MBS thông báo bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu NVL

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thông báo bán giải chấp cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần NovaGroup.

Theo đó, MBS sẽ thực hiện bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của Công ty cổ phần NovaGroup. Thời gian thực hiện bán giải chấp dự kiến từ ngày 22/11 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

MBS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản bảo đảm thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản bảo đảm đủ để khắc phục được tình trạng tài khoản theo quy định tại MBS và số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do tình trạng tài khoản/ biến động thị trường và các nghĩa vụ theo quy định tại MBS thay đổi.

Kết phiên giao dịch ngày 22/11, VN-Index giảm 8,53 điểm (-0,89%) xuống 952,12 điểm. Mặc dù giảm điểm nhưng độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về tích cực với 556 mã tăng, 197 mã tham chiếu, 334 mã giảm trên cả ba sàn.

Nguyên nhân chủ yếu của phiên giảm hôm nay đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong nhóm VN30 (-1,19%) có 18/30 mã kết phiên giảm giá. Cụ thể: VIC (-4,7%), VHM (-3,5%), VCB (-2,0%), MSN (-3,5%), GAS (-1,9%), NVL (-7,0%)...Đáng chú ý là cặp đôi NVL và PDR hôm nay đã chứng khiến lực bắt đáy mạnh mẽ, NVL thậm chí đã hấp thụ hết hơn 100 triệu cổ phiếu dư bán sàn từ đầu phiên, tuy nhiên lực cung rất lớn vẫn khiến NVL chốt phiên nằm sàn.

Như vậy, từ đầu tháng 11, cổ phiếu này liên tục mất giá từ 70.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên (1/11) thì nay giảm chỉ còn 25.350 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 22/11).

Trước đó, NVL đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu này giảm sàn liên tục trong 10 phiên liên tiếp từ 3/11 đến ngày 16/11. Theo NVL thì cổ phiếu NVL được niêm yết và giao dịch trên HoSE, giá cổ phiếu NVL giảm trong thời gian gần đây là do yếu tố tâm lý trên thị trường và bị tác động nhiều bởi nhiều điều kiện kinh tế vĩ mô.

Mới đây, NVL vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư về các tin đồn liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp lan truyền trên thị trường. Theo đó, Ban lãnh đạo NovaLand cho biết các tin đồn về tình hình nợ và khả năng thanh toán của tập đoàn là không chính xác. Các hoạt động phát hành trái phiếu của NovaLand đều tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Kết thúc quý 3/2022, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.279 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế của Novaland giảm 18% còn 737 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 236 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Novaland giảm là do chi phí tài chính tăng mạnh thêm 615 tỷ đồng chủ yếu vì chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư cũng như lỗ tỷ giá tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Novaland giảm 23% đạt 7.894 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 2.054 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi ngân hàng của Novaland đạt 21.167 tỷ đồng; tổng tài sản đạt hơn 259.590 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm 2021 (201.833 tỷ đồng); hàng tồn kho ghi nhận hơn 129.636 tỷ đồng - trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng là hơn 120.749 tỷ đồng.