phát triển và loại bỏ các tựa game ít sinh lời hơn khỏi bộ truyền phát.

“Việc tăng giá một đô la này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục đầu tư vào việc cung cấp chương trình xác định văn hóa hơn nữa và cải thiện trải nghiệm khách hàng của chúng tôi cho tất cả người dùng”, HBO Max viết trong một email báo chí. Tuy nhiên, dư luận chung tại Mỹ cho rằng đây là một mức tăng đáng kể và được đánh giá là không tương xứng với chất lượng các nội dung mà HBO Max hiện đang có, đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt các tựa phim thuộc nhượng quyền ăn khách đã bị hủy hoặc rời bỏ nền tảng này bởi quá trình tái cấu trúc cũng như cắt giảm chi phí do tập đoàn Discovery thực hiện kể từ lúc tiếp quản vào tháng 4 năm ngoái.

Sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt giữa các dịch vụ phát trực tuyến.

WarnerMedia đã sáp nhập với Discovery vào tháng 4 năm ngoái và các công ty kết hợp hiện có mức vốn hóa thị trường là 30 tỷ USD — một nửa trong số 60 tỷ USD mà họ định giá ngay sau khi sáp nhập. Tại một hội nghị gần đây, David Zaslav, Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, lưu ý rằng “sẽ rất khó khăn” để đáp ứng hướng dẫn thu nhập 12 tỷ đô la cho năm 2023 của công ty, theo CNBC, và đợt tăng giá này có thể giúp lấp đầy một phần khoảng trống này.

Dự kiến ​​vào mùa xuân năm nay, Warner Brothers Discovery sẽ ra mắt dịch vụ phát trực tuyến mới của họ, dịch vụ này sẽ kết hợp các thư viện của Discovery+ và HBO Max. Theo những nguồn tin thân cận, tên dự kiến của nền tảng được hợp nhất này là "Max", đang được các luật sư của công ty xem xét. Nền tảng hợp nhất này dự kiến ra mắt công chúng Mỹ vào mùa Hè năm 2023, sau đó sẽ được mở rộng sang thị trường các quốc gia khác trong vài năm tiếp theo. Nền tảng mới này sẽ bao gồm các bộ phim truyền hình, hài kịch của WarnerMedia, cũng như các chương tình thực tế của Discovery.

Nhiều nhà quan sát nhận định, với gần như tất cả sự chú ý tiêu cực trên thế giới đều đổ dồn về phía Netflix sau một loạt các chương trình bị hủy không thể giải thích được và kiểm soát nghiêm đối với việc chia sẻ mật khẩu người dùng, đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để mang lại đợt tăng giá HBO Max, cũng như tương lai dài hạn.

Tất nhiên, nền tảng thuộc sở hữu của Warner Discovery không phải là sự lựa chọn duy nhất, nhưng lại đặc biệt thu hút người dùng thông qua cách quản lý và các nội dung của kênh. Điển hình, loạt phim “Last of Us” đang nhận được nhiều đánh giá tích cực và mùa đầu tiên của “House of the Dragon” đã phá vỡ mọi kỷ lục về lượng người xem.

Bỏ ra hàng tỷ USD đầu tư vào nội dung và bản quyền phim, giờ đây HBO Max đang bước trên con đường trở thành “ông lớn" trong làng phim trực tuyến, đe dọa vị thế của Netflix. Việc một ông lớn truyền hình cáp như HBO lấn sân sang thị trường phim trực tuyến không phải là điều mới mẻ, vì trước đây Hulu, CBS và Showtime làm điều này. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là sự đầu tư “cực khủng" từ công ty mẹ AT&T (chủ quản Warner Bros) để đưa những bộ phim không thể ra rạp lên màn ảnh nhỏ.

Kế hoạch của đội ngũ lãnh đạo AT&T và HBO rất đơn giản: đưa những đầu phim đang trong quá trình sản xuất, hoặc hoàn thiện không thể ra rạp lên HBO Max. Tuy gặp phải rất nhiều sự phản đối, đặc biệt từ các nhà làm phim và diễn viên, do ảnh hưởng đến lợi nhuận thu về từ phim, nhưng HBO vẫn kiên quyết đi theo con đường này, để thoát khỏi ảnh hưởng từ đại dịch, và gia tăng doanh thu. Và cuối cùng thì kết quả mà HBO mang lại đã vượt ra ngoài kỳ vọng. Những tác phẩm mà Warner Bros sản xuất giờ đây đã được công chiếu trên màn ảnh nhỏ, thu hút được hơn 73 triệu lượt đăng ký trên toàn cầu. Ước tính cả doanh thu công chiếu lẫn đăng ký trực tuyến, HBO Max đã thu về hơn nửa tỷ đô lợi nhuận chỉ trong năm 2021.

Trong quý 2/2022, các dịch vụ HBO, HBO Max và Discovery+ đã ghi nhận tổng cộng 92,1 triệu lượt đăng ký thuê bao, tăng 1,7 triệu so với cuối quý 1 với 90,4 triệu lượt. Tại Mỹ và Canada, lượng thuê bao đăng ký giảm khoảng 300.000, còn 53 triệu tài khoản, trong khi lượng thuê bao ghi nhận tại các nước khác tăng thêm 2 triệu, đạt 39,1 triệu tài khoản. Hãng công bố mức doanh thu 9,83 tỷ USD trong quý 2.

Warner Bros. Discovery kỳ vọng nền tảng kết hợp sẽ bắt đầu có lãi từ năm 2024 và đạt 130 triệu đăng ký thuê bao trên toàn cầu vào năm 2025. Giám đốc điều hành của hãng cho biết dịch vụ streaming này sẽ được hỗ trợ bởi các dịch vụ quảng cáo.