Met Gala 2021: Những ngôi sao thể thao “tranh phần” nổi bật

Thay vì nhận vé mời từ các thương hiệu thời trang lớn và xuất hiện trên thảm đỏ để quảng bá cho các nhà mốt. Có một nhân vật đã làm ngược lại: bao nguyên một bàn tiệc để mời các giám đốc sáng tạo trẻ.

Lần thứ 7 đến với Met Gala, Tay đua huyền thoại Sir Lewis Hamilton quyết định tặng cơ hội tham dự bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh cho các nhà thiết kế da màu mới nổi, những người đã đặc biệt truyền năng lượng cho anh trong 18 tháng qua như Theophilio, Kenneth Nicholson và Jason Rembert. Sau những lựa chọn trang phục từ Tommy Hilfiger đến Dolce & Gabbana, bộ trang phục mà Hamilton mặc trong Met Gala 2021 là của nhà thiết kế Kenneth Nicholson.

Bàn tiệc toàn món chay là màn trình diễn của 10 bếp trưởng đến từ khắp nơi trên thế giới (đang làm việc tại các nhà hàng danh tiếng ở New York) có giá lên tới 300.000 USD do Marcus Samuelsson - cố vấn đặc biệt của tạp chí ẩm thực hàng đầu Bon Appetit làm nhạc trưởng dẫn dắt. Anh đã trao cơ hội cho các đầu bếp tài năng một đề tài đầy thách thức: chỉ sử dụng rau củ quả tuyển chọn từ các bang của Mỹ.

Lewis Hamilton nói: "Met Gala là sự kiện thời trang lớn nhất trong năm và với chủ đề tôn vinh thời trang Mỹ của bữa tiệc năm nay, tôi muốn tạo ra điều gì đó có ý nghĩa và sẽ khơi dậy sự đối thoại. Tôi muốn các nhà thiết kế da màu có cơ hội được nhìn nhận. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự đa dạng và hòa nhập là rất quan trọng. Tôi nhận ra đường đua và ngành thời trang có rất nhiều điểm tương đồng. Nhiều thương hiệu và các nhà thiết kế trẻ không có được cơ hội như người khác, và điều đó thực sự khiến tôi thấy không thoải mái".

Ngoài khách mời, những người khác muốn được góp mặt trong sự kiện sẽ phải trả số tiền lên đến 35.000 USD. Ngoài chi phí bỏ ra để có được tấm vé tham dự sự kiện, khách mời cũng phải bỏ ra chi phí cực khủng để có được những bộ cánh sang trọng nhất theo chủ đề để mang đến trình diễn tại sự kiện. Mỗi trang phục đều được “soi” rất kỹ về độ cầu kỳ cũng như trị giá của nó.

Và nữ vận động viên điền kinh Allyson Felix đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi đến sự kiện trong váy dạ hội Haute Couture thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Fendi. Trang phục đính 240.000 lông đà điểu và hạt pha lê, do giám đốc nghệ thuật Kim Jones thiết kế. Trong khi đó, Serena Williams diện nguyên "cây" Gucci gồm bộ bodysuit ren lấp lánh hình ngôi sao và áo choàng lông giả ombré.

"Nữ hoàng" thể dục dụng cụ Simone Biles thì chứng tỏ sức mạnh dẻo dai khi mặc bộ trang phục nặng tới 40 kg của Area. Thiết kế gồm một bộ catsuit màu đen thêu tay, váy corset và chân váy khâu tay phủ pha lê Swarovski. Theo nhà thiết kế Panszczyk, hơn 100 người đã làm việc trong 6.650 giờ để hoàn thành bộ trang phục vào lúc 4h sáng 12/9. Khi ê-kíp giúp Biles mặc đồ, cô nói với Vogue: "Nó rất nặng, nhưng tôi cảm thấy xinh đẹp, mạnh mẽ và được tiếp thêm sức mạnh".

Là một trong bốn đồng chủ trì (cùng với Timotheé Chalamet, Billie Eilish, và Amanda Gorman) của triển lãm thời trang danh giá Met Gala 2021, tay vợt Naomi Osaka gây ấn tượng trong bộ trang phục pha trộn giữa tinh thần phóng khoáng Mỹ và dấu ấn văn hóa Nhật Bản do Giám đốc Sáng tạo Louis Vuitton, NTK Nicolas Ghesquière thiết kế riêng bằng chất liệu vải gấm cao cấp, lấy cảm hứng từ biểu tượng cá koi trứ danh xứ sở hoa anh đào, đi cùng với phần áo choàng bằng lụa tạo hiệu ứng gợn sóng hút mắt.

Chất liệu gấm của phần áo bustier có cấu trúc dễ dàng biến tấu trở thành một chiếc váy tulip, phần nếp gấp và chiếc nơ lớn thắt quanh eo gợi nhớ về thiết kế quốc phục kimono phối cùng với chiếc đai lưng obi của những người phụ nữ Nhật Bản. Thêm vào đó, chiếc đầm còn được điểm xuyết thêm mẫu áo choàng được thiết kế với 22 nếp gợn, làm từ khoảng 18m vải satin để hoàn thiện. Nhìn chung, chiếc đầm tốn khoảng 143 giờ để thiết kế họa tiết, cắt, ráp và thêm 150 giờ nữa để hoàn thiện tất cả các công đoạn thiết kế còn lại.

Trong tiệc tối gây quỹ Met Gala năm nay, tên của khách mời được ghi trên những chiếc lá. Bàn tiệc được trang trí tiểu cảnh như một khu vườn. Mọi người thưởng thức bữa tối bên hàng cây chiếu đèn đổi màu. Khác biệt mọi năm, một cây sồi lớn làm bằng vật liệu tái chế được dựng lên giữa tiểu cảnh cánh đồng lúa mì xen kẽ những bụi cỏ lau ở trung tâm đại sảnh bảo tàng Metropolitan. Cây sồi thể hiện sức mạnh và sự bền bỉ của người Mỹ, trong khi vật liệu tái chế hướng đến sự bền vững. Hình ảnh thảm trải sàn với những phiến lá rơi xuống với ý nghĩa cuộc sống và thời gian luôn tiếp diễn cũng tượng trưng cho sự bắt đầu của mùa thu, đánh dấu lần đầu Met Gala được tổ chức vào tháng 9.

Met Gala chính là buổi dạ tiệc thường niên được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan nhằm mục đích gây quỹ cho Viện Trang phục Mỹ. Nó được gọi bằng những cái tên như “Bữa tiệc của năm”, “Giải Oscar của Bờ Đông” hay “Cỗ máy in tiền Met”. Sau một năm bị hủy bỏ do đại dịch, cuối cùng sự kiện được giới mộ điệu ngóng chờ Met Gala đã quay trở lại.

Thông thường, buổi dạ vũ thời trang sẽ tổ chức định kỳ vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5. Thế nhưng, do tình hình đại dịch Covid-19 vẫn âm ỉ tái diễn nên sự kiện năm nay được chuyển sang tháng 9, ngay sau tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè.

Met Gala 2021 sẽ gồm 2 phần: In America: A Lexicon of Fashion/ Từ điển thời trang Mỹ bắt đầu vào ngày 18/9/2021 và In America: An Anthology of Fashion sẽ ra mắt vào ngày 5/5/2022.

Đến với buổi triển lãm A Lexicon of Fashion, cộng đồng thời trang sẽ cùng chiêm ngưỡng về thời trang và những từ vựng xoay quanh nó. Trong khi đó, In America: An Anthology of Fashion mang đến những khung cảnh điện ảnh mô tả những giai đoạn lịch sử khác nhau của thời trang nước Mỹ từ thế kỷ 18 đến nay. Ngoài những tên tuổi gạo cội như Tom Ford, Ralph Lauren, Marc Jacobs..., sự kiện năm nay dành không gian lớn trưng bày các thiết kế của thế hệ mới như Bode, Collina Strada, Pyer Moss, Christopher John Rogers, Connor Ives và Vaquera.

Các trang phục trưng bày mang nét phá cách những vẫn có tính ứng dụng cao, cho thấy triển lãm đang muốn đến gần với khách hàng. Andrew Bolton - giám đốc điều hành Viện trang phục Mỹ - nói trên Vogue: "Sự kiện không gói gọn thời trang Mỹ trong các thiết kế đầy ắp tính cao siêu. Đó là một cuộc khám phá. Người xem có thể dạo quanh các phòng trưng bày và nhận ra các món của Altuzarra, Tory Burch hay Savage x Fenty. Mua sắm ở triển lãm chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Thời trang là dành cho mọi người".