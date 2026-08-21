Mặt bằng lãi suất duy trì trạng thái ổn định, cổ phiếu ngân hàng tích cực trong dài hạn

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đang nhận được sự quan tâm khi tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 vừa qua đạt gần 25%. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng khá tích cực đối với nhóm ngân hàng.

Khả năng giảm lãi suất đang là vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt sau những yêu cầu, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (SBV) và yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất được đưa ra tại cuộc họp gần đây của SBV.

Theo tài liệu phục vụ cuộc họp với Thủ tướng và các ngân hàng thương mại mới đây, Ngân hàng Nhà nước (SBV) sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; duy trì các mức lãi suất điều hành hợp lý để hỗ trợ các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Đối với mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa có lãi suất cho vay hợp lý. Các tổ chức tín dụng được khuyến khích chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động, cho vay và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến lãi suất, cũng như hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giảm lãi suất trong thực tế cần được nhìn nhận trên cơ sở những giải pháp cụ thể đang được triển khai đối với hệ thống ngân hàng.

Ông Ngô Thế Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích SHS, nhận định, những giải pháp của SBV mang tính thực tế, hướng tới việc giúp các ngân hàng có nguồn vốn tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện để nguồn vốn, đặc biệt là dòng vốn trung và dài hạn, trở nên dồi dào hơn.

Khi nguồn vốn được cải thiện, áp lực đối với lãi suất huy động ở cả các kỳ hạn trung, dài hạn và ngắn hạn sẽ được giảm bớt, qua đó tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất ổn định trở lại và có xu hướng giảm.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tính tiền gửi vào tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR). Trong giai đoạn vừa qua, tỷ lệ LDR của nhiều ngân hàng đã tiến gần ngưỡng khoảng 85%. Vì vậy, việc điều chỉnh cách tính tỷ lệ tiền gửi được góp vào LDR có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng mở rộng nguồn vốn cho vay của hệ thống.

Đặc biệt, nhóm ngân hàng quốc doanh, vốn chiếm tỷ trọng lớn trên toàn thị trường cả về quy mô huy động và tín dụng, sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng tỷ lệ tiền gửi được tính vào LDR từ 20% lên 50%.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là các giải pháp này đều cần có thời gian để phát huy tác dụng. Do đó, trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất có thể vẫn duy trì ở trạng thái ổn định và chưa thể giảm ngay.

Ở góc nhìn trung hạn, khi các nhóm giải pháp dần đi vào thực tế, nguồn vốn của hệ thống ngân hàng được cải thiện và mặt bằng chung thuận lợi hơn, lãi suất được kỳ vọng sẽ có xu hướng giảm. Quan trọng hơn, đây có thể là sự giảm lãi suất về mặt thực chất, thay vì chỉ là sự điều chỉnh mang tính hành chính như những lo ngại của một bộ phận nhà đầu tư.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đang nhận được sự quan tâm khi tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2 vừa qua đạt gần 25%. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng khá tích cực đối với nhóm ngân hàng.

Trong khi đó, hệ số định giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giảm xuống mức khá thấp so với mức trung bình trong nhiều năm.

Trên cơ sở đó, ông Hiển cho rằng, nhà đầu tư có thể xem xét danh sách các mã ngân hàng được đưa ra cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, đồng thời cân nhắc giải ngân theo hướng từng bước.

Trong nhóm này có cả các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng công và ngân hàng tư nhân. Sau một thời gian dài, một số ngân hàng đã có mức định giá giảm xuống vùng thấp, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ở mức tốt và kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng.

"Nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể tiếp tục được xem xét cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Đặc biệt, nếu các giải pháp hỗ trợ thanh khoản phát huy tác dụng theo thời gian, áp lực đối với mặt bằng lãi suất có thể từng bước được cải thiện, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Đây cũng là cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục theo dõi nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt những ngân hàng có định giá đã giảm xuống mức thấp trong khi hoạt động và kết quả kinh doanh vẫn duy trì được đà tăng trưởng", ông Hiển nhấn mạnh.