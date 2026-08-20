Thanh khoản cạn kiệt, cá nhân mua ròng 100 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng tổng hợp 102 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 345,2 tỷ đồng.

Tâm lý chán nản của bên bán đang trở thành động lực giúp thị trường kéo lên, dù bên mua vẫn chưa thực sự hưng phấn. Trong phiên hôm nay, VN-Index tăng 7,55 điểm, lên 1.734,24 điểm, với độ rộng thị trường khá tích cực khi ghi nhận 165 mã tăng và 137 mã giảm.

Sắc xanh lan tỏa tương đối đồng đều ở nhiều nhóm ngành, trong đó nhóm Vingroup và ngân hàng, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa lớn, đóng vai trò dẫn dắt. VN-Index mở cửa phiên sáng với đà tăng khá tốt, tuy nhiên diễn biến sau đó vẫn cho thấy sự thận trọng của dòng tiền.

Thanh khoản không được cải thiện đáng kể khiến chỉ số có thời điểm quay đầu và đà tăng bị thu hẹp. Trong bối cảnh chỉ còn trước ngày FTSE Russell công bố danh mục rổ chỉ số, VIC và VHM chỉ tăng nhẹ, lần lượt 1% và 0,58%, dù đây là hai cổ phiếu được đánh giá sẽ chiếm phần lớn tỷ trọng trong danh mục.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với các cổ phiếu quốc doanh như VCB, BID, CTG cùng một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như VPB, MBB, ACB, HDB... tăng giá.

Nhìn chung, nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ lọt rổ FTSE GEIS đã thu hút dòng tiền và tăng nhẹ, tiêu biểu như VIX, TCX, VND, HCM, FPT, VJC... Nhóm dầu khí tiếp tục giữ nhịp tăng nhờ triển vọng giá dầu tốt. Trong khi đó, nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng diễn biến tích cực với MSN, MCH, VNM, MWG, FRT, nhờ kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, bất động sản vẫn gặp khó khi chịu tác động từ những chính sách liên quan đến thị trường trong thời gian gần đây. Điểm yếu lớn nhất của thị trường vẫn nằm ở dòng tiền.

Thanh khoản tiếp tục cạn kiệt khi tổng giá trị khớp lệnh trên ba sàn hôm nay chưa nổi 15.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy dù chỉ số duy trì được sắc xanh và độ rộng thị trường tương đối tích cực, dòng tiền vẫn chưa đủ mạnh để tạo nên một phiên tăng thực sự thuyết phục.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng 554,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 612,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và Đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VNM, DCM, FPT, HDB, MBB, MCH, PNJ, TCB, VPI.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VPB, VIX, SSI, VHM, STB, VCB, VSC, ACB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 102,0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 345,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SSI, HPG, VIX, VCB, VHM, VCI, GEX, ACB, STB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 10/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và Đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VNM, MSN, MCH, DCM, FPT, LPB, VIC, NLG, PNJ.

Tự doanh mua ròng 589,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 512,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: HPG, VIC, FPT, STB, VNM, VPB, VHM, LPB, MBB, ACB.

Top bán ròng là nhóm Bảo hiểm. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VCB, TCB, CTG, SSI, HSG, CII, HCM, HT1, VTP, FUEVN100.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 74,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 245,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: HPG, MBB, HDB, FPT, VPB, SHB, ACB, VCI, STB, VHM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, GMD, NVL, VPI, VSC, VCB, LPB, NLG, BSR, KBC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.954,7 tỷ đồng, giảm 20,2%, chiếm 27,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở VJC với hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương 825,2 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay (687,4 tỷ đồng) và bán cho tổ chức trong nước (137,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, cá nhân trong nước tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận trao tay ở loạt cổ phiếu như nhóm Ngân hàng (STB, VPB, VIB, TCB, SHB), PVD, VSC, FRT, KDC...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Thực phẩm, Bất động sản, Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân, Hàng không, Thiết bị và Dịch vụ dầu khí, Hóa chất, Viễn thông, Chuyển phát nhanh; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Kho bãi, Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu, Thiết bị điện, Cao su, Tiện ích, Sản xuất và Khai thác dầu khí, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.