Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chạy thử toàn tuyến trước dịp 2/9

Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có thông tin chính thức như vậy và cho biết, số lượng hành khách sẽ được giới hạn tối đa 20 người đồng thời quá trình chạy thử tàu được thực hiện theo quy trình của nhà thầu.

Trước đó, nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) đã có thư gửi MAUR trong đó đề xuất cho tàu chạy thử toàn tuyến vào ngày 31/8. Nhà thầu nay cũng cho biết, do thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn trong trường hợp khẩn cấp tại đường hầm nên số lượng hành khách tham gia trình diễn tàu metro sẽ được giới hạn tối đa 20 người. Hành khách phải trang bị giày phù hợp nếu cần sơ tán khỏi tàu.

Sau khi cân nhắc, sắp xếp, lựa chọn thời gian phù hợp, MAUR có thông báo cho biết ngày chạy trình diễn toàn tuyến sẽ là ngày 29/8, trước hai ngày theo đề xuất của nhà thầu nước ngoài.

Tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM (trong tổng số 8 tuyến metro của Thành phố), có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng (sau điều chỉnh), gồm 14 ga với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao. Dự án hiện đạt trên 95% khối lượng, trong đó có những gói thầu đã đạt hơn 99% và hiện đang thi công các hạng mục cuối song song với việc chạy thử tàu.

Đầu tháng 8/2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo dự kiến giá vé đi metro trong dự thảo tờ trình giá vé vận tải hành khách trên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Theo đó, sẽ có 3 loại vé là vé lượt, vé ngày và vé tháng.

Vé lượt: Hành khách đi từ 5 km trở xuống giá vé là 12.000 đồng/lượt; từ 5 - 10 km là 14.000 đồng/lượt; từ 10 - 15 km là 16.000 đồng và từ 15 km đến hết tuyến là 18.000 đồng/lượt.

Vé ngày: 40.000 đồng/ngày, nếu hành khách đi 3 ngày liền giá vé là 90.000 đồng. Vé tháng là 260.000 đồng/tháng (không giới hạn lượt đi).

Để khuyến khích người dân sử dụng metro số 1 làm phương tiện đi lại, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ 100% giá vé với đối tượng chính sách xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. Học sinh, sinh viên cũng được đề xuất ngân sách hỗ trợ giá vé theo mức giảm 25% như vé xe buýt đang áp dụng hiện nay giữa vé tháng và vé lượt.

Phương án giá vé do Sở Giao thông vận tải TP.HCM đưa ra thấp hơn so với phương án lúc đầu do MAUR đề xuất.

Metro số 1 gồm tổng cộng 17 đoàn tàu với 51 toa tàu (mỗi đoàn gồm 3 toa) , được sản xuất tại Nhật Bản bởi nhà sản xuất Hitachi. Mỗi toa dài 61,5 m, sức chứa 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng). Theo thiết kế, đoạn trên cao thuộc tuyến metro cho tàu chạy tốc độ tối đa 110 km/h và 80 km/h đối với đoạn ngầm, nhưng quá trình thử nghiệm tàu chạy vận tốc thấp để bảo đảm an toàn.

Hiện MAUR đang đẩy nhanh các công việc thi công còn lại như: hoàn thiện lắp đặt các thiết bị hệ thống cơ điện của nhà thầu CP3, lựa chọn tư vấn và triển khai đánh giá an toàn hệ thống, tiến hành thử nghiệm, vận hành và khai thác thử cho từng đoạn và toàn tuyến.

Hồi cuối tháng 12/2022, đoàn tàu được chạy thử nghiệm trên các đoạn/nhà ga trên cao với tốc độ 20 km/h. Đến tháng 4/2023, MAUR và nhà thầu Hitachi tiếp tục cho đoàn tàu chạy thử với sự tham gia của 2.000 người dân thành phố.

Theo kế hoạch được Uỷ ban nhân dân TP.HCM công bố, tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và vận hành thương mại vào đầu năm 2024.