Marc Jacobs trở lại với BST Monogram Xuân Hè 2022

Guồng quay khắc nghiệt của ngành công nghiệp phù hoa không cho phép bất kì nhà thiết kế nào lơ là xu hướng, giữ vững phong độ lại càng là một thử thách khó khăn hơn nữa. Những thiết kế đến từ Marc Jacobs thời kì 2017, 2018 là một dấu chẩm hỏi đáng báo động khi chính nhà thiết kế đã chia sẻ rằng ông không còn hiểu khách hàng trẻ đang yêu cầu điều gì. Mạng xã hội cuối 2018 được dịp bùng nổ khi Twitter liên tục đẩy những bài đăng kiểu như “chuyện gì đã xảy ra với Marc Jacobs”…

Tuy nhiên, đã từng là một tượng đài với những thiết kế đặc sắc và đóng góp không ngừng nghỉ, giới mộ điệu nói chung và có vẻ bản thân Marc nói riêng vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với thương hiệu Marc Jacobs. Với lần trở lại bùng nổ này, trên bảng màu mang đậm tính chiết trung giản đơn, khả năng sáng tạo vô hạn của Marc Jacobs có cơ hội thể hiện dưới mọi hình thái. BST phản ánh đúng tinh thần thời trang đường phố kiểu Mỹ với tính nhận diện thương hiệu cao hơn bao giờ hết.

Buổi biểu diễn trực tiếp gần đây nhất của Jacobs được tổ chức vào mùa hè năm ngoái tại Thư viện Công cộng New York, nơi ông đã giới thiệu bộ sưu tập Thu/Đông 2021 của mình. Do ảnh hưởng của đại dịch, Marc Jacobs hầu như không ra mắt bất kỳ một bộ sưu tập thời trang cao cấp nào mà tập chung vào hai thương hiệu thuộc hiệu thuộc phân khúc bình dân hơn là The Marc Jacobs và Heaven. Việc Jacobs không có mặt trên lịch trình diễn, cùng với các thông tin không rõ ràng xung quanh việc liệu ông có phát hành một bộ sưu tập hay không, đặt ra câu hỏi về tương lai của thương hiệu cũng như toàn cảnh của các tuần lễ thời trang nói chung.

Tuy vậy, có vẻ như Marc đã tìm được cách thích nghi với "trạng thái bình thường mới". Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Jacobs đã rất lặng lẽ phát hành bộ sưu tập năm 2022 của mình. Tiếp nối những gì đã gây ấn tượng trong BST Thu Đông 2021, Marc Jacobs tiếp tục thắp sáng cho những cá tính thêm rực rỡ với BST Monogram dành cho Xuân Hè 2022.

Bản in logo thương hiệu với phong cách cổ điển được Marc Jacobs mang lại và xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập. Dòng sản phẩm bao gồm bộ quần thun baggy với mũ bucket đi cùng, áo hoodie oversized mềm mại sang trọng và áo balaclava giúp giữ ấm trong thời tiết đầu năm. Bên cạnh đó là áo khoác vải được trang bị in hình jacquard thanh lịch, váy ống vừa vặn và túi tote.

Tiếp tục khám phá giá trị cốt lõi và tính thẩm mỹ đậm chất Marc Jacobs, BST xóa nhòa ranh giới giữa nam và nữ trong thời trang, đồng thời tôn vinh bản ngã cá nhân của NTK với loạt logo Marc Jacobs được biến tấu tới từng chữ cái và phân tách tỉ mỉ để hình họa hóa trên từng món đồ. Được đặt tên là “Monogram”, BST không giấu diếm ấn tượng về tầm nhìn rõ rệt và nhất quán, nối liền với sự thành công cho ngày trở về của Marc Jacobs từ Thu Đông 2021.

Xuân Hè 2022 chào đón những chiếc áo khoác lông cừu, áo len đan, váy ống cũng trở lại với ba phối màu chính: Đen-trắng, hồng-nâu và đen-be. Loạt phụ kiện đi kèm với BST cũng phong phú không kém với mẫu giày Jogger nổi tiếng, túi The Tote Bag trứ danh và những chiếc mặt nạ Balaclava lấy cảm hứng từ môn thể thao trượt tuyết đang dẫn đầu xu hướng toàn cầu thay cho khăn Hijab của mùa Thu Đông. Những đôi giày platform với phần đế độn cao ấn tượng cũng đã trở lại, giúp Marc Jacobs chinh phục đường đua footwear đang ngày càng sôi động hơn giữa các nhà mốt lớn.

Lil Uzi Vert, anh chàng rapper kiêm nhạc sĩ, là người hoàn toàn phù hợp để đại diện cho trang phục dạo phố unisex trong bộ sưu tập capsule mùa Xuân này. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao hip-hop gia nhập thế giới thời trang, Uzi đã từng chụp hình cho chiến dịch “Heron Preston cho Calvin Klein” vào mùa xuân năm ngoái. Nhưng việc trở lại lần này cũng gây cho giới mộ điệu nhiều sự hào hứng.

Với BST này, Marc Jacobs đã cho giới mộ điệu được chứng kiến quá trình ông “mổ xẻ” thời trang đường phố dưới góc nhìn phi nhị nguyên giới độc đáo. Thậm chí, ông đã trực tiếp xuất hiện trên những hình ảnh hậu trường của BST Xuân Hè 2022. Hình ảnh ông sải bước trên hè phố và mang theo chiếc túi shopping quá khổ in tràn logo “Marc Jacobs” giống như đã thành một tuyên ngôn mới, nơi mọi chuẩn mực cứng nhắc về giới tính và quy tắc ăn diện đều đã bị Monogram xóa nhòa.