MB đưa giải pháp khơi thông nguồn vốn doanh nghiệp vào tâm điểm Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026

Không gian công nghệ của MB nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành. Trong hai ngày 18-19/8/2026, gian hàng MB mở cửa để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu các giải pháp quản trị dòng tiền, tín dụng số, thanh toán, tài trợ thương mại và các giải pháp tài chính chuyên biệt theo ngành của MB SME Banking.
Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, quy tụ lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong, ngoài nước. Sự kiện đánh dấu 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng theo Quyết định 810/QĐ-NHNN, mở ra giai đoạn dữ liệu và AI ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đổi mới sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với doanh nghiệp, chuyển đổi số cần tạo ra những thay đổi cụ thể: Quy trình đơn giản hơn, quản trị dòng tiền chủ động hơn và nguồn vốn đến đúng thời điểm hơn.
Tham gia tại sự kiện, MB đã giới thiệu BIZ MBBank - nền tảng ngân hàng số tích hợp AI, dữ liệu lớn và tự động hóa vào quản trị tài chính, thanh toán và tiếp cận vốn.
“Với doanh nghiệp, tốc độ của dòng vốn có thể quyết định khả năng nắm bắt đơn hàng, duy trì chuỗi cung ứng hoặc mở rộng sản xuất. MB ứng dụng AI để xử lý những điểm nghẽn trong hành trình tài chính, giúp dịch vụ nhanh hơn và sát hơn với nhu cầu kinh doanh", lãnh đạo MB chia sẻ.
AI trên BIZ MBBank đang thay đổi cách MB phục vụ doanh nghiệp: Từ đọc hồ sơ sang hiểu hoạt động kinh doanh, từ xử lý thủ công sang tự động hóa và từ chờ khách hàng cung cấp thông tin sang chủ động khai thác dữ liệu để đưa ra giải pháp phù hợp.
Thay vì chỉ nhìn vào tài sản hữu hình, MB khai thác các “tài sản số” được tạo ra trong hoạt động hằng ngày như hóa đơn, doanh thu, dòng tiền, lịch sử giao dịch và dữ liệu vận hành. Những dữ liệu này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn sức khỏe tài chính, chu kỳ kinh doanh và nhu cầu vốn, từ đó rút ngắn quy trình và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn.
Theo số liệu nội bộ của MB, số hóa và tự động hóa một số hành trình trên BIZ MBBank đã giúp rút ngắn thời gian xử lý từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày. Doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, tùy thuộc điều kiện và kết quả đánh giá tín dụng.
Công nghệ cũng giúp tối ưu tới 70% nguồn lực tại một số quy trình; số lượng khách hàng sử dụng giải pháp tăng 2,5 lần. Những thay đổi này giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn đúng thời điểm hơn để nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp, triển khai đơn hàng mới hoặc mở rộng hoạt động.
Tiếp nối định hướng “Tốc độ - An toàn - Kết nối không giới hạn”, MB đang mở rộng BIZ MBBank thành nền tảng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý dòng tiền, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại.
Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số kiêm Phó Giám đốc Khối Khách hàng vừa và nhỏ - cho biết: “Thước đo của chuyển đổi số không phải MB ứng dụng bao nhiêu công nghệ, mà là doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tiếp cận vốn nhanh hơn bao nhiêu và kinh doanh hiệu quả hơn như thế nào.”
Thông qua BIZ MBBank và hệ sinh thái giải pháp tài chính chuyên biệt, MB tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo khảo sát “Vietnam mSME Corporate Banking Brand Health” của NielsenIQ tháng 6/2026, MB đứng đầu chỉ số Top-of-Mind với tỷ lệ 22% trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng mỗi năm.
Theo báo cáo “Tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ” của MiBrand tháng 3/2026, MB dẫn đầu về tốc độ giải ngân; thời gian bình quân trên BIZ MBBank khoảng 24 giờ và phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa ba ngày. MB đồng thời đứng đầu về mức độ hấp dẫn của sản phẩm vay vốn lưu động và dịch vụ bảo lãnh cho SME ngành Xây lắp.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia đến tháng 5/2026 cũng ghi nhận MB đứng đầu về quy mô cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện; đồng thời nằm trong Top 4 về dư nợ cho vay ngắn hạn tại các ngành Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.
Sự kết hợp giữa BIZ MBBank và các giải pháp chuyên biệt giúp MB đáp ứng đồng thời yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và am hiểu từng ngành. Qua sự kiện, MB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước, đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn và khơi thông nguồn lực tăng trưởng cho doanh nghiệp.
Trong hai ngày 18-19/8/2026, cộng đồng doanh nghiệp có thể trực tiếp tìm hiểu các giải pháp quản trị dòng tiền, tín dụng số, thanh toán và tài trợ thương mại tại không gian công nghệ MB, Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
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