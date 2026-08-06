NAPAS, BIDV VÀ WEIXIN PAY hợp tác mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR xuyên biên giới

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng kết nối hạ tầng thanh toán số giữa hai quốc gia. Với việc kết nối với Weixin Pay, NAPAS đã hoàn thiện kết nối thanh toán xuyên biên giới với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, giúp cho khách Trung Quốc có thể quét mã QR và thanh toán dễ dàng tại Việt Nam. Kết nối này góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia.
Năm 2026 tiếp tục ghi nhận những bước tiến quan trọng của NAPAS trong chiến lược phát triển thanh toán xuyên biên giới. Đến nay, Weixin Pay là nền tảng thanh toán thứ ba của Trung Quốc hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với NAPAS. Hợp tác giữa NAPAS và Weixin Pay đồng thời đánh dấu việc hạ tầng thanh toán quốc gia Việt Nam mở rộng kết nối với các nền tảng thanh toán số hàng đầu tại Trung Quốc, phục vụ hiệu quả nhu cầu thanh toán của người dùng tại thị trường này.
Weixin Pay là một trong những phương thức thanh toán di động phổ biến tại Trung Quốc, được tích hợp trong ứng dụng Weixin/WeChat. Nền tảng này hiện cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến và tại điểm bán trong nhiều lĩnh vực, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân, đồng thời mang đến giải pháp thanh toán an toàn, thuận tiện và hiệu quả cho doanh nghiệp.
Thông qua hợp tác giữa hai nền tảng thanh toán NAPAS và Weixin Pay, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Weixin Pay để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán trên toàn lãnh thổ Việt Nam như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm tham quan,.. Giao dịch thanh toán được xử lý qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Weixin Pay cùng hệ thống thanh quyết toán của ngân hàng BIDV, bảo đảm giao dịch được xử lý nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho người dùng. Dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng hơn 1 tỷ người dùng Weixin.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết: "Việc mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Weixin Pay là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển và mở rộng kết nối quốc tế của hạ tầng thanh toán số của Việt Nam. Kết nối này hoàn thiện liên thông thanh toán QR phục vụ nhu cầu thanh toán của du khách Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của VietQRGlobal tới thị trường người dùng và khách du lịch lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu thanh toán xuyên biên giới ngày càng gia tăng cùng sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế số, chúng tôi kỳ vọng hợp tác giữa NAPAS, BIDV và Weixin Pay sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.”
Ông Hoàng Việt Hùng, Tổng Giám đốc BIDV chia sẻ: “Việc mở rộng kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ mang đến thêm một phương thức thanh toán thuận tiện cho người dân và du khách, mà còn góp phần kết nối hai nền kinh tế thông qua hạ tầng tài chính số hiện đại. Với vai trò ngân hàng quyết toán và phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, BIDV cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.”
Ông Ben Yang, Giám đốc điều hành Weixin Pay khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ cho biết: “Trung Quốc là một trong những thị trường nguồn khách quốc tế quan trọng của Việt Nam. Vì vậy, việc mở rộng kết nối thanh toán QR giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, khuyến khích chi tiêu và góp phần tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Giải pháp thanh toán nhanh, dễ tích hợp cũng giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong nước tiếp cận và phục vụ khách quốc tế hiệu quả hơn, qua đó gia tăng cơ hội kinh doanh và doanh thu.
Trong vai trò là đơn vị cung cấp và vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS không ngừng đầu tư nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn nghiệp vụ và quản trị vận hành nhằm đáp ứng các yêu cầu kết nối quốc tế ngày càng cao. Việc triển khai thành công các dự án thanh toán xuyên biên giới với nhiều quốc gia tiếp tục khẳng định năng lực của hạ tầng thanh toán Việt Nam, bảo đảm các giao dịch được thực hiện an toàn, thông suốt và thuận tiện.
Trong thời gian tới, NAPAS, Weixin Pay và BIDV sẽ tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy triển khai chiều thanh toán ngược lại, cho phép du khách Việt Nam sử dụng các ứng dụng ngân hàng nội địa và ví điện tử để quét mã QR thanh toán tại Trung Quốc. Việc hoàn thiện kết nối này sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới liền mạch, an toàn và hiệu quả, hỗ trợ các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai quốc gia.
Thông tin chi tiết về NAPAS, vui lòng truy cập https://www.napas.com/
Thông tin chi tiết về BIDV, vui lòng truy cập: https://bidv.com.vn/
Thông tin chi tiết về Weixin, vui lòng truy cập: https://pay.weixin.qq.com/
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